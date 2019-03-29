一路向南》「請問要付美金還是柬幣？」柬埔寨貨幣「去美元化」的面子和裏子

柬埔寨美元化歷程十分特殊，隨著中國的人、錢大量湧進柬埔寨，人民幣在市場上的交易也逐漸增多，有趕上在柬越邊境使用越盾、柬泰邊境使用泰株的情況。但柬國官方絕不想以人民幣化取代美元。

林文斌／文藻外語大學東南亞學系籌備主任

日前有要去柬埔寨吳哥窟（Angkor Wat）旅遊的朋友問我，要不要先在台灣換柬幣？那一家銀行可以換到呢？我回說，柬幣在台灣不是主要的交易外幣，沒有銀行在店頭放柬幣等著人來換的。

「那怎麼辦呢？在台灣換美元，到柬埔寨機場再拿美元換柬幣嗎？怎麼換比較便宜啊？」他滿臉憂慮地追問。

我想起第1次要到柬埔寨田野調查時，也和他有同樣的想法。在金邊機場提領行李後，我看到機場的銀行外幣兌換處，便拿出100美元換了37萬5千柬幣。握著厚厚一疊柬幣，5萬柬幣上看起來有點嚴肅的柬埔寨前國王西哈努克（Norodom Sihanouk），也好像對我微笑。「呵，皮夾都放不下」，頓時感覺良好。但這種「土豪滿足感」，在平生首次品嚐帶有獨特香味和酸甜口感的柬埔寨米線後，頓時消失。親切的老闆說，你要付美元還是柬幣？

「啥？付柬幣啊」 「那1萬300柬幣，若你付3美元，我就找你2千柬幣」

我心中快速盤算一下，拿出3美元給老闆，找了2千柬幣回來。

回到旅館後，看著老闆找給我的2千柬幣，驚奇和驚愕兼有。驚奇的是，柬埔寨日常流通貨幣是美元和柬幣併用，柬幣更好像是用來找零的，而且付美金的匯率還比較好，1：4000，付柬幣就要1：4100。

「老闆還收手續費2.5％，也未免太高了吧，比刷卡還誇張」

但回想起機場兌幣匯率是1：3750，驚愕隨之而來，「慘，匯損高達6.25%」！我被狠敲了一筆還感覺良好，兌幣給我的銀行員邊數鈔一定邊偷笑吧。後來慶幸老闆提醒，不然那時付柬幣的匯損，一來一回就高達8.75%！朋友聽著我慘痛的經驗，滿心感激，歡喜而回，獨留我沉思柬埔寨奇特的雙元通貨政策。

柬埔寨日常流通貨幣是美元和柬幣併用，柬幣更像是用來找零的，而且付美金的匯率還比較好。（AP）

柬埔寨曾為法國保護國，在1954年之前和現今的越南、寮國合稱法屬印度支那（French Indochina）。法國設立柬寮越發行局（Institut d’Émission des États du Cambodge, du Laos et du Vietnam），在1885年發行不同面額的皮亞斯特（Piastre）紙鈔、硬幣，作為當地統一貨幣。皮亞斯特原指西班牙銀元（silver real），在殖民時代，廣泛為麻六甲地區的中國和印度商人們使用。他們來印度支那地區作買賣時，也一起帶入。柬寮越發行局以此為當地統一貨幣名稱，倒也具有歷史傳承意義。1954年柬埔寨獨立，設立柬埔寨國家銀行（National Bank of Cambodia）做為中央行銀行，發行自己的貨幣－瑞爾（riel），國際貨幣標示則是高棉瑞爾（Khmer riel, KHR）。瑞爾是西班牙銀元的諧音，若用柬文發音則意指小魚。

1975年5月，紅色高棉（Khmer Rouge）進入金邊，廢除貨幣，全國陷入以物易物的原始交易狀態。1978年12月，越南擊退越界的紅色高棉軍隊後，順勢入侵柬埔寨，1979年1月，將紅色高棉趕出金邊，並扶殖韓桑林（Heng Samrin）、洪森（Hun Sen）、謝辛（Chan Sy）、賓索萬（Pen Sovan）的柬埔寨派系聯合政權，建立柬埔寨人民共和國（People's Republic of Kampuchea）。1980年重建柬埔寨國家銀行，再度發行瑞爾，但卻無力回收紅色高棉前的舊鈔。而在越南派駐大軍「管治」的10年間，越南盾（dong）也成為市面流通貨幣。1989年，越南撤軍後，內鬥不斷的國內各派系在國際調停下於1991年10月簽訂《巴黎和平協定》（Paris Peace Accords），由聯合國柬埔寨過渡機構（The United Nations Transitional Authority in Cambodia, UNTAC）監督柬埔寨的和平重建及舉行民主選舉。

