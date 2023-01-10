自由開講》加速台灣智慧電網布局 使電網穩定、可靠且具韌性

徐慧倫

台灣政府2016年起，宣示擴大再生能源的設置量，以2025年占總發電量20%為目標，將風與光並列為兩大重要支柱，積極修訂《再生能源發展條例》，加速我國能源轉型。

在政府政策作為後盾的情況下，台灣在2019年迎接了台灣首座商業化規模離岸風場「海洋風電 Formosa I」，而目前在西部沿岸也有好幾座興建中的離岸風場。根據能源局再生能能源統計月報，在陸域風場的部分，當前已經併網的案場中，台電所屬的開發容量達297 MW，民營的案場更上看 530 MW，是不容小覷的再生能源生力軍。在太陽光電的設置，截至2022年11月發電裝置容量已突破9 GW。

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風電示意圖。（資料照／海洋風電提供）

大電網模式將邁入歷史？

這是一張令人欣慰的成績單，儘管可以更好。然而眼下更需要解決的事，是如何將多元的再生能源，透過有效率、穩定且有保障的方式，匯入台電電網，以最穩定、發揮最大效益的方式，提供給台灣家戶及產業使用。原本傳統的聚集式大電網，將隨著能源型態的改變，變得分散化、地方化、小型化、敏捷化。

智慧電網邁大步 仍需眾志成城

丹麥不僅作為風電大國，作為電力自由市場，在智慧電網的發展上，也同樣超英趕美。根據丹麥氣候、能源暨公用事業部所發布的報告，丹麥已有超過60家以上的中小企業經營智慧電網的業務，歐盟有超過22%以上的智慧電網研發專案，都在丹麥實驗、執行。隸屬在氣候暨能源部下的丹麥國有電力和天然氣輸配系統公司Energinet.dk和丹麥能源協會（Danish Energy Association），不分公私部門，雙方腦力激盪倡議「智慧電網概念」（Smart Grid Concept），提出公民、電力輸配送方、企業都是未來智慧電網的共同夥伴，並且至今仍持續努力不懈地研發智慧電網相關的科技，例如：利用自動數據監測系統已精準掌握並且優化電網使用率；為電力使用者提供誘因以選擇最佳用電時間；同樣重要的是，為有創新想法的智慧電網業者提供可信賴、安心的政策及金融框架。

關於台灣電力系統的討論，從未像近5年一樣熱烈；隨著越來越多的再生能源裝置完成，未來我們該擔心的不是電力不足，更重要的是電力輸配效率，以確保電力供電穩定。

（公共關係）

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