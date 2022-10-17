自由開講》選舉請端牛肉，勿潑警察髒水製造聲量

林建斌

日前蘇煥智在臉書指出民進黨中常委黃承國的父親二年前過世，據某民進黨立委轉述前往祭拜拈香，赫然發現一堆縣市級別及中央單位的警察局長集體到黃家中摺紙蓮花，藉此暗批黃介入喬高階警察人事。同時也諷刺表示警察可以，檢察官、法官也可以比照喬下去。最後妄言台灣政治黑金貪腐、法治敗壞崩解，就是民進黨蔡政府執政下的「品質保證」。

針對這樣不負責任的謬論，筆者認為蘇煥智先生應該出來說清楚，講明白，究竟是根據哪位立委轉述的？而在現場的局長有哪幾位？而不是烏賊戰術模糊焦點，消費警察，製造網路聲量，挽救自己低迷的選情。

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蘇煥智先生也曾是民進黨優秀黨員，曾任立委、台南縣長，從政資歷豐富，惟此次代表台灣維新黨參選台北市長，媒體甚少討論，也未將其列入主要對比民調的對象，或許是蘇先生著急需一帖猛藥拉抬聲勢、營造聲量！因此胡亂造謠，果然吸引了媒體眼球，而造成媒體焦點追訪後，蘇也只是雲淡風輕的說「不方便透露立委的姓名」。

台北市長參選人蘇煥智。（資料照）

政治人物需要的是誠信負責，而警政工作則是需要自主專業，政治人物污衊暗指警察人事作業靠逢迎拍馬喬出來的既無證據亦無法說明來源，這樣的批評既無法公平的監督警政工作，也傷害了認真工作的警察們。衷心希望蘇先生能端出好的牛肉認真競選，不要為了選舉聲勢朝辛苦的警察潑髒水。

（退休警官）

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