柬埔寨貨幣瑞爾（riel）。（NBC）

UNTAC機構龐大，人員包括維和部隊（Peace Keeping Force），合計超過2萬多人，加上周邊相關組織、團體眾多，在1991～1993年進駐期間，不只帶來各式消費需求，來自不同國家的聯合國相關組織官員、家眷、周邊人員也帶來大量美元，估計花費達15～17億美元，是當時柬國GDP的75％。美元於是成為金邊主要流通貨幣，並快速普及全柬埔寨，市面上商品價格的標示皆為美元，以利大量外籍人員消費。美元是國際貨幣，加上柬埔寨長期經濟不佳，人們對瑞爾的信心不足，導致對美元持續貶值。1980年代初美元對瑞爾匯率是1：4，到1992年初UNTAC設立時已約在1：800，更在一年間最高重貶177％，1：2000以上已經是常態。

1992年柬埔寨順利舉行制憲國會大選，UNTAC於1993年功成身退，但仍有眾多聯合國相關機構、外商人員留駐。瑞爾雖在1995年政局穩定後一度維持1：2300的穩定匯率，但1997年東亞金融危機發生後持續重貶，一舉超越1：3000，至2000年代後多在3800～4000之間浮動。瑞爾的持續貶值，以及柬國出口至歐美市場的零關稅優遇地位、柬國政府刻意利用各項免稅措施，吸引大量外國直接投資，更強化美元在柬埔寨市面流通的堅固地位。柬埔寨的「美元化」（dollarization）已難以回頭。

以美元作為主要通貨，對傳承千年吳哥帝國悠久歷史的柬埔寨來說，在面子上有點掛不住；在裏子上更因為無法清算市面上有多少美元，難以透過各種貨幣政策工具調控總體經濟，也無法以匯率政策來調節美元匯率的波動。美國聯準會（The Fed）任何美元操作都可能影響柬埔寨的經濟與物價。美元化減損了政府的鑄幣權（seigniorage），但有避免匯率風險的好處，對將柬國當成生產基地，以出口為主的廠商極具吸引力。再加上柬埔寨為吸引外資，貿易和資本都完全自由化，沒有外匯管制，美元可自由匯進、匯出，更加吸引外資，但也因此成為洗錢天堂。去美元化（de-dollarization）成為柬國財經決策圈頭痛的議題，每當經濟稍加穩定、成長時，就被提出討論。

1995～1996年是柬埔寨歷經第一總理拉那烈王子（Norodom Ranariddh）與第二總理洪森政爭，以洪森發動政變、拉那烈王子出亡告終後第一段政經穩定的時期，約2年時美元兌換瑞爾匯率穩定維持在1：2300。柬埔寨國家銀行1996年5月針對民間智庫發佈「約有6成民眾希望去美元化」的民調，呼籲政府應認真看待，建議政府機關和國營企業要帶頭停止以美元收繳相關稅費，包括電話、水、電、郵費、機票、稅收等，都應以瑞爾繳交。不過，翌年發生東亞金融危機，「去美元化」的討論便又平息。

柬埔寨國家銀行1996年建議政府機關和國營企業要帶頭停止以美元收繳相關稅費，包括電話、水、電、郵費、機票、稅收等，都應以瑞爾繳交。（Phnom Penh Post,Heng Chivoan）

而在金融危機過去，柬埔寨經濟在2000年後穩定成長、通膨率長期在5％以下，不僅政府開始討論去美元，學術界也發現，和部分拉美國家如巴拿馬、厄瓜多，自願完全美元化，寮國、越南、緬甸等國因經濟不穩定、通膨問題，民間為避免風險而部分交易美元化的情況相比，柬埔寨的加劇美元化，有違經濟成長、通膨穩定有助去美元的「常識」。可能的原因不少，例如外資進入、外國觀光客的湧入。以觀光為例，被列為聯合國世界遺址的吳哥窟，每年吸引百萬國際觀光客，其門票都以美元標示，而非柬幣，估計2018年外籍遊客有259萬多人，單門票收入便達1.166億美元，再加上吃住費用，更是可觀。柬國觀光產值約佔柬國GDP三成，觀光客使用美元消費「支撐」著美元化。不過，業者收了美元，跨國投資人可以匯出給母公司，或和本國企業、個人一樣將美元存到本地金融體系。

柬國民眾一般都喜歡以現金交易，並將有餘現金置於家中，不太願意存到銀行，以致保險櫃販售商家生意興隆。這和柬國歷經內戰，民眾對銀行等金融機構的不信任感高有關。1999年《金融機構法》（The Law on Banking and Financial Institutions）通過，政府藉重發執照來整頓金融體系，區分為可承作存貸款、轉帳的商業銀行、大多從事貸款的專業銀行，以及提供小額貸款給窮人和中小企業的微型金融機構（microfinance institutions）。2010年後，柬國財經資訊系統近來愈來愈完善，民眾對銀行的信任感也逐步上升。柬埔寨國家銀行估計，2007年時全國銀行存戶數約60.4萬，貸款戶約82.1萬，2017分别成長到530萬、253萬戶。不過，還是只約三成的柬國成人使用金融服務而已，且絕大數使用美元。以存款為例，外幣存款佔國內存款總額比例在1995年便超過90％，到2015年時更達95％！

