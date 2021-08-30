法操》【大法官的一句話】安東寧·史卡利亞：「如果我是國王，我不會讓人燒毀美國國旗，但我們有憲法第一修正案。」

「如果我是國王，我不會讓人燒毀美國國旗。但我們有第一修正案來保護言論自由權利不被剝奪。」

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「如果我是國王，我不會讓人燒毀美國國旗。但我們有第一修正案來保護言論自由權利不被剝奪。」

“If I were king, I would not allow people to go about burning the American flag. However, we have a First Amendment which says that the right of free speech shall not be abridged.”

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這句話出自於安東寧·史卡利亞（Antonin Scalia）大法官於2012年在CNN的採訪中，提到身為保守派大法官的他為何會在1989年與多數的大法官一同，對「允許焚燒國旗」投下同意票。

事情可以從1974年的Smith v. Goguen案說起，當時在麻州有一位叫Goguen的男子因為在牛仔褲後面的口袋縫上美國國旗，就被認為犯下「藐視國旗」罪而遭到警方逮捕，但最高法院認為該法規過於含糊不清，違反第一修正案所保護的言論自由而違憲。雖然當時最高法院首席大法官伯格（Warren Burger）為首的數名保守派大法官反對這個判決，但這些想法還是在日後獲得驗證。

1989年的Texas v. Johnson案，Johnson以燒毀國旗作為抗議對時任總統雷根施政的不滿，結果被指控違反德州「禁止褻瀆國旗」的法律而遭到逮捕並被判決有罪。不過史卡利亞等最高法院大法官認為，焚燒國旗屬於第一修正案所保護的「象徵性言論」，法律不該成為箝制言論自由的理由。

史卡利亞大法官是知名的保守派領導者，在憲法解釋中往往採取原意主義（Originalism）及文本主義

（Textualism），因為他認為憲法是死的，應該從憲法制定時的想法為基礎，透過最狹義的解釋以維持法律的穩定。即便與他個人理想不同，但在面對言論自由的爭議時，他仍然選擇站在保護基本權利的一方，因為如果用法律進行限制，等同於暴君試圖壓制人民的自由思想。

史卡利亞大法官雖然因為保守的思想、反對墮胎、同性戀及平權法案而備受爭議，但不代表他不尊重不同的聲音。這點從他雖然在法庭上常與金斯伯格大法官針鋒相對，但私下卻互相尊重且堅持心中的正義和友誼就可看出來。前美國總統歐巴馬的政策也時常遭到史卡利亞大法官批評，但仍稱許他是美國最高法院「傳奇人物」、「具有敏銳機智的優秀法學思想家」。

安東寧·史卡利亞大法官小檔案（wiki）：

美國最高法院大法官 安東寧·史卡利亞（Antonin Scalia）（美聯社）

史卡利亞大法官是美國最高法院大法官中，第一位義大利裔美國人，因為篤信天主教，支持擁槍，反對墮胎、同性戀及平權法案，被認為是最高法院大法官中屬於立場偏向保守派的領導者，素有保守主義法律運動的「旗手」之稱。斯卡利亞於2016年2月13日逝於德克薩斯州，享年79歲。

本文經授權轉載自法操 【大法官的一句話】安東寧·史卡利亞：「如果我是國王，我不會讓人燒毀美國國旗，但我們有憲法第一修正案。」

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