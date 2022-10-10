健康醫療網》流感疫情升溫前快做1事 獲足夠保護力

近兩年雖然民眾因新冠疫情而加強自我防疫，台灣未發生流感大爆發的情況，但根據中央流行疫情指揮中心表示，今年民眾自我防疫強度降低，可能導致流感較去年嚴重。

今年度公費流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗自10月1日起同步開打，彰基醫學中心亦配合開設疫苗施打站，彰基醫療長張東浩醫師也提醒民眾，於秋冬病毒來襲之前，盡快接種疫苗啟動防護力。

今年度公費流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗自10月1日起同步開打。（資料照）

自我防疫強度降低 流感恐較去年嚴重

張東浩醫師指出，近兩年雖然民眾因新冠疫情而加強自我防疫，台灣未發生流感大爆發的情況，但根據中央流行疫情指揮中心表示，今年民眾自我防疫強度降低，可能導致流感較去年嚴重。

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彰基所有同仁不僅未曾降低防疫標準，而且為了守護民眾、自己和家人的健康，同仁捲起袖子踴躍接種疫苗，加強病毒防護力；也鼓勵民眾趕快前來施打，在流感疫情升溫前獲得足夠保護力。

公費流感疫苗 分兩階段施打

今年度公費流感疫苗施打分成兩階段，第一階段：10月1日開打，主要施打對象是醫護與防疫人員、65歲以上長輩、高風險之慢性疾病，或孕婦、幼兒等11類對象。第二階段：11月1日開打，對象為50至64歲無高風險慢性病成人。

另外，還有公費肺炎鏈球菌疫苗，適用於71歲以上未曾接種過的民眾；彰化縣民還有福利，凡設籍彰化縣65-70歲以上，從未接種過肺炎鏈球菌疫苗的民眾，也可以免收疫苗費。

接受疫苗接種 提升個人保護力

張東浩醫師強調，新冠肺炎疫苗、公費流感疫苗及肺炎鏈球菌疫苗適用條件略有不同，但是可以同時施打，民眾可以選擇在不同手臂上接種不同種疫苗。

值得一提的是，接受疫苗接種，不只有助於提升個人整體保護，對於防範三種流行疾病重症也有幫助，符合施打條件的民眾，務必捲起袖子加入防疫防護網的行列。

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者林怡亭 流感疫情升溫前快做1事 獲足夠保護力



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