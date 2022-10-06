B型肝炎帶原者往往沒有明顯症狀，患者可能毫不自覺，如果不清楚自己是否有B型肝炎帶原，建議要抽血檢查。若需要接受化學治療、類固醇、免疫抑制劑、器官移植，務必確認B型肝炎的狀態，才能適時投藥，預防急性肝炎爆發！

照護線上編輯部

接受化療、移植、類固醇，要先控制Ｂ型肝炎，預防急性肝炎爆發，專科醫師圖解說明。

王先生在四十多歲時罹患淋巴癌，剛開始他非常沮喪，但是在接受化學治療後成效良好，達到完全緩解。高雄醫學大學附設中和紀念醫院肝膽胰內科黃釧峰教授回憶，因為是B型肝炎帶原者，所以在接受化學治療前，便開始使用抗病毒藥物，預防B型肝炎病毒活化。

目前健保有給付抗病毒藥物的使用，在化學治療療程結束後，還可以維持半年的鞏固療程，避免在化療結束後，B型肝炎突然惡化。黃釧峰說，「患者在淋巴癌完全緩解後，非常開心，便輕忽了B型肝炎，而自行停掉抗病毒藥物。大約三個月後，患者回到門診，已經出現猛爆性肝炎，有明顯黃疸，肝功能GPT飆到2000 U/L以上，血液中病毒量更是破億！」

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患者好不容易戰勝癌症，卻差點因猛爆肝炎發作而死亡，幸好在投以抗病毒藥物把病毒壓抑下來後，肝功能才逐漸恢復。

B肝帶原者，癌症治療愛注意

很多癌症患者都帶有B型肝炎，黃釧峰醫師指出，根據臺灣的盛行率，四十歲以上的成年人，大約每10位癌症患者就有1位是B型肝炎帶原者。B型肝炎帶原者在接受化學治療的過程中，很容易因免疫低下而造成病毒活躍，可能導致急性肝炎，甚至猛爆性肝炎、肝衰竭，危及性命。

B肝帶原者，癌症治療愛注意。

所有需要接受化療藥物治療的B型肝炎帶原者，都應該在化療前、化療期間接受口服抗病毒藥物治療，黃釧峰醫師強調，不論是活動帶原或不活動帶原，只要接受化學治療，都有可能造成免疫低下，使病毒活躍。

臺灣的健保已有給付，所有做化療的患者，在化療前便可以開始使用口服抗病毒藥物，直到化療結束以後，還可以多服用半年的鞏固期，預防B型肝炎帶原者因為化學治療出現急性B型肝炎。

B肝帶原者，器官移植愛注意

B型肝炎帶原者如果沒有定期追蹤治療，可能進展為肝硬化、肝衰竭，而需要接受肝臟移植。黃釧峰醫師說，接受活體肝移植或大愛肝移植後，因為需要長期使用抗排斥藥物，使得免疫力較低，可能導致B型肝炎病毒活化，造成急性肝炎，甚至猛爆性肝炎。

除了眼角膜移植外，任何接受實體器官移植，如肝臟移植、心臟移植、肺臟移植、腎臟移植的B型肝炎帶原者，都必須在移植前7天可以開始使用抗病毒藥物，並終生接受抗病毒藥物治療。

B肝帶原者，器官移植愛注意。

實體器官移植又可大略分成兩類，一類是接受肝臟移植，另一類是接受肝臟以外的器官移植，例如心臟、肺臟、胰臟、腎臟等。黃釧峰醫師說，部分B型肝炎帶原者在接受肝臟移植後，雖然使用抗病毒藥物治療，仍會造成B型肝炎活化，所以除了接受口服抗病毒藥物治療，也要施打B型肝炎免疫球蛋白。

每個肝臟移植團隊的做法不太一樣，原則上是在移植後的半年至一年內施打B型肝炎免疫球蛋白，增加B型肝炎抗體的濃度，避免發生急性肝炎。

B肝帶原者，使用類固醇愛注意

臨床上有許多自體免疫疾病患者，可能使用類固醇或免疫抑制劑治療，以控制病情，例如紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎、異位性皮膚炎、乾癬等，黃釧峰醫師說，使用類固醇或免疫調節藥物，都可能讓免疫被壓抑，而導致B型肝炎活化。

使用類固醇的患者，如果使用中高劑量的類固醇2至4個禮拜後，很容易造成免疫壓抑、病毒活化，必須考慮給予病人抗病毒藥物預防急性肝炎發作。黃釧峰醫師說，使用免疫抑制藥物的患者，會隨著藥物不同而有不同的急性肝炎風險，因此所有B型肝炎帶原者在接受免疫抑制藥物的治療過程中，也必須持續監測B型肝炎的狀態。

B肝帶原者，使用類固醇愛注意。

目前，健保已納入給付，不管是使用類固醇，或是使用免疫抑制劑的患者，都可以使用抗病毒藥物治療。黃釧峰醫師提醒，因此在開始使用前，應該請肝膽腸胃專科醫師評估B型肝炎的狀態，並開始用藥，治療期間也要小心監測肝功能和病毒活動。

假設在治療過程中發現肝功能上升，除了考慮藥物引起的肝功能異常，也必須留意是B型肝炎活化，需要即時轉介和治療。

貼心小提醒

由於B型肝炎帶原者往往沒有明顯症狀，患者可能毫不自覺，黃釧峰醫師提醒，如果不清楚自己是否有B型肝炎帶原，建議要抽血檢查。若需要接受化學治療、類固醇、免疫抑制劑、器官移植，務必確認B型肝炎的狀態，才能適時投藥，預防急性肝炎爆發！

本文經授權轉載自【照護線上】〈接受化療、移植、類固醇，要先控制Ｂ型肝炎，預防急性肝炎爆發，專科醫師圖解說明〉

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