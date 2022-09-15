自由開講》藍營黔驢技窮？猛攻治安打負面選戰，結果卻遭到民調打臉

羅耀仁

國民黨中央13日召開記者會，藉台南雙警察殉職一事批評台南治安。根據昨（14）日台灣世界新聞傳播協會發布的民調顯示，民調訪問時間雖然跨度涵蓋雙警殉職事件，但民調結果顯示台南市民對治安的滿意度為77.1%，對台南市長施政滿意度為80.3%，均排在6都第2，受該協會頒予「金獎」肯定。很明顯地，藍營欲將雙警殉職憾事上綱成選舉話題炒作，實是跟普遍市民的認知有段不小的差距。

雙警殉職，的確是令人痛心疾首的重大刑案，作為政黨除了哀悼，理應敦促政府檢討制度改善，不是罔顧家屬的感受，藉題發揮成選舉口水。況且該案發生後，中央與地方組成優勢警網，於一天的時間內將惡嫌緝捕歸案，既穩定民心，也展現警員同袍最堅強的情誼和正義使命。

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但藍營為了拉抬選情，既無視家屬的傷痛，也不顧警員對守護治安的努力，硬是要操作憾事並上綱成治安敗壞，欲藉此做政治口水。但根據統計，台南市全部刑案破獲率在110年高達99.3%，而警方也用短短17小時緝捕惡嫌，因此台南的治安滿意度並無出現明顯的降低，反倒還逼近8成，排在6都第2。

顯然，國民黨似乎已經黔驢技窮，不惜背離主流民意，仍不顧關係人的意願，執意要將憾事一再拿出來炒作，打一場負面選舉。

國民黨北市議員王鴻薇昨日就刻意身著防彈背心，大動作開記者會藉題批評治安敗壞。台南藍營的市長候選人，現任議員謝龍介更屢次用臉書發布負面新聞，企圖影響選情。其實市民對這種刻意用憾事墊高身價的作法，已大感疲態。

王鴻薇刻意身著防彈背心，大動作開記者會藉題批評治安敗壞。（本報資料照）

都會區都有治安問題需要面對解決，但是不能將治安事件政治化操作！尤其藍營執政縣市的治安也非常令人憂心。 例如新北永和近來的分屍案，已是四年來的第三件，都在侯友宜首長任內。台中今年上半年的故意殺人案有18人被害，被害人數已連續兩年六都最高，盧秀燕也因此被議員砲轟不能只有臉書震怒。

如回歸民調本身，或許不能說該案件對毫無影響，但台南市民的主流民意調查結果，呈現治安滿意度近8成，整體的首長滿意度突破8成，藍營還硬要藉機炒作，明顯跟民意相悖且徒然。

再看到其他施政指標，台南無論是防疫措施、疫後觀光旅遊和文化藝術等，多項指標均獲得六都榜首，代表黃偉哲市府的施政，是讓市民具體有感的。更進一步來說，眼下民眾最在意的，是後疫情時代的生活如何回歸常軌，怎麼走出防疫的疲態，欲看到政策牛肉，而不是要讓生活再度陷入政治疲勞轟炸之中。 由本次的民調可以發現，市民樂見也支持的，是政府怎麼透過施政改善生活，而不是看政治人物把治安拿來當政治工具。假若藍營遲遲無法以政見比較，持續跟民眾感受脫節，屆時將難以說服市民把票投給藍營人選，醞釀年底大選的敗象。

（作者為台南市民）

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