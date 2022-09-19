健康醫療網》癌醫新紀元！「質子治療」精準、副作用低

放射腫瘤科李欣倫主任指出，質子治療最大特色就是「精準、副作用低」，宛如深水炸彈般，將放射線劑量精準集中在腫瘤部位，高劑量消滅腫瘤，且幾乎不會對照射路徑上的健康組織造成傷害。

北醫附設醫院質子中心首位病人為年僅八歲的兒癌病童，三年前診斷出罕見疾病第二型神經纖維瘤，主要病灶是生長在脊髓部位的室管膜瘤，為治療上複雜且極具挑戰性的病症。

病人三年內已歷經兩次手術切除，雖切除部位控制良好，但近期發現新發病灶於脊髓圓錐，經醫療團隊評估及家庭會議討論，因手術風險高，化療成功率有限，因此，此次特別安排病人接受質子療程，盼能透過質子的精準治療，進一步降低病灶週邊正常組織的放射劑量，讓病童儘可能免於治療副作用發生的風險。

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北醫質子中心首位病人為8歲的兒癌病童，藉由質子治療「精準、副作用低」的特色，降低病灶週邊正常組織的放射劑量，讓病童儘可能免於治療副作用發生的風險。（台北醫學大學附設醫院提供）

打造專屬整合治療 提供癌童完善醫療規劃

邱仲峯院長指出，質子治療對於兒童腫瘤具有相當大的優勢，北醫質子中心也以此為目標，規劃多項兒童友善醫療設施，例如專屬投影，治療前可自選環境背景，減緩治療的焦慮。為了讓更多病人有機會接受質子治療，院方也匯集社會各界愛心，募集完成千萬質子治療基金，將以兒童癌症病人為優先補助對象。

精準、副作用低 這些癌治療最常使用

放射腫瘤科李欣倫主任指出，質子治療最大特色就是「精準、副作用低」，宛如深水炸彈般，將放射線劑量精準集中在腫瘤部位，高劑量消滅腫瘤，且幾乎不會對照射路徑上的健康組織造成傷害。治療上以肝癌、頭頸癌與攝護腺癌為常用癌別，另外，根據國際文獻，相較傳統放射治療，質子治療對於腦部、脊椎、兒童癌症等特殊腫瘤治療，有較少的副作用及更多的應用空間。

超導型治療機 高效質子系統

同時，北醫質子中心使用的新一代超導型質子治療機配有筆型射束（Pencil Beam）強度調控與即時影像導航（Cone-beam CT）等最新功能，猶如先進戰機頭盔配合導引飛彈般，「看哪裡、打哪裡」，有效減少治療副作用並提升病人的生活品質。李欣倫主任表示，現代癌症治療已由昔日抗癌鐵三角「手術、放射治療、化學治療」加入標靶治療、免疫治療、熱治療與細胞治療等，進化成七彩整合療法。

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者林怡亭 癌醫新紀元！「質子治療」精準、副作用低



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