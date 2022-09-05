自由廣場》看了5736萬元的結案報告···

◎ 黃榮文

國民黨桃園市長參選人張善政的農委會研究報告遭控抄襲案，計畫名稱叫「農業電子化發展策略分析與規劃」，根據其第三年研究報告摘要，工作項目內容有（一）國內農業資訊科技發展規劃，（二）建立農業資訊發展計畫中心主軸，（三）農業創新科技輔導推動，（四）落實資訊科技計畫輔導與推動，（五）計畫成果發表與資通訊科技應用宣導。執行團隊在參訪並蒐集世界各國實施狀況、召開各式座談會後，理應相對提出「台灣如何發展農業電子化」的策略分析，並規劃出具體可行的實施方法與步驟，提供農委會參考採用，相信這是一般專家學者對此案的共同見解。

為化解大眾疑慮，張善政唯一能做的應該是：召集當初執行研究案的全體主持人召開記者會，各自針對前述問題一一回應，告訴國人你／妳的研究成果對台灣農業電子化發展有哪些貢獻？若結果是豐碩的且有具體跡證，即可堵住悠悠之口，抄襲質疑的衝擊自然大幅降低。

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然而張善政不圖此舉，一開始即表示「研究報告不是論文，所以不能相提並論」、「身正不怕影子斜」，之後又說：「那五千七百萬的經費，如果有一塊錢掉到我口袋，我就退選」，以強調他的清白。這種訴諸情感勒索的方式，或能呼攏尋常百姓或是那些不理性的韓粉，但對廣大知識份子並不管用。

此外，金額同樣約兩千萬，第一年執行時間為二○○七年一月至十二月，但第二年則自二○○八年七月至十二月，為何必須壓縮到短短六個月？是否與第一年期末審查時委員的意見有關？五位委員中，中研院王大為、農訓中心林大偉、中興大學李皇照均質疑研究報告對「分析與規劃」的內容嚴重不足，獨獨主席農委會林貞主任的意見輕描淡寫（很難不令人有所聯想），是否因此影響第二年（二○○八年）計畫案的核定，等到該年五二○馬英九上任總統後，方才快速通過，導致急就章，五百七十頁的研究報告抄襲問題嚴重？且當年度似乎未做期中、期末審查，直接在第三年度結案時才繳交，而第三年的結案報告至今成謎，筆者以實名登錄申請，點進去後卻顯示：「研究計畫無全文電子檔」，怪哉！

（作者為彰化師大兼任教授）

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