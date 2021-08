法操》【大法官的一句話】安東寧·史卡利亞：「如果我是國王，我不會讓人燒毀美國國旗，但我們有憲法第一修正案。」

「如果我是國王,我不會讓人燒毀美國國旗。但我們有第一修正案來保護言論自由權利不被剝奪。」

法操司想傳媒

「如果我是國王,我不會讓人燒毀美國國旗。但我們有第一修正案來保護言論自由權利不被剝奪。」

“If I were king, I would not allow people to go about burning the American flag. However, we have a First Amendment which says that the right of free speech shall not be abridged.”

請繼續往下閱讀...

這句話出自於安東寧·史卡利亞(Antonin Scalia)大法官於2012年在CNN的採訪中,提到身為保守派大法官的他為何會在1989年與多數的大法官一同,對「允許焚燒國旗」投下同意票。

事情可以從1974年的Smith v. Goguen案說起,當時在麻州有一位叫Goguen的男子因為在牛仔褲後面的口袋縫上美國國旗,就被認為犯下「藐視國旗」罪而遭到警方逮捕,但最高法院認為該法規過於含糊不清,違反第一修正案所保護的言論自由而違憲。雖然當時最高法院首席大法官伯格(Warren Burger)為首的數名保守派大法官反對這個判決,但這些想法還是在日後獲得驗證。

1989年的Texas v. Johnson案,Johnson以燒毀國旗作為抗議對時任總統雷根施政的不滿,結果被指控違反德州「禁止褻瀆國旗」的法律而遭到逮捕並被判決有罪。不過史卡利亞等最高法院大法官認為,焚燒國旗屬於第一修正案所保護的「象徵性言論」,法律不該成為箝制言論自由的理由。

史卡利亞大法官是知名的保守派領導者,在憲法解釋中往往採取原意主義(Originalism)及文本主義

(Textualism),因為他認為憲法是死的,應該從憲法制定時的想法為基礎,透過最狹義的解釋以維持法律的穩定。即便與他個人理想不同,但在面對言論自由的爭議時,他仍然選擇站在保護基本權利的一方,因為如果用法律進行限制,等同於暴君試圖壓制人民的自由思想。

史卡利亞大法官雖然因為保守的思想、反對墮胎、同性戀及平權法案而備受爭議,但不代表他不尊重不同的聲音。這點從他雖然在法庭上常與金斯伯格大法官針鋒相對,但私下卻互相尊重且堅持心中的正義和友誼就可看出來。前美國總統歐巴馬的政策也時常遭到史卡利亞大法官批評,但仍稱許他是美國最高法院「傳奇人物」、「具有敏銳機智的優秀法學思想家」。

安東寧·史卡利亞大法官小檔案(wiki):

美國最高法院大法官 安東寧·史卡利亞(Antonin Scalia)(美聯社)

史卡利亞大法官是美國最高法院大法官中,第一位義大利裔美國人,因為篤信天主教,支持擁槍,反對墮胎、同性戀及平權法案,被認為是最高法院大法官中屬於立場偏向保守派的領導者,素有保守主義法律運動的「旗手」之稱。斯卡利亞於2016年2月13日逝於德克薩斯州,享年79歲。

本文經授權轉載自法操 【大法官的一句話】安東寧·史卡利亞:「如果我是國王,我不會讓人燒毀美國國旗,但我們有憲法第一修正案。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法