社論》中共軍演讓台灣學到重要的一課

美國眾議院議長裴洛西訪台，中共阻止不成，惱羞成怒，竟然展開「圍台軍演」，企圖封鎖台灣。此一計謀雖因台灣人心淡定，生活如常，未能得逞，但是中共武力犯台的可能性卻急劇升高，吾人必須認真思考因應對策，以確保台灣人民的生命、財產與幸福生活。就此角度而言，中共的「圍台軍演」，固然蠻橫至極，卻何嘗不是給台灣上了重要的一課，讓吾人在軍演的震撼教育中，學習有效的防衛策略，真正做好「抗中保台」。

中共會不會與何時武力犯台，一直爭論不休。就理性評估，台灣奮力抵抗與民主國家的援助，將讓中國付出慘痛代價，不僅「中華民族偉大復興」夢碎，崛起的中國更將走向衰敗之路。然而，理性計算對於陷於民族主義狂熱的專制國家而言，似乎起不了警示作用。尤其，一雪「百年國恥」，統一台灣，對抗美日，成為全球新霸主，正是中共統治正當性的來源，造成中國就像一部失速列車，必然與民主陣營對撞。換言之，以中共的暴力本質，台海戰爭的爆發，似乎只是時間差而已。因此，台灣必須針對此一形勢演變，嚴肅思考攸關生存安全的課題，例如調整現有的國家發展、經貿、國防策略，使之符合台灣實際需求，並有效因應大敵當前的威脅。易言之，很多政策不能過度理想化，應該依據大環境的轉變，而做務實與根本的調整。

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首先，應思考的是國防議題，包括役期與武器的研發、採購。目前，台灣以募兵為主，義務役則只有四個月役期，造成兵員不足，而四個月的訓練更被嘲諷為「夏令營」、「爽兵」，恐將無法應付強悍的敵人。此時，政府宜拋開選票考量，將義務役役期至少恢復到一年，才能展現國人防衛台灣的決心。再就募兵而言，質應重於量，亦即兵力在精不在多，且應將訓練重點置於高科技與不對稱武器的操作。這方面我們可以參考被眾多歒國包圍的以色列︰學習其小而精悍，勇於對抗龐大的敵人。其次是台灣對中國的高經貿依存度，必須快速降低。誠然，台灣對中國、港澳的出口佔我出口四成，有人稱之為「垂直分工體系」，而且台灣出口的晶片、電子零組件乃是中國之必需品，一旦中斷，中國同樣會蒙受重大損失。但正如上述，狂熱的中國是否會作出瘋狂舉措，沒有人可以預料。因此，降低台、中之間的經貿熱度，進行多元化分散，才可避免台灣經濟不致在兩岸衝突中成為另類人質。

另一個重點則在能源與糧食。此次圍台軍演提醒國人，台灣目前能源與糧食的存量與供給，是否足夠應付中共的鎖島企圖。經濟部提供的數據，目前全國石油安全存量天數約一四六天，天然氣安全存量則為十一天，煤炭安全存量天數約三十九天。這些存量雖高於法定規範，但是當敵人進行海空封鎖時，是否不會產生「斷氣、斷電、斷糧」的危機？尤其天然氣存量僅有十一天，最令人憂心。在二○二五年非核家園藍圖中，核能發電降為零，天然氣將達五十％，再生能源是二十％，燃煤發電則為三十％。可見在未來的能源轉型中天然氣實扮演關鍵角色。而在天然氣接收站進度嚴重落後下，天然氣發電如何達到半數的電力供給？尤其，台灣為海島，容易受到封鎖，十一天的安全存量標準是否太過單薄，有關單位必須重新研究。加上再生能源的進度仍未達標，二○二五年是否可能建立非核家園，並且在中共的封鎖威脅下，充分供應台灣的電力？此外，台灣的糧食自足率亦令人憂心。二○二一年台灣的糧食自足率僅有三成，亦即國人食物的七成必須仰賴進口，一旦對外運輸中斷，恐有斷糧之虞。再加上中國經常以禁止我農產品進口作為制裁手段，則我國的農業政策應如何重新規劃，確保糧食供應，以及避免受中共的掣肘，將是政策調整之重點。

中共的圍台軍演，表面上係因裴洛西訪台而起，其實是中共意圖建立一種近身威逼台灣的新常態（new normal）。吾人絕不能讓中共的衝突邊緣戰術得逞，因此必須針對中共可能的進犯做最壞的打算，與最好的準備。除了前述的兵役、國防、經貿依存，能源與糧食安全等，駭客入侵的資安問題、認知戰，亦應嚴加防範，以應付中共日益升高的武力威脅。台灣對抗中國武力威脅，是一場民主、自由對抗專制共產的聖戰；一旦中共悍然犯台，台灣必然會得到全球民主國家的聲援。但是，要打贏這場維護人類文明的聖戰，還是在於台灣本身必須擁有保衛自己的決心與意志，以及良好的政策與戰術部署。而中共粗暴的圍台軍演，一方面是一種威脅，另一方面何嘗不是也讓台灣進行了一場突破封鎖的演習？

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