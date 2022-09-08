自由開講》國際民航組織不應繼續拒絕台灣

邱志偉

國際民航組織（ICAO）三年一次的大會，即將登場。第41屆大會將於本月27日在加拿大舉行，這次大會是疫情後首次舉行的實體大會，尤其對於後疫情時代，解封後的旅遊潮，相關的飛航安全、資訊，都必然會是大會的重點。中國籍的ICAO秘書長已經卸任，這次的大會，台灣不該再被拒於門外。

國際民航組織（ICAO）三年一次的大會，即將在加拿大登場。（取自ICAO官網）

國際民航組織作為主管世界航空事務的重要機構，雖然隸屬是聯合國轄下的組織，但飛航事物本身，主要涉及安全、旅遊、運輸交通等，台灣參與國際民航組織，對於全球的民用運輸、飛安都有深遠的意義，台灣被排除在外本身就是一件非理性的決定。因為台灣有國際機場，也是飛行運輸重要國家，台灣能參與ICAO不但對台灣有益，對於全球民用運輸也會更完整、更有保障。

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很可惜的是，中國高舉意識形態，只因為國際民航組織是聯合國轄下機關，動輒扣上台獨帽子，把台灣參與飛安運作，了解交通運輸航線，毫無論述基礎的泛政治化。更不用說兩岸目前都已直航，台灣的飛行運作安全，對於中國也有重要安全意義，總不能至今還把台灣航線視為國內航線，而無視台灣的飛安問題。

ICAO第41屆大會的主題是：「重新連接世界」（Reconnecting the world），全球都正為解封後的旅遊觀光有所期待，台灣所屬的台北飛航情報區，向來是國際運輸的重要航道，不論是商旅、貨運用途等，都是不可避的重要航線。但目前由於中國片面阻撓台灣參與ICAO的相關會議，也導致台灣的重要飛行安全問題，未能與國際完全接軌，不但非台灣之福，更恐致未來不可預估的風險。

以美國眾議院議長裴洛西來台為例，由於中國在台海周遭製造事端，美國的行政專機甚至必須繞道而行，捨近求遠避走南海航線，同時也要避免中國軍機擦槍走火。正因為這些年中共在台海、南海周遭事端，台北飛航區又是這麼繁忙的航線，未來若解封後，國際旅客大增、國際航班大幅上升之際，相關民航的飛安問題，萬不可等閒視之。

我們要呼籲國際民航組織，後疫情時代，要勇敢的有新思維，全球的飛航天空，不該缺了台灣一塊。台灣不但有桃園國際機場、高雄國際航機場、臺中國際機場及臺北松山機場，共4座國際機場，疫情前台灣更有千萬旅客入境，是非常重要的國際航空據點、國際航線，現在又遇到中國軍機頻繁在台海周邊干擾，我們絕不能置身於國際航空之外。本月底登場的ICAO第41屆大會，不該再拒台灣於門外，應讓台灣能夠「重新連接世界」！

（立法委員）

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