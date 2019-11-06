照護線上》【醫師聊天室】自體免疫疾病，懷孕、哺乳OK嗎？

若自體免疫疾病患者是面臨生育年齡的女性，醫生需先與病人討論，在接下來的治療過程有沒有懷孕的打算，如患者有懷孕的打算，則需將藥物調整成對懷孕、對哺乳，比較不會有副作用的一些藥物。

◎照護線上編輯部

白映俞醫師：大家好，很高興來到照護線上，我們今天邀請到風濕免疫科的邱瑩明醫師

邱瑩明醫師：大家好

白映俞醫師：今天來談談自體免疫疾病，在台灣比較常見的自體免疫疾病大概是哪些呢？

邱瑩明醫師：台灣常見的自體免疫疾病有，類風溼性關節炎、還有僵直性脊椎炎、還有乾癬性關節炎。

白映俞醫師：這些疾病都是發生在怎麼樣的族群之中？

邱瑩明醫師：目前統計起來，這些疾病好發年齡涵蓋從20歲到50歲之間，男性、女性都有可能面臨到這類的疾病。

白映俞醫師：針對類風溼性關節炎、還有乾癬性關節炎、僵直性脊椎炎，我們現在有什麼好方法去治療嗎？

邱瑩明醫師：這些疾病過去沒有很好的治療藥物的時候，會造成關節的破壞、變形、甚至終生殘疾的狀況。

邱瑩明醫師：現在醫學發達，現在治療除了以前常用的類固醇，或者消炎止痛藥，或者基本的免疫調節劑，這幾年還有更新的藥物，就是我們俗稱的生物製劑，這些藥物在傳統治療無效的情況下，使用生物製劑病人的情況會控制非常好。

白映俞醫師：邱醫師要不要為我們解釋一下，什麼是生物製劑？

邱瑩明醫師：生物製劑用簡單的概念來講，就像是標靶治療，或者通俗的概念，像是一個巡弋飛彈，它可以針對身體發炎的部分，很精準地把發炎的地方壓抑下來，造成很好的抗發炎效果，讓免疫系統不再破壞自己的身體。

白映俞醫師：這些自體免疫系統疾病的病人，如果在懷孕之前，需要準備什麼事情嗎？

自體免疫疾病，懷孕、哺乳OK嗎？（網路照片）

邱瑩明醫師：通常我們都會跟這些病人說，尤其是面臨生育年齡的女性，我們會先與病人討論，在接下來的治療過程有沒有懷孕的打算，如果她有懷孕的打算，在懷孕之前，如果病人已經結婚了，準備要有小孩的計畫，我們就會將藥物調整成對懷孕、對哺乳，比較不會有副作用的一些藥物。

邱瑩明醫師：舉例來說，現在生物製劑進步非常的多，除了早先幾年出來的生物製劑，現在出來的生物製劑，甚至在懷孕前、懷孕中、哺乳過程中，都可以安全的使用，有這樣的選擇在照護病人過程中，即使病人要懷孕，只要好好和醫生配合，懷孕都不用擔心。

白映俞醫師：現在已經有藥物比較不影響胎兒的？

邱瑩明醫師：是的，是的。

白映俞醫師：在這段過程之中，還是會對懷孕造成一些影響，對媽媽的影響是什麼呢？

邱瑩明醫師：在懷孕過程當中，如果媽媽自行將藥物停掉，過程中有可能在原本很穩定狀況之下，疾病突然變成大爆發，一個反彈，這個反彈之後要用更多藥物控制下來，患者可能想說生完再開始吃藥，可是這段期間用的藥物可能比懷孕前用的藥物更多，而且要花更久的時間才能控制下來，剛生產完要帶小孩、要哺乳，要幫小孩換尿布等等，可是媽媽本身關節沒有控制好，根本沒有辦法帶小孩，所以對患者是造成非常大的影響。

白映俞醫師：很多媽媽本來很擔心藥物會影響到胎兒，所以就會自行停藥，如果不吃藥，疾病本身對小朋友會有影響嗎？

邱瑩明醫師：如果不吃藥媽媽的病情就會發作，媽媽病情發作會影響到的是，媽媽的營養狀態會受到影響，胃口不好，媽媽整個作息會錯亂，媽媽生活作息不正常，營養狀態變差，間接的可能影響胎兒成長發育，還是建議病患懷孕過程千萬不要自行停藥。

白映俞醫師：假如已經順利懷孕了，後來也順利生產了，這些媽媽後來有辦法哺乳嗎？

邱瑩明醫師：嗯，是的。

邱瑩明醫師：現在因為醫學發達，藥物的選擇非常多樣化，剛剛提到在懷孕前就開始做藥物的調整，我們所調整的藥物，從懷孕前、懷孕中、甚至生產後哺乳期間，其實都是可以正常使用。

白映俞醫師：所以患者懷孕的過程都是需要藥物來保護她，對她的病情控制應該是會比較好，當然除了藥物治療之外，大家很介意的就是，生活之中有沒有什麼可以做的，可以改變這件事情呢？

白映俞醫師：或者大家最喜歡問的就是，我該怎麼吃？或者什麼東西不能吃？才能夠控制自體免疫疾病呢？

邱瑩明醫師：ＯＫ

邱瑩明醫師：這個疾病影響最大的，是我們日常生活的作息，還有壓力，當作息不正常、壓力太大的時候，其實會讓免疫系統錯亂更加嚴重，如果有這些不正常作息，或壓力太大，當然我們希望病人能夠自行調整。

邱瑩明醫師：飲食上老實講沒有太大的影響，所以病人不用因為得了這個疾病，就認為豆類不能吃、海鮮不能吃，倒是沒有這樣的禁忌，所以飲食上倒是還好。

白映俞醫師：邱醫師要不要跟我們分享一些臨床上的案例。

邱瑩明醫師：好，是的。

邱瑩明醫師：剛好我去年有一個病人，她是個30歲的女性，她去年發病時剛好來給我看診，那時候剛好有正在論及婚嫁的男朋友，首先我先把她的類風濕性關節炎治療好，可是她告訴我接下來要結婚，結婚後公婆會希望她早點生小孩，所以我第一件事情就是要，把懷孕期間不能用的口服藥停掉，可是停掉就開始煩惱，萬一停藥之後發作怎麼辦？

邱瑩明醫師：以前雖然有生物製劑，可是沒有懷孕期間可以用的生物製劑，這幾年剛好有懷孕期間可以使用的生物製劑，所以我把一些口服藥停掉之後，就順利的幫她申請到懷孕期間可使用的生物製劑，她現在已經開始用這些生物製劑，而且在今年年初結婚了，在這個過程當中，我就告訴她隨時都可以懷孕，到懷孕這些藥都不用停，這樣在懷孕過程當中也都不會讓疾病發作，有一個安全的藥物，在治療病人上面覺得比較安心，病人也比較放心，能夠好好的接受治療。

白映俞醫師：真的！對病人來講真的是一大福音！

白映俞醫師：今天非常謝謝邱醫師來到照護線上，我們下次再見，掰掰 ！

本文經授權轉載自照護線上 【醫師聊天室】自體免疫疾病，懷孕、哺乳OK嗎？

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