自由開講》呼籲正視政媒兩棲，選舉不公問題

鄭秀玲

這次選舉二大政黨高度介入電視談話節目，影響選情，史上之最，國人同感憤怒，然而NCC毫無作為，NCC主委應下台負責。

《NCC組織法》第一條已明示NCC成立的目的是「為落實憲法保障之言論自由，謹守黨政軍退出媒體之精神，促進通訊傳播健全發展，...，提升國家競爭力」。然而趙少康萬年主持人，罔顧媒體是公器竟圖利其自組的戰鬥藍成員（都為國民黨）於選舉期間，在其節目大部分時間都為他們輔選，更囂張地將其輔選影片公佈在其網站。這正是他政媒兩棲，違反組織法第一條的鐵證，也妨害其他候選人在其節目曝光機會，嚴重違反選舉公平性。很遺憾NCC和中選會都沒有即時阻止。

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三立和民視談話節目也不遑多讓，在這次選舉期間的內容，完全聽命民進黨特定高層的指揮，日以繼夜批評新竹候選人高虹安，無視此作為已嚴重妨礙該黨其他候選人及其他政黨候選人曝光闡述政見的機會。

媒體公器私用，NCC有法，卻不執行。（本報資料照）

在此二大黨違法高度掌控媒體，輔選其自家特定候選人下，在野小黨幾乎完全沒有發聲的機會，殊為遺憾。

這難道是我們要的媒體公器私用，扭曲不公平的選舉嗎？NCC有法，卻不執行，NCC主委既悉職守，不該引咎辭職嗎？

長期以來每晚二小時藍綠各擁的談話節目所邀來賓們，在沒有專業論述下，一方恣意為反對而反對政府，另一方則完全擁護政府政策，早已成為社會分裂的亂源。

我有以下呼籲：

（1）請趙少康擇擇當媒體人，還是政治人，不可繼續違法政媒兩棲。二大政黨分別在中央及地方執政，請拿出政績，而不是只想靠掌控媒體NCC，來取得政權。NCC在每六年審查電視執政時，應將各電視台違法情事納入評估，也要倡議主持人有任期制，才能世代交替，反應真正的民意。

（2）建議減少談話節目為60-90 分鐘，挪30-60 分鐘為國際新聞，以擴展國人視野。談話節目內容宜更多元化，除了拚政治，也要多關心人口、教育、財経及科技政策。

（3）呼籲新任NCC主委和中選會通力合作修法，禁止電視媒體在選舉期間，僅為特定候選人輔選或反輔選的不公平情事的相關懲處。賄選都有法令防範，此行為更嚴重，更亟需修法解決。

（作者為台大經濟系兼任教授）

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