一路向南》柬埔寨的電力危機：又缺、又貴、又不均

由於電力基礎建設因戰亂而幾乎歸零，經濟凋敝、欠缺財政收入的柬埔寨，索性自由化電力市場，將生產、輸配、零售，開放給民營公司申請營運。民間企業將本求利，當然不做最花建設、維護成本的輸配電。至於零售業務，看著路邊電線桿上有如蔓藤般的電線團，可想而知要花多少行政、營運和巡修成本。這兩項就只能由國營的柬埔寨電力公司負責。但在發電方面，柬埔寨電力公司也沒錢，僅能勉強維護歷經戰亂、小發電容量的老舊電廠，無力蓋新電廠，更無法供應足夠的電力。政府只好出面和左鄰泰國、右舍越南、北厝邊寮國買電。

林文斌／文藻外語大學東南亞學系籌備主任

「啊，又停電了！快打開柴油發電機去。」

在2019年4月13～15日柬埔寨新年假期前後，是首都金邊街頭最常聽到的話語。各型柴油發電機一時奇貨可居，價格上漲約2至5成不等，經銷商因此大發利市，柬埔寨總理洪森（Hun Sen）還呼籲廠商不要藉機哄抬價格。不只發電機價格上漲，柴油價格在2019年1月到4月，也因為需求增加，漲價1成多，1公升要價3600柬幣（瑞爾，Riel）。以美元對瑞爾匯率1：4050、美元對台幣1：30.5計，換算成台幣約達27元，比台灣的柴油價格還貴！

中南半島諸國，除越南外，柬埔寨、寮國、泰國、緬甸的宗教信仰以上座部佛教（Theravada Buddhism）居多，新年以佛歷計算。泰國俗稱新年為潑水節，柬國則多稱原名Sangkran，中文譯為宋干節。宋干的中文發音很像送乾，有意指旱季結束，雨季來臨的意味。但2018年9月起的旱季，特別乾枯，使得佔電源最大宗的水力發電廠，無法發送足夠的電力。柬埔寨電力公司（Electricite Du Cambodge, EDC）迫於電力不足，3月8日便公佈停電計畫，全國各地即日起至預估雨季開始的5月底期間，除國定假期外，每天下午或晚上分區輪流停電六小時。

柬埔寨電力公司迫於電力不足，公佈停電計畫，全國各地即日起至預估雨季開始的5月底期間，除國定假期外，每天下午或晚上分區輪流停電六小時。（REUTERS）

許多買不起發電機的民眾，便大量購置充電瓶，在白天來電時充電，以備晚間停電之用。電瓶只能作為夜間短期照明之用，但旱季晚上悶熱，又沒法長時間開電風扇，部分民眾乾脆買有點類似像帳棚的蚊帳，就地搭在家門外納涼，安睡一晚。面對缺電窘境，政府籲請民眾共體時艱，節約用電。但對商家和工廠來說，沒電沒法做生意。但柴油機發電成本又貴，不少廠商考量成本，無奈只能在停電停工，延長出貸時間。「原本一天就可交貨，現在只能分兩天做了」，一位台商朋友無奈說，停電打亂他們的生產、交貨時程，「時間就是最大的成本啊」。

柬埔寨近十年來的經濟成長率多達7％，電力是經濟發展不可獲缺的背後推手。但1990年中期才步入和平穩定狀況的柬埔寨，國內基礎建設在之前的紅色高棉、越南佔領的15年多期間多遭破壞。一般道路和橋樑建設不說，建設和營運成本更高的發電廠、輸配電網，更是無力興建或維護。因此，早期進入柬埔寨的外資，多會購置大容量的柴油發電機，甚至「自己的用電自己供」，如金邊特別經濟區（Phnom Penh Special Economic Zone, PPSEZ））、西哈努克特別經濟區（Sihanoukville Special Economic Zone, SSEZ）就自己興建火力發電廠，不僅供應區內廠商，還能買電給柬埔寨電力公司。

