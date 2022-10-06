自由開講》當阿中遇到馬偕博士！

陳慶坤

年底九合一選舉倒數2個多月，國民黨台北市長參選人蔣萬安競選團隊發言人李德維日前表示，民進黨台北市長參選人陳時中只是一名牙醫，「連醫師都談不上」，又怎麼能當衛福部長，憑什麼選市長。

牙醫是醫師無庸置疑，這不是本文討論的重點。但「連醫師都談不上，又怎麼能當衛福部長，憑什麼選市長」的攻訐，國民黨黨棍其高傲氣勢之凌人與中國戰狼無異？

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在李德維眼中可能僅知中國偉大的歷史人物，不知台灣歷史人物，有一個不是牙醫出身的牙醫生－馬偕（George Leslie Mackay）。他常常和助手旅行佈道，深入原住民的村落，隨時在路邊幫人拔牙，曾在日記上記載他昨天拔了多少牙，今天又拔了多少牙，終其一生，馬偕總共為台灣人拔了超過兩萬一千顆牙。

馬偕的一生奉獻給台灣，被稱「寧願燒盡，不願朽壞」（Rather burn out, than rust out）的讚賞！傳教、教育、醫療是他在台灣終生的職志。創建台灣北部第一所西醫醫院－滬尾偕醫館（馬偕紀念醫院的前身），1883年間發生「清法戰爭」法軍猛烈轟炸淡水，結果使偕醫館內外都擠滿受傷的士兵，馬偕因盡心盡力的照顧他們，還受到清廷的褒獎。

馬偕的一生奉獻給台灣，傳教、教育、醫療是他在台灣終生的職志。（圖：維基百科）

相對於來自中國「武漢肺炎」世紀大病毒席捲全世界，造成21世紀人類大災難。陳時中衛福部長任內披掛上陣，擔任疫情期間壓力最大的防疫中心指揮官。從結果論來看，在2年多個日子裡，他不採取激烈的封城手段，運用公衛措施、科技防疫與公開透明的防疫政策與數據，與民眾建立信賴的關係，這是台灣人願意主動配合政府防疫，開創了舉世稱羨的防疫成績。

因此，當阿中遇到馬偕博士，是台灣人引以為傲「台灣精神」綿延不絕；陳時中是一位牙醫師，其精神正是與馬偕博士一樣具有「痌瘝在抱」對台灣的呵護之心。相反的，在國民黨與其周邊組織，只會掀起「口罩之亂」、「疫苗之亂」；甚至想當總統的柯文哲竟然嗆陳時中「去死吧」！扯後腿的中共協力份子在台灣「生雞卵無，放雞屎有」；他們展望未來只有看到祖國的長江、黃河、萬里長城、習近平？這些欲加之罪紛沓而來之時，阿中部長展現不卑不亢力抗群魔亂舞的毅力，宛如馬偕在台灣佈道的精神！

值此2022年地方選舉的前夕，在此引用馬偕博士一首台語寫成的聖詩，期望喚醒台灣人久蟄的台灣魂：

我全心所疼惜的台灣啊！我的青春攏總獻給你。我全心所疼惜的台灣啊！我一生的歡喜攏在此。我在雲霧中看見山嶺，從雲中隙孔觀望全地，波瀾大海遙遠的對岸，我意愛在此眺望無息。我心未可割離的台灣啊！我的人生攏總獻給你。我心未可割離的台灣啊！我一生的快樂攏在此。盼望我人生的續尾站，在大湧拍岸的響聲中，在竹林搖動的蔭影裡，找到一生最後的住家。

來自加拿大的馬偕博士，其深情讀來令人動容！當阿中遇到馬偕博士，兩人可以說都是牙醫師，陳時中日前出席牙醫界後援會成立大會時表示，牙醫是「社會正向力量」。歷史前後呼應，不會因為黨國餘孽汙衊而退卻！

（藝術工作者）

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