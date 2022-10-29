自由開講》二十大後將使中共高層朝向內鬥模式發展

曼琳

中共二十大已於日前落幕，毫無意外的，習近平順利續任第三任總書記，此次政治局常委名單，亦是以習近平親信為主，對於此次團派幾近「團滅」，不僅使多數所謂的中共研究學者跌破眼鏡外，也不禁使人擔心如今這黨天下變成習天下後，中共在未來的五年的各項政策與走向將如何發展。

回顧中共過去十年，自十八大習登台後，先是祭出反腐旗號逐步掃平敵對人馬，十九大後開始顛覆，中共自鄧小平以來所確定之體制，包括最高領導人每屆五年，任期不超過十年的規定，以及隔代指定接班人、七上八下、集體領導等一系列成文不成文的黨規，其後再將被指定為隔代接班人的孫政才拉下馬，如今二十大，另一位被胡錦濤指定，本應在二十大接班總書記的胡春華也遭到剔除，而近年在習近平清零嚴酷到不顧國計民生的背景下，出面救經濟從而從中找到一點生存空間的李克強和汪洋，也同樣在二十大中「主動退下」，即表明連經濟救國派的溫和勢也力已瓦解慘敗，可見習近平這十年來一步步朝著權力核心巔峰走去。

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中共二十大已於日前落幕，習近平順利續任第三任總書記。（Bloomberg）

而當前中共黨內所有被視為溫和派的，以及可能具有改革意識的人物，都已被各個擊破，反倒是戰狼王毅，抓準了習近平對外關係的心思，以最粗鄙惡毒的語言與西方進行中國式的「偉大鬥爭」，才終於如願以69歲高齡「達標」入局，另上海市委書記李強、北京市委書記蔡奇、廣東省委書記李希皆是充分落實習近平「堅決清零不動搖」的含義，才能安穩上位，顯見只有敢於鬥爭忠於習核心者，才能在此次二十大中勝出。

種種跡象看來，二十大無非是中共內部一場沒有硝煙的政變，且隨著一中全會落幕，其所公布的新任官，皆是以習近平馬首是瞻的鬥爭派人馬，其中，新任軍委何衛東更是來自對臺主戰部隊的東部戰區，對台威嚇之意更是不在話下，細數中共二十大新入局的官員背景，便不難想像今後中共定將面臨更加殘酷的統治，不僅是對民眾，也包括所有官員，尤其是習身邊的高級官員，都將被上緊枷鎖，如今二十大結束，也象徵習近平已建立了絕對的權力局勢，打破了所有規章制度，往後，不管是所謂的江曾派、太子黨或是團派，都將在中共高層展開無窮盡的內鬥和鬥爭，這種整體體制的倒退，不僅對中共自身危害甚廣，對於台灣和世界各國的民主體制，亦都將是嚴重威脅。

（研究生）

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