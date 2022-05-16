自由開講》台灣防疫 中共防丟面子？！

陳啟濃

中配拍片大談兩岸防疫上的差異，當提到台灣要走向與病毒共存，卻引來許多中國酸民的質疑。台灣和中國在防疫上當然差異懸殊，特別是網路上這些酸民，有特權能自由發言，還不能代表大部分中國人的心聲。台灣的防疫和中國為何截然相反，原因何在？

武漢肺炎肆虐全球2年多，在疫苗大規模施打及Omicron變異株大流行後，多數國家都採取共存策略，不過中國目前仍採取高壓清零措施，這樣的差異也讓不少嫁來台灣的中國籍配偶紛紛在網路發佈影片，讚揚台灣與病毒共存的作法。（圖截自「台灣媳婦飄飄」YouTube）

1.台灣是用專業團隊決定防疫作為，中國是上面的人為了面子問題，讓下面的人執行上面命令的防疫措施。

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2.台灣是以民為主的民主社會，中國是共產黨專政的國家。台灣政府的施政，要爭取人民的認同，中共的執政，一切以鞏固共產黨領導核心為主。

3.台灣的防疫是問題解決導向，非常彈性具有階段性任務，中共的防疫是以展現中共「高效率」的執政為目的。

4.台灣的防疫，一切要有法律的規範，按照程序走，中共的防疫要怎樣就怎樣，屬於人治，沒有法律的約束，上級的意志，高於既有的規範。

5.正因台灣是民主國家，重視人民權利的保障，許多防疫作為，都要本著尊重人民的意願，維護人民基本的生活權。中共可以為了達成上面的命令，壓迫人民的生活權利，不必考慮人民的感受。

簡而言之，台灣是人民最大，中國是共產黨獨大；台灣是要解決疫情危機，中共是把防疫做為共產黨做秀的好時機；台灣是用專業團隊處理疫情，中國是要維護中共領導的面子來圍堵疫情。

（教育人員）

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