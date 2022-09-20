健康醫療網》3成青少年網路購買電子煙 當心成癮、氣喘還傷腦

使用電子煙會帶來尼古丁成癮的風險，更會對青少年的大腦發育產生長期影響。

依國民健康署110年青少年吸菸行為調查結果顯示，青少年最近一次取得電子煙的主要管道，為「家人親戚同學或朋友免費給的」，於國中生為43.4%、高中職學生為35.9%；「網路（國內或國外）販售平台上買的」及「社群網路購買的」，於國中生為30.4%、高中職學生為25%。

電子煙油加熱後 超過150種有毒物質

電子煙的煙油主要成分為丙二醇、甘油、尼古丁及其他化學添加物，許多標榜無尼古丁之煙油，皆檢測出含有尼古丁，最新研究發現，將煙油加熱後檢測其釋出的化學物質，也檢測出超過150種有毒物質。

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此外，國民健康署發現，網路上違法販售電子煙油含尼古丁的濃度，從過去的2~18mg/ml，倍增到35~40mg/ml，甚至高達50mg/ml，1瓶30ml就含有1,050mg至1,500mg的尼古丁,約為52.5包至75包紙菸尼古丁含量（1支紙菸的尼古丁限量為1mg，1包紙菸20支總限量為20mg）。

尼古丁成癮 嚴重影響大腦發育

使用電子煙會帶來尼古丁成癮的風險，更會對青少年的大腦發育產生長期影響，干擾青少年的認知發展、執行功能和抑制控制能力，導致對尼古丁產生更高的依賴性；另外，韓國研究也顯示，學生使用電子煙後，會導致氣喘盛行率上升及上學缺課率增加。

韓國研究顯示，學生使用電子煙後，會導致氣喘盛行率上升及上學缺課率增加。（路透社）

網路購物行銷花招多 青少年易好奇購買及使用

網路購物的便利性與日俱增，各大購物網站在設計購物季的時候，推出各種電子煙優惠活動，藉以增加曝光度來刺激買氣。而電子煙業者也藉機在網路平臺標榜原廠正品、工廠直銷廣告術語吸引青少年消費，但都是非法產品。

此外，業者也利用糖果、香氛、電子果汁等字眼，做為行銷電子煙的關鍵字，搭配華麗的外包裝及清新口味誘使青少年購買與使用。而青少年往往因好奇或對電子煙的危害不清楚，甚至以訛傳訛的落入業者的陷阱中，不但傷了荷包也傷了身體。

莫購買、莫推薦 珍愛身體健康

此外，電子煙廠商常以「減害」、「幫助戒菸」等說詞誤導民眾，進而使民眾接觸電子煙等相關產品。基於我國青少年電子煙使用率有增加的趨勢，國民健康署呼籲，家人及親友不要提供電子煙予青少年，以避免青少年嘗試，進而成癮危害健康；青少年更要珍愛自己健康，莫嘗試、莫購買、莫推薦使用電子煙。

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者曾正豪 3成青少年網路購買電子煙 當心成癮、氣喘還傷腦



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