自由開講》「台灣主體性」為台灣抵抗中國入侵最關鍵的行動策略

張天泰

習近平連任後強勢下令中共解放軍「聚焦打仗」，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在數周前表示，中國國家主席習近平已改變對待台灣的方式，並開始加強對台灣施壓，而北京當局希望大幅加快奪取台灣的時間表。他並警告，習近平正帶領中國走向更激進的方向，而台灣人民面對迫在眉睫的威脅壓迫，筆者認為「台灣主體性」為台灣抵抗中國入侵最關鍵的行動策略，論述如下。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在數周前表示，中國國家主席習近平（左）已改變對待台灣的方式，並開始加強對台灣施壓，而北京當局希望大幅加快奪取台灣的時間表。（報社合成／歐新社、路透社）

一、兩手的壓迫入侵策略

中共以「九二共識」、「一中原則」，作為兩岸交流原則，贊同者擴大交流並逐漸同化，給予方便或利益，如國民黨的立場；不明言反對或提出「兩岸一家親」者，開放交流並逐漸同化，提供可能性，拖延並爭取時間來做轉變的空間，如柯文哲和台灣民眾黨的立場；台灣主體性立場堅定，且公開反對者，爭取有尊嚴的情況來進行溝通交流，如蔡英文總統和民進黨政府。而中共對台灣長期使用兩手壓迫入侵策略：軟的方面，透過兩岸交往，先加強民間基層的往來與台灣經濟出口的依賴，並先以同等待遇或讓利優惠進行社會同化，爭取台灣民眾對中國的認同。硬的方面，中共封殺台灣外交空間，十年奪台灣九邦交國，如台灣不順服聽從中共的政治指令，立即對台灣農漁產等商品實行養套殺的經濟武器攻擊，和任意逮捕人在中國境內的台灣人，並貼上間諜罪和顛覆國家政權罪等罪名，濫權陷人入罪，代表對台灣的懲罰，與軍事威懾和演習恫嚇，其目標為防止「兩個中國」與「法理臺獨」的出現，以及阻擋以美國為首的外國勢力介入臺灣議題， 直到現今，中共在壓迫入侵的行動策略上，認為打台灣不如買台灣，買台灣又不如騙台灣，故其運用了多種方法，其目標為爭取台灣民眾對中國的認同，並同時塑造民進黨政府只會帶來兩岸關係帶來麻煩，或民進黨只能用芒果乾（亡國感）操弄選舉等刻板印象，以增加民進黨的執政壓力，並多方透過多種管道，企圖影響台灣2022年九合一選舉和2024台灣總統暨立委選舉的政治結果。

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二、台灣主體性是最關鍵的行動抵抗策略

台灣主體性是台灣的政治及文化論述。在1990年代台灣民主化後成為主流思想之一， 而台灣主體性是基於以台灣為主體的思考、透過多元文化思想及台灣民族主義的力量，突破中國中心主義、中華民族主義或大漢族主義，建立台灣作為正常國家的民主制度與文化認同，然而，中共二十大後，善於內鬥的習近平故意公開羞辱胡錦濤，原先主張開放改革的李克強不敢再發聲，只能表態擁習，習近平極權體制已然形成，「反台獨」寫入中共黨章後，在中共的官方認知，是連「維持現狀」、「中華民國」、「揮舞青天白日滿地紅」，只要不跟中共統一，就全部都算是台獨勢力，當此時刻，國民黨馬英九卻活在不同時空，發出熱臉貼冷屁股的「謀合」政治修辭，卻未正視國民黨長期不斷受屈辱，被中共工具化成為中國大内宣工具的事實，而台灣民眾黨柯文哲自以為聰明，認為可以用模糊戰略拖延和中共和談，同時達到自己的政治目的，但選擇性遺忘中共隨時會毀約，用軍事入侵台灣，未看清楚中共野蠻暴力的本質，目前全球關注的俄烏之戰，極權俄羅斯就是先騙民主烏克蘭和談，再派兵入侵，千萬勿忘前車之鑑的歷史教訓。

三、台灣主體性建立在「台灣認同意識」和「台灣國家競爭力」的基礎

面對極權中共的併吞野心，就此而言，讓國人的台灣主體性完成意識覺醒，是最關鍵的行動抵抗策略，凝聚團結國人的共同的意志與之對抗，是攸關台灣國家未來發展甚至存亡的重要關鍵，讓台灣突破「大中國意識」籠罩的教育、打破大漢族主義的文化霸權思考，解構被虛構的、洗腦式的大中國民族復興認同，堅持台灣主體性，而台灣作為一個主權國家，形成一種政治制度與文化，保護兩千四百萬人國民的自由與民主權利，承上，台灣社會作為一個生活共同體，在經濟上與全球各經濟體競爭，並將經濟發展的成果透過自己的社會制度，與國際共享，台灣目前被國際社會所肯定，也得到國民的認同，這就是台灣主體性，而台灣主體性是建立在「台灣認同意識」和「台灣國家競爭力」的兩大基礎。

總言之，如同蔡英文總統強調，台灣民主自由不是從天而降，一不小心就會失去全部，面對極權中共，目前台灣可以用的實際籌碼，包括持續精進國防武力和強化全民國防政策、共同倡議台灣政策法（Taiwan Policy Act of 2022）、和美國為首的國際民主國家連線團結，以及進行台灣半導體的政治經濟外交，因事實上台灣半導體聚落，牽動全球科技業生命線，讓國際各國認為協助防衛台灣，就是保護自己國家的經濟發展，而上述的行動都是必須立基在「台灣主體性」，才能務實發揮護台功效！

（政治工作者、教育博士）

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