柬國1989年後改採自由經濟，利率也自由化。在2000年後全球美元利率走低時，一年期美元定存款利率在柬國仍有10～15％；2010年後，先進國家的美元定存利率更低至1％左右，但柬國仍達4～8％不等。而在放款利率方面，依柬埔寨國銀行統計平均竟高達11％！吸引外資銀行競相來柬設立分行。外資銀行可在全球各地分行拆款，借入成本低廉的美元，再到柬國貸放，大賺利差之餘，又從境外帶來更多的美元，加深柬國美元化。

被列為聯合國世界遺址的吳哥窟，每年吸引百萬國際觀光客，其門票都以美元標示，而非柬幣。（維基共享）

柬國政府口頭上經常宣示要去美元化，也採取了一些措施，如水、電費、郵資、政府規費，公務人員薪水必須以柬幣支付、商品必須主動標示瑞爾價格等。此外，柬埔寨沒有徵收個人所得稅，但每月徵收薪資稅（salary tax）。柬國友人笑說，剛開始要求以柬幣支付時，還造成民眾拿一大袋柬幣、大排長龍繳稅的「擠稅」情況，若是一年繳一次，可要好幾個袋子。此種狀況在銀行、稅務帳務資訊連線後才稍加解決，但利用銀行服務者也仍然有限，「金融普惠」（financial inclusion）成為柬國微型金融機構最主要的目標。柬國現今模規最大的ACLEDA銀行，1993創立時就以非政府組織型態的微型金融機構起家。

推動瑞爾流通最積極者非柬埔寨國家銀行莫屬，其為提高柬幣市面流通，採取許多有創意的政策和行政指導：如調高美元存款準備率至12％，但柬幣則只有8％，希望減少美元市場流通；引導柬幣存款利率上揚，平均比美元高約2～2.5％，以鼓勵瑞爾使用。但銀行「下有對策」相應讓柬幣放款利率比美元高2～4％，變相打消瑞爾貸款誘因。2017年央行乾脆直接下令，所有金融機構的放款額，瑞爾放款比例在2019年底須達10％；每年投入鉅額柬幣，向銀行和匯兌公司買入美元，2015年上半年賣回4.13億美元、2016年上半賣回4.89億美元，2017年全年投入9.15億，2018年投入8.75億美元。兌幣公司因此獲利不少，其中實力最強者當屬李華錢幣兌換店，其甚至有影響瑞爾對美元匯率的能耐。柬國在吸引外資，與國家尊嚴榮、政策自主上左右為難，只能採取鼓勵措施，不願斷然禁止美元流通，看來要不美元霸權崩盤，或是柬國強制國內禁用美元，短期內很難去美元。

此外，近年來還有另一股可能妨礙提高柬幣流通的力量：中國大陸野心勃勃的一帶一路倡議，夾帶著人民幣國際化的企圖，希望在柬國增加人民幣的交易。中國對柬國的部分投資、官方援助及貸款、甚至柬國銀行向中資銀行的借款都以人民幣支付。而中國觀光客、留居人數增多（西南邊的西哈努克港（Sihanoukville）據估計更有2成常住人口有中國籍），市面上使用人民幣現金交易的情況也增多了，如在一些觀光景點，小販看到中國觀光客也會脫口而出可用人民幣交易。而銀聯卡、支付寶、微信支付也來愈來愈普及。據中國銀行暹粒支行統計，2016年在吳哥窟所在的暹粒（Siem Reap）省，銀聯卡交易總額就高達1億美元，該支行2017年4月就運送了1070萬人民幣現鈔至香港分行存放。9月時，中柬雙方宣布人民幣和瑞爾直兌匯率，不用再透過美元，鼓勵雙方企業的跨境交易不用美元，改採人民幣計算。

2018年10月，柬埔寨國家銀行副總裁桑尼盛（Sum Sannisith）在一場財經論壇中發言說，「柬國可從人民幣國際化得利」、「確保中國商品進口者可以獲得人民幣貸款、讓民眾在本地金融機構開戶，方便以人民幣支付」。柬國媒體將其解讀為「央行鼓勵人民幣在柬國市場流通」，逼著央行官員召開記者會澄清說，並非鼓勵人民幣作為日常支付貨幣，而是兩國的跨境貿易交易及銀行清算，「中方出口到柬國可以人民幣支付，柬國出口到中國則以瑞爾交易」。

柬埔寨美元化歷程十分特殊，隨著中國的人、錢大量湧進柬埔寨，人民幣在市場上的交易也逐漸增多，有趕上在柬越邊境使用越盾、柬泰邊境使用泰銖的情況。但柬國官方絕不想以人民幣化取代美元。我想，若柬國官方放任商家自行決定消費者若以柬幣結帳時，需支付較高的美元匯率，包括外國觀光客的消費者就樂得用美元，也更難去美元化。

對了，我要用Line通知剛出暹粒機場的朋友，最後一晩在金邊皇宮旁的洋人街餐廳，不要因為想花完柬幣，就用柬幣付費，那邊匯率可都算1：4200。

「拿回來，我算你4050就好」。

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