B型肝炎病毒可以透過血液傳染，使得母子傳染成為常見的傳染途徑，因此B型肝炎帶原者都很關心要如何避免把病毒傳染給寶寶，以及產後能不能餵母乳。以下是詳盡的解答。不過，B型肝炎帶原者一定要依照醫師的指示追蹤治療，降低B型肝炎病毒對肝臟造成傷害，避免進展為肝硬化、甚至肝癌。媽媽們要照顧自己的健康，才能陪伴寶寶長大！

照護線上編輯部

B型肝炎帶原能不能懷孕？餵母乳？呵護媽媽和寶寶，專科醫師圖文解說。

「醫師，我有B型肝炎帶原，能不能懷孕？」 「B型肝炎病毒會不會傳染給寶寶？」 「寶寶出生後，能不能餵母奶？」

B型肝炎病毒可以透過血液傳染，使得母子傳染成為常見的傳染途徑，因此B型肝炎帶原者都很關心要如何避免把病毒傳染給寶寶，以及產後能不能餵母乳。讓我們請高雄醫學大學附設中和紀念醫院肝膽胰內科黃釧峰教授來解答。

懷孕前跟懷孕中，該如何治療B型肝炎？

從1985年後，台灣便已經替新生兒全面接種B型肝炎疫苗，目前的媽媽們B型肝炎帶原率相對較少。黃釧峰醫師指出，B型肝炎帶原者在懷孕前、懷孕中的治療，主要有兩種考量，針對媽媽、與針對胎兒。

請繼續往下閱讀...

如果媽媽是B型肝炎帶原者，而且處於活動性B型肝炎，黃釧峰醫師解釋，不管在懷孕前、懷孕中，都應該針對媽媽來評估抗病毒藥物的治療，目的是保護媽媽，避免肝病惡化。

懷孕中也要治療B型肝炎。

如果媽媽沒有肝纖維化、肝硬化，也不是活動性B型肝炎，但血液中病毒量很高，超過1,000,000 IU/ml，屬於高活動性、高傳染性的B型肝炎帶原者，黃釧峰醫師說，為了保護胎兒，降低感染機會，會建議在第三產程後給予抗病毒藥物治療。

「針對媽媽的部分，假設是活動性B型肝炎，當然要對媽媽進行治療，避免肝病進展。假設沒有明顯的發炎，但媽媽血液中的病毒高，為了避免母子垂直傳染，也要給予媽媽抗病毒藥物治療。」黃釧峰醫師強調，「現在已經有副作用較少的抗病毒藥物可以使用，對於胎兒也相當安全。」

如何預防新生兒感染B型肝炎？

在懷孕過程中給予抗病毒藥物治療，能夠降低胎兒感染B型肝炎的機率，而在寶寶出生後，還需要給予B型肝炎免疫球蛋白HBIG並接種B型肝炎疫苗。

自2019年7月開始，只要母親的B型肝炎表面抗原（s抗原）為陽性，便會在出生24小時內儘速替新生兒接種1劑公費B型肝炎免疫球蛋白HBIG和第1劑B型肝炎疫苗，以提升阻絕母子垂直傳染的成效。

如何預防新生兒感染B型肝炎。

第2劑B型肝炎疫苗與第3劑B型肝炎疫苗，會分別在出生1個月及出生6個月時接種。

幼兒出生滿12個月大時，還須進行B型肝炎追蹤檢查，評估是否需要補接種，並決定後續追蹤的方式。

B型肝炎帶原者可以哺乳嗎？

對寶寶而言，母乳具有較多的好處，因此在狀況許可時，都會鼓勵媽媽哺餵母乳。黃釧峰醫師說，B型肝炎帶原者常會關心兩個問題，一個是B型肝炎病毒是否會經由乳汁傳給寶寶，一個是抗病毒藥物會不會經由乳汁影響寶寶。 究竟B型肝炎病毒會不會經由乳汁傳給寶寶呢？黃釧峰醫師回答，傳染的機會非常小，因為嬰兒出生後會施打B型肝炎免疫球蛋白HBIG和B型肝炎疫苗，除非媽媽的乳頭有破損、寶寶的口腔又有傷口，才有微乎其微的機會將B型肝炎病毒傳染給嬰兒。

B型肝炎帶原者可以哺乳嗎？

若服用抗病毒藥物，藥物是否會經由乳汁影響寶寶？黃釧峰醫師說，媽媽們可以放心，因為部分抗病毒藥物是嬰兒也可以接受，甚至在懷孕期間，亦能使用，所以即使乳汁中含有輕微的藥物濃度，對寶寶也沒有什麼影響。 「結論是，就B型肝炎帶原的媽媽而言，哺餵母乳還是會比配方奶更合適，並不會增加寶寶感染B型肝炎的機率。」黃釧峰醫師說，「接受治療的同時，也能持續哺餵母乳。」

貼心小提醒

從懷孕前、懷孕中、到生產後，肝膽專科醫師都能提供各種協助，既保護媽媽的肝臟，並且避免寶寶遭到B型肝炎病毒感染。

B型肝炎帶原者一定要依照醫師的指示追蹤治療，降低B型肝炎病毒對肝臟造成傷害，避免進展為肝硬化、甚至肝癌。媽媽們要照顧自己的健康，才能陪伴寶寶長大！

本文經授權轉載自【照護線上】〈B型肝炎帶原能不能懷孕？餵母乳？呵護媽媽和寶寶，專科醫師圖文解說〉

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法