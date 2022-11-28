即食歷史》全隊成為活人祭品—阿茲特克人的足球競技

對於阿茲特克人來說，足球並不只是單純的競技運動，更是有著深層宗教意義。原來，阿茲特克人相信天國也有類似球場，而他們相信陽光就在那裡照亮黑夜。

即食歷史

四年一度的世界盃足球賽終於開鑼了，相信全球很多人都會被這件全球體壇盛事感染，觀看球賽和支持自己愛隊！趁這個機會，這篇文章就以足球為主題，向大家介紹一下一些關於足球的趣味歷史！

作為「球門」的中空圓碟。（維基共享）

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今天想說的並不是現代足球歷史，而是想告訴大家，中美洲的阿茲特克人也曾是熱愛足球的民族。不過，足球在現代人眼中或許只是一種體育競技，但在阿茲特克人眼中，足球卻有很深層意義。那麼，阿茲特克人的足球是怎麼樣的？這種球類競技並非他們發明，在更早前的馬雅文明（Maya）和奧爾梅克文明（Olmec），相類似的球類競技便已存在，阿茲特克人只是把它復興。

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而阿茲特克人則稱其為「奧拉馬利茨利」（ōllamalitzli），球場則稱為「特拉赫特利」（Tlachtli），呈「工」字形，正中畫著直線和印記，長三百米至六百米左右。球場兩邊是斜台，連接著兩幅石牆，石牆上刻著過去球賽的勝負記錄。兩幅石牆中間分別設有以岩石鑿成的中空圓碟作為「龍門」，直徑近七十吋。這些中空圓碟常雕有動物圖騰。球場周邊則是觀眾和裁判逗留範圍，圍欄會以被活祭的犧牲者頭骨作為裝飾。

位於阿爾班山遺址（Monte Albán）的球場「特拉赫特利」。（維基共享）

阿茲特克人利用硬橡膠製作皮球，重約半公斤左右。球場不像現代足球場上鋪著軟草地，當阿茲特克運動員在比賽時，會穿著以鹿皮製作的裝備保護身體。不過，這些裝備的保護性相當有限，運動員在賽事完結後仍會頭破血流。

為什麼打一場球賽，幾乎所有運動員都會受傷呢？原來，就像排球般，比賽規定皮球不能著地。然而，球例同時不准運動員使用雙手接球，只准使用手肘、膝蓋、臀部或頭部接球。為了不讓皮球著地，球員很多時候需要飛撲救球而難免會擦傷。雙方運動員要把皮球弄進對方「龍門」—那個掛在牆上的中空圓碟。不過，因為圓碟孔實在太細，所以這是最困難的得分方式，球員往往會退而求其次，把球丟到對方場地的印記以取分。

對於阿茲特克人來說，足球並不只是單純的競技運動，更是有著深層宗教意義。原來，阿茲特克人相信天國也有類似球場，而他們相信陽光就在那裡照亮黑夜。在現世建造球場是為了模仿天國，球賽象徵白晝與黑夜間的鬥爭，球員流下的血代表阿茲特克人的祭牲傳統，皮球則代表犧牲者頭顱。

「特拉赫特利」很多時候建在神殿的梯級旁邊，而阿茲特克人會在球賽結束後隨即進行活人祭牲儀式，犧牲者的血將會灑在梯級。比賽雙方會盡全力作戰，而其中一方全隊將會成為活祭品。不過，究竟是勝方還是敗方會成為活祭品呢？一般人認為應是敗方，但有些歷史學家則認為是勝方。原因很簡單—在阿茲特克人眼中，為祭祀而犧牲是一種至高無上的榮耀。

位於埃爾塔欣遺址（El Tajín）的雕刻：被斬首作為祭品的運動員。（維基共享）

由此可見，阿茲特克人極度重視這種體育競技，無怪乎當他們遷進並定居在新土地後，首要建造的不是樓房之類的建築，而是「特拉赫特利」。時至今天，中美洲仍有類似的足球競技，稱為「烏拉瑪」（Ulama），深受不少人歡迎。當然，這當中不再包含與祭祀有關的宗教意義了。

本文經授權轉載自即食歷史 全隊成為活人祭品—阿茲特克人的足球競技

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