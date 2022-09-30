健康醫療網》新冠未走流感又來 慎防幼兒流感重症危機

台大小兒部感染科呂俊毅醫師（右一）及藥廠醫學事務處處長葉庭瑜醫師（左一）共同呼籲，流感季節來臨，為避免「免疫負債」危機，建議符合資格的高風險族群儘速接種疫苗。

新冠疫情（Covid-19）延燒至今近三年，在各國政府全力圍堵、疫苗施打及民眾落實防疫措施共同努力下，除了讓疫情逐漸獲得控制外，也讓流感疫情幾乎消失。但隨著新冠疫情趨穩，民眾對防疫警覺性逐漸鬆懈，造成多國陸續出現流感病例，近期世界衛生組織WHO也提出流感示警，一旦流感病毒大爆發，恐提高感染機會，甚至引發兒童、老人及慢性病等高風險族群出現重症危機！因此醫師提醒，流感季節來臨，民眾應及早施打流感疫苗，提高對病毒的抵抗力，慎防「免疫負債」（Immunity debt ）危機！

圖為施打流感疫苗情境圖。（資料照）

南半球慘遭流感肆虐 台灣不能輕忽流感「免疫負債」反撲

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台大醫院小兒部感染科呂俊毅醫師表示，所謂「免疫負債」就是防疫做得很好時，會讓人體在流感或其他病毒的暴露機會變少，身上沒有機會產生相對應的免疫力，一旦接觸到病毒後就更容易被感染，發病症狀也會更明顯，甚至引發重症！尤其是抵抗力弱的幼兒，在新冠疫苗打氣不高的情況下，恐會提高新冠及流感雙病毒夾擊機會，建議家長應盡快帶幼兒接種疫苗，提高對抗病毒的保護力，避免發生重症。

觀察國際流感發展情勢顯示，過去南半球的澳洲主要流感季節為6月到9月，但截至今年6月就已經通報超過8萬例的流感病例，其它如南非、智利及巴西等南半球國家，也都有出現流感案例激增的現象。最近南韓也發布三年來首度流感示警，而這二年台灣全力圍堵新冠病毒，長期保持社交距離及遠距上班、上課，雖然同時有效保護國人免於感染流感，相對的國人對流感病毒也逐漸缺少抵抗力，在「免疫負債」效應下，就要擔心開放邊境管制後引發的流感病例上升問題。

施打流感疫苗意願低 慎防幼兒流感重症危機

呂俊毅醫師說，最近全球飽受BA.5新冠病毒侵襲，雖然目前知道BA.5新冠病毒引發的重症機率相當低，但也要慎防「免疫負債」效應可能造成的新冠病毒及流感病毒雙主流疫情同時爆發問題！世界衛生組織WHO更鼓勵各國進行新冠及流感病毒的綜合監測，並加強流感疫苗接種活動，以預防與流感相關的嚴重疾病和住院治療。

根據美國疫苗接種諮詢委員會數據指出，流感疫苗可降低高達39%的流感風險，流感疫苗是預防流感有效的方法，但民眾對流感疫苗仍有不少迷思，造成施打意願低。呂俊毅醫師指出，除了輕忽流感疫苗重要性外，診間也常遇到家長會擔心疫苗所產生的副作用，而不願讓幼兒施打流感疫苗，其實年紀愈小代表抵抗力也愈弱，若不透過疫苗提高免疫力，感染病毒後反而容易成為重症，包括肺炎、心肌炎、腦炎或續發性細菌感染等重症與死亡。在嬰幼兒，流感的嚴重度並不亞於新冠病毒！提醒家長們若有任何疑問應詢問專業醫師，切勿誤信網路謠言而錯失保護幼兒的重要時機。

研究顯示：施打流感疫苗能降心肌梗塞死亡率

除了鼓勵幼兒施打流感疫苗外，值得注意的是流感病毒最常見的是導致血管的病變而引發心血管症狀，對此，賽諾菲藥廠與研究機構合作，將因心肌梗塞住院或曾進行相關手術等2,571位受試者，分為施打流感疫苗，以及施打安慰劑兩組別，並追蹤一年，結果顯示施打流感疫苗的人可降低28%的心血管病變的危險性，因心血管造成的死亡則減少41%，其他死因亦減少41%。

全民施打流感疫苗 打造完整防護網

呂俊毅醫師提醒，台灣最近BA.5新冠病毒及流感蠢蠢欲動，流感疫苗也將在10月1號開打，為避免雙主流疫情同時爆發威脅國人健康，建議符合資格的高風險族群儘速接種疫苗，健康成年人也可以考慮施打流感疫苗，形成完整防護網，保護家中抵抗力弱的老人及小孩。

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者林怡亭 新冠未走流感又來 慎防幼兒流感重症危機



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