由於電力基礎建設因戰亂而幾乎歸零，經濟凋敝、欠缺財政收入的柬埔寨，索性自由化電力市場，將生產、輸配、零售，開放給民營公司申請營運。民間企業將本求利，當然不做最花建設、維護成本的輸配電。至於零售業務，看著路邊電線桿上有如蔓藤般的電線團，可想而知要花多少行政、營運和巡修成本。這兩項就只能由國營的柬埔寨電力公司負責。但在發電方面，柬埔寨電力公司也沒錢，僅能勉強維護歷經戰亂、小發電容量的老舊電廠，無力蓋新電廠，更無法供應足夠的電力。政府只好出面和左鄰泰國、右舍越南、北厝邊寮國買電。柬埔寨的電網也因此區分成東北、北、西和南邊以金邊為核心的四個區域電力系統。

路邊電線桿上有如蔓藤般的電線團。（Open Development Cambodia）

隨著日益經濟發展，國內缺電的狀況日益嚴重。柬埔寨在2007年自越、泰進口的電力約佔1成，之後逐年升高， 2010～12年連續三年竟都高達6成以上！迄今越南仍是柬埔寨電力最大的進口國，2018年便進口約佔1成的電力。但越南也有自顧不睱時，如2013年3月曾臨時「斷電」，造成金邊突然大停電，消費者和廠商損失難以估計。2019年3月，柬國向越南要求增加供電，還呼籲越南讓14座水壩「多放些水」，讓下游的柬國最大水力發電廠-桑河二級（Lower Sesan II）能多發些電。越南總理阮春福在柬新年致電洪森新年快樂時，同意增加供電50MW（百萬瓦），但有沒有「放水」就不得而知了。

若以最常用的電力系統可靠度指標來看，柬埔寨的每戶每年平均停電時間（System Average Interruption Duration Index, SAIDI）在2008年高達1萬2千多分鐘；平均停電次數（System Average Interruption Frequency Index, SAIFI）則超過120次，幾乎每3天就停電1次。2016年時，SAIDI雖下降到約1370分鐘，SAIFI減少到18.7次，但依然偏多。因此，柬埔寨不只缺電，電力系統也十分不穩定。

缺電使電價高漲。以金邊地區為例，柬埔寨電力公司的電價依不同地區、不同類型用戶，訂定不同的價格，在2017年3月時的費率如下：

一、本國人用戶：每月用電50度以內，每度610瑞爾（約0.15美元、4.59台幣），51～200度，每度720瑞爾（約0.178美元、5.42台幣），201度以上，每度770瑞爾（約0.19美元、5.8台幣）。 二、國內外行政管理機構、工商業機關的用電戶：採單一費率，低電壓的小電用戶，每度770瑞爾（約0.19美元、5.8台幣）。低電壓中型用電戶用電經柬埔寨電力公司變電所者，直接以美元計價，每度0.179美元，約5.46台幣。經自有變壓站者，每度0.171美元，約5.21台幣。 三、以政府預算支付電費或外國人用戶：採單一費率，每度770瑞爾（約0.19美元、5.8台幣）。

電力供應較為充足，用戶眾多的金邊地區的電價尚且高貴，更不用說金邊之外的地區，因為輸配電建設而使電價更貴一些。如在東部的桔井省（Kratie）、上丁省（Steung Treng），省會外的一般用戶每月用電只要超過50度，便以790瑞爾計算。但在50度以下，則以610瑞爾計，10度以下則為480瑞爾，約0.119美元、3.61台幣。至於農業用電則統一為480瑞爾，以鼓勵農業發展。

柬埔寨不只缺電，電力系統也十分不穩定。（www.rfa.org）

柬埔寨電價雖在2018年4月，2019年1月，連兩年分別下調各約0.01和0.02美元，但仍然是全東南亞國家最貴的，和越南平均每度0.074美元相比（2019年3月漲價到0.08美元），更高出1～1.5倍。不過，電價昂貴，讓發電成為一門好生意。

