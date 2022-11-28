健康醫療網》「虛擬健保卡」超便民 奇美醫療率先實施成效佳

奇美醫學中心首席醫療副院長田宇峯指出，「虛擬健保卡」等同實體卡就醫，醫師一樣可以連結到病人的健保雲端，了解過往的就醫資訊，零接觸的就醫模式，擺脫實體限制。

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不論民眾臨時就醫，只帶了手機出門忘帶錢包或健保卡；或是父母上班時間，接獲校護來電通知孩子發高燒，需接回就醫等緊急狀況，未帶健保卡就醫，總讓人十分困擾，不僅必須需先自付醫療費用，還得在期限內拿實體健保卡，回到醫院辦理補卡退費，實在很折騰。

「虛擬健保卡」綁定手機 就醫安心更便利

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為了解決這些繁雜的補卡手續，健保署開發「虛擬健保卡」政策，手機僅需下載「健保快易通APP」，開通虛擬健保卡，就能以健保身分就醫，再下載「醫指付APP」綁定信用卡或金融卡就可以直接線上繳費。

此外，也可開通孩子的虛擬健保卡，綁定父母手機，以虛擬健保卡就醫，醫師可即時查詢健保雲端資訊作為診療參考，看完診後回家照顧孩子或回去上班，也不用再回院辦理補卡退費，安心也便利。

為了解決這些繁雜的補卡手續，健保署開發「虛擬健保卡」政策，手機僅需下載「健保快易通APP」，開通虛擬健保卡，就能以健保身分就醫，再下載「醫指付APP」綁定信用卡或金融卡就可以直接線上繳費。（https://www.freepik.com/）

等同實體卡 零接觸也降低冒用風險

奇美醫學中心首席醫療副院長田宇峯指出，「虛擬健保卡」等同實體卡就醫，醫師一樣可以連結到病人的健保雲端，了解過往的就醫資訊，零接觸的就醫模式，擺脫實體限制，像是卡片毀損、讀取不到晶片等問題，也大大降低遭冒用的風險，不但方便且安全，更符合後疫情期零接觸的新生活。

奇美申請人數破千人 擴大實施醫療數位化

田宇峯表示，現階段西醫、中醫全科門診均可使用虛擬健保卡看診，為雲嘉南率先開放全科門診使用，而門、急診全面都可以使用虛擬健保卡補卡，擴大實施醫療數位化發展，利用智慧科技來助攻，貼近民眾生活型態的全方位守護，讓民眾未來就醫更加便利！

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者張慈恩 「虛擬健保卡」超便民 奇美醫療率先實施成效佳



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