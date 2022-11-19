自由開講》加拿大總理的言外之音：台灣的九合一選舉攸關國際民主前途

邱志偉

中國國家主席習近平近日遭媒體拍到，他在G20場邊與加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau ）有段相當不愉快的談話。習近平語帶威脅指稱杜魯道將兩人的談話洩漏給媒體，杜魯道也不甘示弱回應這是民主社會，民眾有知的權利。這事件的主要來自於加國嚴正關切，中國在2021年曾以資金介入加拿大國內選舉，支持特定候選人滲透國會。 過去，台灣曾多次指控中國以不當手段介入國內選舉，如今從加拿大的案例而論，這已經是全球民主威脅。

習近平近日遭媒體拍到，他在G20場邊與加拿大總理杜魯道有段相當不愉快的談話。（REUTERS）

加拿大與中國的關係，早自2018年孟晚舟事件之後便陷入低潮。數年以來，中加兩國一直避免正面接觸，加拿大批中挺台力道也愈加強勢。杜魯道自2020年以來，連續3年在加拿大國會正面呼籲「台灣應當有權參加國際多邊組織」。而從中國角度來看，習近平心中恐怕始終認為，加拿大是美中衝突的附屬，尤其不能接受加拿大配合美國對中制裁。

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然而，中國忽略的是，加拿大不只是主權國家，更有自身國家利益需維護，真正四面楚歌的是已陷入獨裁絕境的中國，沒有人會再將對中關係視為核心利益。相反的，對中關係對民主政權而言是走鋼索的外交危機，稍有不慎，不只可能因為親中輸掉國內選舉，甚至動搖最根本的國家安全。

令人擔心的是，習近平似乎在二十大之後，急遽拉高戰狼外交姿態，對他國領導人可以頤指氣使。縱使在美蘇冷戰時期，美蘇兩國也不可能對其他陣營的同盟國成員有不敬、甚至教訓，如今中國相距蘇聯當年地位甚遠，就擺出大國之姿，敢出言對民主國家惡言教訓。更令人憂心的是，萬一中國外交官從最高領導的姿態，因此「學習」，例如中國駐英國外交官把抗議群眾拖入館內毆打的事件，恐怕在全球陸續上演。

此外，習近平的個人情緒控管能力，甚至陰狠的領導作風，恐怕未來還會不斷上演。習近平最早在2014年在北京舉行中日會談時，就罕見對時任首相安倍晉三面露不屑，合影時更不正眼看鏡頭。這是習近平在擔任國家主席2年後，首度在國際領導人面前失風度，相隔8年，這次對加拿大總理語帶不敬，但仍刻意保持微笑風度，惟仍是在國際場合上，相當罕見的失態。

從二十大會上習近平在國際媒體面前，將胡錦濤架出人大會場，震驚全球以來，這是近期再次上演的國際風波，而且將畫面從中國境內延伸自國際舞台。我們絕不可低估習近平試圖以陰狠作風，在國際稱霸，以絕不稱霸的口吻，來改變國際秩序。而始終被中國強調是核心利益的台灣，尤其是定期改選的民主制度，近年來已成國安破口，國人投票之時，務必嚴防特定政黨與中國過分親近，不但危及台灣民主，更危害國家安全！

從杜魯道的場邊風波事件來看，加拿大遭到中國紅色資金染指民主體制，絕非首例，因為台灣殷鑑不遠。對抗中國的全球紅色滲透，不只要在科技、國防領域嚴防圍堵，尤其是掌握公權力的民主改選，更應當留意，絕不可讓民主，成為中國紅色勢力長驅直入的良機！

（立法委員）

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