最早的獨立電力供應商（Independent Power Producer, IPP）應是2002年峻工，由中國國際電力技術進出口公司在實居省（Kampong Speu）興建的全國第1座水力發電廠－基里隆1號（Kirirom I），其發電容量雖僅有12MW，但2003年的發電量就佔柬國的6.43%。不過，舊式的重油火力發電則佔了將近九成。

2007年後不少新成立的特別經濟區陸續自設燃油火力發電廠，中國更加大在柬埔寨投資興建水力發電廠的力道，分別在2007～2013年間，或獨資採取BOO，或與本地企業合資採取BOT，合計興建5座水力發電廠。當在上丁省的柬國第6座水力發電廠－桑河二級於2018年12月中啟用時，水力發電已佔全國發電量的56.72%。不僅水力發電廠都由中國資本支持、技術支援、設計興建，約佔40％發電量的燃煤火力發電，也有一半以上來自中柬合資的西哈努克電廠，柬國的電力可說深受中國「左右」。

僅管柬國國內總發電量在15年間（2003～2018）成長約12.5倍，但供經趕不上需求，2019年的缺電危機時，政府估計仍短少400MW，除了急向鄰國增購電力外，2019年4月也快速批准韓資的SPHP公司將建於菩薩省（Pursat）的80MW水力發電廠計畫。但環保人士認為，水力發電廠迫遷居民，更有影響當地環境、生態疑慮，懷疑「政府藉缺電激起民意支持興建水力發電廠」。洪森總理重申缺電是因為氣候變遷造成乾旱，以及柬埔寨營建業大好而需電孔急，更動怒說「要是知道這些批評者住那裏，就斷他電，讓他點火把」！

水力發電廠在柬國引起環境和生態爭議，但日照充足的優勢，則讓亞洲開發銀行（Asian Development Bank, ADB）積極資助柬埔寨建設太陽能發電廠，如在2017年時貸款920萬美元給新加坡Sunseap公司在柴楨省巴域市（Bavet City, Svay Rieng Province）興建全國第一座10MW的太陽能發電廠。2018年9月，ADB又宣布將給予融資和技術協助，支持柬埔寨興建100MW的太陽能發電廠，徵求投標廠商。不過，中國企業和柬國企業合資組成的Schneitec公司，早已參與Sunseap的工程，2018年5月，2019年4月更先後獲准在三個省建設合計220MW的三座太陽能電廠！

2007～2013年間，中國或獨資採取BOO，或與本地企業合資採取BOT，合計興建5座水力發電廠。當在上丁省的柬國第6座水力發電廠－桑河二級於2018年12月中啟用時，水力發電已佔全國發電量的56.72%。（AFP）

發電事業看來在柬埔寨真是門好生意。但2018年底柬埔寨全國村里平均電氣化率仍僅86.85%（在偏遠的上丁省更只有39.6%），政府希望在2020年能達到100%。至於全國家戶接電率則仍僅75%。因此，柬埔寨國家電網無法容納更多電力、傳輸到全國各地，發電廠再多也沒用。

以水力發電來說，豐水期因為電網容量不足，為避免產生過多電力，只好洩洪，在枯水期卻又沒有充足水源，以致於無法發電。而燃煤發電雖沒有季節限制，可補水力發電不足，但卻有空污和產生溫室氣體之虞。至於太陽能發電，雖然目前成本仍高，但預估發電成本會持續下降，頗受ADB支持、推廣。

日本是對柬援助第二大國，卻沒有加入電廠興建比賽，而是將重點放在柬國輸配電網的整備，2014～2016年間投入約110億日圓。柬國朋友便說，中國人在柬國做事總是大張旗鼓，很是張揚，怕別人不知道；日本人則強調品質，做事低調、實在。不過，低調、實在的日本人也有沒輒的時候：日本曾試著無償為孤立於國家電網外的偏遠村落民眾，裝設家用太陽能發電設備。但「不到一年，都壞了」，在柬日本友人苦笑說，我們不敢再做了，可能時機還不成熟吧...。

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