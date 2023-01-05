胡，怎麼說》6000元的煩惱-民進黨的父子騎驢困局！

2022年稅收超徵，蔡政府決定全民每人發現金6000元，但爭論並未止息，更方興未艾，「6000元的煩惱」，讓民進黨政府陷入「父子騎驢」的老困局中！

民進黨團隊（包括府、院、黨、國會、地方首長）就如那對父子，驢就是新獲的稅收超徵4500億元，怎麼運用這頭大家拚經濟新得到的驢?如果父子同心、民進黨團隊都有共識，那根本就不會是問題，就讓新驢載著台灣前進目標。但是，父子不同心，要騎要牽要載要拉、誰騎誰牽載誰拉誰，團隊成員都各唱各的調，那就很容易被路人甲、乙、丙、丁...的意見左右，陷入父子騎驢困局中。

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何況，那些路人路人甲、乙、丙、丁...，大都不懷好意、各懷鬼胎、別有用心，給出的主意就是要你們父子無所適從!尤其是一些親中政客、媒體、嘴、網紅，就是來亂的，看到父子不同調，不見趁機縫插針才怪!他們見不得台灣好，本就是見不得台灣稅收超徵新得的錢，可以好好善用!

發、不發?「發」勝出；發現金、發消費券?「發現金」勝出；發5千、1萬、2萬、多多愈善?，結果「6千」勝出；普發全民、限發特定族群限制?全民普發勝出；排富、不排富?「不排富」勝出，從首富到赤貧人人都有；何時發?不少人要求趕在過年前，但即使緊急完成法案立法及預算三讀程序，行政部門恐怕也趕不及發出當紅包....。

一路上只見多方吵吵鬧鬧、翻來覆去吵個沒完沒了 ，肯定吵到過完年、人人發6000，還是不會停歇。一定會讓民進黨政府團隊心裡覺得很冤，執政效率佳，大家經濟拚的好，才會在疫情籠罩下，經濟表現比預期好很多，才會繳出更多的稅金，卻沒賞半句好話，還被一路罵到臭頭。

不過，會那樣也不是沒原因，去年稅收超徵4500億元，蔡政府決定分4大部份運用，1000億元補貼勞保財務大洞及汔油凍漲虧損、1000億元加強靭性經濟方案補助弱勢族群、700億元交回各地方政府運用、1400億元全民每人發現金6000元、400億元留做後備金，這項決策看似面面俱到，其實肯定面面都不討好，面面都有不同的話可說，人人都可能不滿意而罵。

稅收超徵的錢如何做最佳運用?這是國家總資源分派、政府預算分配問題，涉及總體及個體，本就沒有資源分派均衡達到「最適」的最佳方案，只有各種「次佳方案」之間的競爭，政府無論採用哪種方案，也很難訂出能說服大眾的評比標準。尤其是被誤導為「還稅於民」，根本就是故意扭曲!再簡化為發現金之爭，那就大家拿出來比大小，更是人人有話說了。

在「6000元的煩惱」形成的過程中，我們可以看到的是，台灣充斥太多的事前「臭皮匠」，事後他們還是「臭皮匠」！這些「臭皮匠」們，不論是立委、民代、名嘴、網紅...，人人手握麥克風，握愈大支的就愈有發言權，就愈可以影響政策走向，不幸的是，3個、10個、20個或更多臭皮匠的加總，仍然是臭皮匠，沒有變成思慮週密、算無餘策的「諸葛亮」，臭皮匠們先喊先贏、後喊加碼，以「爽」為最優先，如決策者不依從其爽又臭的淺劣之見，就開罵翻天。

設定國家當前的重要議題、排定優先次序，本就是執政黨團隊最重要的責任，也是治國領導力的展現，法案、預算、人力、政策、方針等等，都要配合所設定的重要議題及優先面對的選項，請問民進黨團隊包括府院黨國會地方領導菁英，你們都知道應該要為台灣做什麼嗎?還是只會跟著在野黨喊價花光、用光、分光?

「矮人看戲何曾見?都是隨人說短長!」那些臭皮匠們大都是識見短淺之輩，甚至心險術淺的矮惡之客、他們不能前瞻看問題，不足為怪，怪的是堂堂執政黨團隊，竟也隨他們說短長，政策更被左右，那恐怕是沉淪危機的開端!

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