社論》戰狼怎麼會怕鴕鳥

裴洛西訪台，餘波仍在盪漾。新任英國首相特拉斯，當時便明確支持裴洛西。特拉斯還在俄侵烏前一個月便示警：中國可能把俄羅斯入侵烏克蘭，當作北京在印太地區發動侵略行動的機會。而她上任的起手式，則是將澤倫斯基列為第一個通話的國際領袖。然而，針對裴洛西訪台，所謂的時機不宜論，依舊此起彼落。例如，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾說：「我們需要避免給予（中國）一個加劇緊張情勢的藉口」，「裴洛西有權去任何她想去的地方，但除了自身權利，另一方面為選擇合適的時機。」明知中國已圖謀抹除海峽中線、將台海納為中國內海，有人還是寧可讓北京暗中進行，不要給它藉口化暗為明，大家當作沒那回事、相安無事，但戰狼怎麼會怕鴕鳥。

據國防部統計，二○二○年九月到二○二二年七月，共機有二十三次飛越海峽中線，剛剛過去的八月，則有三百次。一個月內，共機飛越海峽中線，暴增到三百次，這會是臨時起意嗎？這會是單純針對裴洛西訪台嗎？恐怕是欲加之罪，何患無辭吧！兵者，國之大事也，當然是有計畫、有預謀、有準備！二○二○年九月二十一日，中國外交部宣示：不存在所謂的海峽中線。當時便有中國軍事專家表示，此舉將對今後台海局勢的走向帶來重大影響。應該說，在此宣示之前，北京就已經有了整套的軍事行動腹案，剩下的只是如何讓自己師出有名。

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二○一八，川普對中國發動貿易戰，主動出擊打得習近平腳步不穩。但二○二○，源自武漢的新冠疫情蔓延全球，美國也因為掉以輕心而災情嚴重。影響所及，當年年底大選，川普連任失利。二○二一年一月，拜登上任，仍受困於國內疫情及其併發症。從此，習近平化被動為主動，對拜登採取高姿態外交，阿拉斯加、天津、峇厘島會談，戰狼氣焰薰天，拜登則強調合作、競爭、不衝突。二○二一年八月，阿富汗倉促撤軍；二○二二年二月，普廷與習近平簽署聯合聲明並入侵烏克蘭。再加上，十一月的期中選舉，風向對民主黨不利。於是，今年八月，利用裴洛西訪台為藉口進行圍台軍演，飛彈試射落在日本EEZ，演習區域之一與菲律賓EEZ重疊，堪稱習近平想在中美關係塑造以我為主有利形勢的一石多鳥。

烏俄戰爭的美國應對，絕對會是習近平的觀察重點。美國、北約軍隊不進入烏克蘭，遑論攻擊俄羅斯本土。主要手段，無非是武器、經濟援助烏克蘭，以及制裁俄羅斯，而且小心謹慎避免戰爭升級、擴大。本月初，拜登任內第六度、今年第五度宣布對台軍售。在此之前的「圍台軍演」，美國國防部下令延後洲際飛彈的例行性試射，避免緊張局勢升級。美國兩艘巡洋艦，也在圍台軍演結束三週才通過台灣海峽。而且，軍演之際，北京同時取消、暫停八項中美合作項目。華府宣稱，切斷這些對話渠道，實際上是懲罰全球。其實，懲罰全球若可分化西方，北京又何樂而不為？共軍兵臨台灣周邊，華府猶政治表態：一中政策沒有改變、不支持台灣獨立。凡此種種，豈不是讓習近平自我感覺：拜登也不敢打破中國設定的遊戲規則？

不支持台灣獨立，反對兩岸片面改變現狀云云，這些主張推論下去，台灣似乎只有和平統一的選項。果真如此，不啻合理化中國的統一主張、台灣屬於中國。最可笑者，波瑞爾表示，歐盟願意擔任台灣海峽危機的「調解人」。但是，他說：自己沒有計畫訪台，而且認為歐盟執行委員會主席馮德萊恩也不會訪問台灣。要當「調解人」，又不到現場了解台灣的主張，難道是為中國「調解」台灣？歐美關切台海安全，不能失去印太民主戰略之錨，又不正面挑戰中國的主張，被掌握主動的中國耍得團團轉，正活生生發生在大家眼前。

對習近平而言，圍台軍演固然引起美國反制，尤其是對台軍售。不過，台灣所獲得的武器，作用還是加強防衞。華府的總體反應，卻可能給習近平錯誤的啟發：拜登所謂的中國攻打台灣、美國已承諾保台，落實到現實場景將有行動落差；而且，美軍將避免與解放軍直接作戰。如果習近平的判斷是烏克蘭模式，無非就是加強協助台灣自我防衛，那麼這種震懾力恐怕難以遏阻他鋌而走險。烏克蘭是聯合國會員，遭普廷蠻族式入侵，挺烏抗俄者猶不敢反擊俄羅斯本土。台灣，各國避免觸怒中國，對我國家地位模糊以對，習近平不是更肆無忌憚嗎？

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