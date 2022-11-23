博硯「說」法》我們需要怎樣的市長來帶動雙北雙核心？

一個城市，要有未來、願景與格局，城市要有高度，就得有看得到願景、高度的市長。雙北都需要一個有能力擘畫願景、規劃未來、具有遠見、有執行力且能跟交往國際的市長。

胡博硯／東吳大學法律學系教授

再過幾天，九合一大選即將登場，這幾天來的選情也開始慢慢加溫，前天上午代表民進黨參選雙北兩位候選人陳時中與林佳龍合體的掃街活動，受到民眾的夾道歡迎。而週末黃珊珊的競選晚會也吸引眾多支持者到場，現場湧進萬人，特別是前立委黃國昌公開站台表態支持，更引發各方的關注。

台北市需要陳時中讓台北更好，新北市需要林佳龍來大翻新！（本報資料照）

這次的選舉各方評論一致同意選情很冷，但從台北市長選舉登記人數來看，竟然有12個候選人之多，這恐怕已創下紀錄。目前三個最具競爭力的候選人－陳時中、蔣萬安與黃珊珊－可以說，三位台北市長候選人各有所長。只是曹興誠先生說蔣萬安委員的矽谷律師資歷不過就是跑腿經驗，在某些面向上或可算是真實的現象，基層工作不正是如此？許多在美國工作者，都是從基層的工作開始做起。

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黃珊珊擔任柯文哲的副市長，台北市又是全台灣資源最豐富的城市，預算最多、公務人力最充足，但柯文哲的市政滿意度卻是如此之低，施政缺乏核心理念，對待下屬又十分苛刻，團隊人才不斷流失，再加上一心只在總統大位，無心市政推動，即使黃珊珊的幹練得到外界肯定，但能力再好，都必須概括承受柯市府的施政問題，而這就是問題所在。

這兩年防疫指揮中心爭議不斷，不管是疫苗、快篩或法制的問題都飽受批評，防疫確實並非盡善盡美，這也是陳時中部長在競選過程中，不斷被對手攻擊之處。但與世界各國相較，我國防疫成果仍屬佳績。只是，在我看來，陳時中部長更適合擔任城市領導人的理由，不是因為他的防疫經驗，而是完整的歷練，以及他擔任政務官處理事情的穩定、負責態度。

淡水河的另外一邊，警界出身的侯友宜，對上政治學博士林佳龍。侯友宜有多年警察公職資歷，有著鐵漢的形象；林佳龍則是政治歷練豐富、具備國際觀。此前外界大多以為侯市長占上風，但從選舉的走勢來看，並沒有顯現出這樣的跡象。2014年賴清德在台南以71萬票對26萬票大贏對手的那一役，由於鋒頭無人能擋，賴清德全國跑遍全國輔選，因此造就出「賴神」的名號。這次林佳龍投入新北市長選舉後，民進黨的派系整合比之前來得成功，侯友宜市長無法輕敵，也無法挾人氣前往其他縣市輔選，特別是戰況激烈的基隆、澎湖等地，這些地方選票差距小，或許侯友宜多去幾次，就可能改變戰局，從數字來看，侯友宜踏出新北的次數相當有限，顯見已被林佳龍有效牽制。

選民心中對於直轄市市長的想像應該是如何？過去的柯文哲看似事必躬親，但為人剛愎自用，施政滿意度也是倒數又該如何解釋？市長是決定未來的城市願景的關鍵，而不是只聽命行事的公務員角色。公務員主要負責執行公務，例如侯友宜市長過去久任公職，擅長執行，但那是依法行政的角色，與領導市政的市長視野差異甚大，他「好好做事」的口號像答錄機一般重複，卻沒有告訴市民他到底要做些什麼事。看來，的能力反而更適合擔任里長為里民服務，這更符合他所謂的「愛的循環」。不是嗎！？

新北市選民若對這些空泛、毫無實質內容可言的口號有興趣，不妨上網看11月14日「新北市政見發表會」重播內容。侯市長在整場的自述、回應及答辯中，不斷重複著「好好做事」還有他引以為傲的「從警生涯」；問題是，新北市早已升格多年，市民不能再只是依附台北市周邊的二等公民，也不能居於桃園市之後，新北市不但要迎頭趕上，更要與厝邊的台北市和桃園市平起平坐，甚至要翻新超越！

侯市長的「愛的循環」已經可以媲美韓國瑜的「愛情摩天輪」，都是民粹式的口號而沒有願景與具體規劃，更顯示出他對於市政的怠惰與輕視。新北市民，沒有巨蛋、沒有會展中心、沒有歌劇院。新北市升格改制12年來，從朱市長到侯市長，每任市長都想選總統，而無心市政，這與柯文哲市長的「總統夢」實無二致。柯市長沒有履行他對台北市民的政見承諾，而侯友宜從副市長到市長期間，同樣沒有作為，兩人讓雙北的發展停滯，原地踏步。

新北市民要有逐夢的勇氣，如果新北市再不改變，便無法趕上其他正在進步中的城市。而如果讓侯友宜再連任，難保不會和朱立倫一樣，在任期內背棄市民參選2024年總統。

一個城市，要有未來、願景與格局，城市要有高度，就得有看得到願景、高度的市長。雙北都需要一個有能力擘畫願景、規劃未來、具有遠見、有執行力且能跟交往國際的市長。也因此，台北市需要陳時中讓台北更好，新北市需要林佳龍來大翻新！

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