自由開講》以新聞公評人制度防杜電視新聞台亂象

羅承宗/南臺科技大學財經法律研究所教授兼所長

儘管網路與社群軟體已成現代年輕人獲取資訊最便捷管道，但以一般社會人民收視習慣來看，無可諱言地，電視新聞頻道仍具有相當重要的影響力。中天新聞台52頻道曾掀起的諸多爭論，隨著時間推移，迄今雖已逐漸平息。但是打開電視瀏覽今日既存、取得通傳會（NCC）執照的新聞頻道，「三器新聞」（瀏覽器、監視器、行車記錄器）、廣告化新聞、涉己新聞等，依舊肆無忌憚地對視聽大眾襲來。

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中天新聞台52頻道曾掀起的諸多爭論，隨著時間推移，迄今雖已逐漸平息。但是打開電視瀏覽今日既存、取得通傳會（NCC）執照的新聞頻道，「三器新聞」（瀏覽器、監視器、行車記錄器）、廣告化新聞、涉己新聞等，依舊肆無忌憚地對視聽大眾襲來。（資料照）

該如何提升新聞台的自律功能？曾任通傳會委員的劉幼琍教授在2012年12月於《中華傳播學刊》第22期所發表的〈自律與公評人：台灣衛星電視新聞頻道問責制度之探討〉論文，堪稱是國內探討相關問題最重要的期刊文獻。在該論文裡，劉幼琍一方面坦率地揭露了一個現實，亦即「媒體即使說會自律，但是在收視率的壓力下有時只是說說罷了，連衛星電視公會的『新聞自律執行綱要』對其會員也無法發揮媒體同業自律的效果」；另一方面則建議建立新聞公評人制度，藉此完善新聞電視台內部自律機制。

何謂新聞公評人？劉幼琍教授復在該論文指出，新聞公評人可說是促進新聞產製者與所有閱聽大眾之間對話的橋樑。新聞公評人所要做的事，就是蒐集與調查報紙讀者或廣播、電視閱聽眾的抱怨與不滿，來調查新聞報導的正確性、公正性、平衡性與品味；同時，也需要針對報導內容的不當之處，提出合適的修正方式或要求媒體進行更正或澄清。再者，美國的公共電視（PBS）和公共廣播（NPR）所聘請的公評人都是專任，有豐富新聞工作經驗，連商營的ESPN體育頻道也聘有公評人。

制度的改革，往往是緩慢而令人不耐的。劉幼琍教授這篇論文發表迄今已逾8年，環視今日新聞台產出的內容與品質，還是令視聽大眾抱怨連連。即便在通傳會透過裁罰乃至不予換照的高強度他律監管下，問題依舊迭生。至於論文結尾「我國的電視新聞頻道還是可以考慮朝設立公評人制度的方向邁進」建議，也還是僅止於學者倡議，令人浩嘆。

台灣電視新聞頻道眾多，且播報時間又長。作為行政院二級獨立機關的通傳會在人力物力有限，業務多元又繁重下，從來所謂他律式的主動積極監管，實踐上往往流為被動接受民眾檢舉與裁罰而已。連舒緩目前新聞頻道品質不良亂象，尚且力有未逮，焉有餘力提升新聞媒體品質？

欣聞在最近這波新聞電視台新設申請案裡，已有業者勇敢地承諾建置專職的新聞公評人制度，作為新聞內容內控的自律機制，值得嘉許。筆者認為，倘若新聞公評人制度能全面性地切實建立，將使我國電視媒體界邁入嶄新時代。如前所述，專任的新聞公評人乃確保新聞報導的正確性、公正性、平衡性與品味的重要機制。而正確、公正、平衡與品味，不正是今日電視新聞台最缺的嗎？

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