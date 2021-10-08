社論》共軍來亂 不是「左鄰右舍吵架」

中國十月以來共派一百五十架次軍機侵擾台灣防空識別區，引發美國等民主國家的高度關切。我國防部統計，共機自前年三月首度侵入台灣西南防空識別區，該年約十架次，去年襲擾約三百八十架次，今年截至十月上旬已超過六百架次，針對性軍事挑釁嚴重影響台灣的空防安全。國防部同時示警，解放軍航空母艦已成軍二艘，有效延伸空中作戰範圍，研判在二○二五年後，中共封鎖控制台海周邊能力將日趨完備。這顯示中國的霸權威脅正升高區域情勢，台灣已然首當其衝。

中國加速軍事擴張，明顯是為了穿越太平洋第一島鏈，並將台灣納為勢力範圍。面對危機，最重要是強化國人憂患意識與凝聚團結，並加緊提升自我防衛實力。然而，對於這攸關國家生存的關鍵時刻，卻有在野黨主席認為台海緊張的原因，是蔡政府採取「反中」與「抗中」路線，才導致中國軍事施壓。這位在野黨主席接任前，也趕忙於回覆對岸賀電時，表述「反對台獨」的一致立場。但外界認定對區域安全穩定的衝擊者並不是台灣，而是北京，在野黨極盡配合演出，不啻自我分化，也讓國際傻眼。

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這種不檢討加害者，而將區域緊張的責任直接歸咎於自家政府，好像在野黨也不是受害者，這宛如政治上的「斯德哥爾摩症候群」。還有一位前任的在野黨主席，被問到共機創紀錄襲擾台灣西南空域時，更語出驚人說，「人家真的是針對台灣來的嗎？不是吧？而是針對那些三不五時就來巡航的西方艦隊，大陸不出來秀一下肌肉怎麼行？」這位深藍人士還說，「不要一天到晚覺得人家是來找我們麻煩，然後也派飛機上去」。在空中吵架若一不小心擦槍走火，這不是自尋倒楣嗎？如果硬要插一腳，那是自找麻煩。

相較於倒置受害者與加害者的錯亂說法，這種鼓吹國人自掃門前雪，以為事不關己的態度，其實是另類的分化策略，是想讓台灣從民主陣營脫離，要民眾誤認為「西方艦隊」只針對中國，與我們無關。這也是「疑美論」的延伸版，目的是使台灣與美國等民主盟邦之間，出現信任問題，甚至無須支持強化國防。這些論述基本上都符合北京的大外宣基調，只是若說蔡政府讓兩岸緊張了，何以又說共軍來亂不是為了對付我們。由此也看出兩種說法本質上相互矛盾，純粹是政治文宣伎倆。

我們的軍政首長在立法院委員會答詢時，形容台灣的處境說，目前區域情勢像「左鄰右舍吵架，我們在中間，磚塊、飛鏢滿頭飛，我們能不緊張嗎？」這話相當淺白幽默，但把問題看成「左鄰右舍吵架」，似乎也淡化台灣在區域內所身處的戰略地位。好在這位軍政首長補了幾句說，「縱使對方（北京）說不是針對台灣，但台灣怎麼能不提高警覺。」提高警覺，自然包括提升防衛能量的各項準備，然而，對於多國聲援台灣，我們的政府官員更應進一步強調要與民主盟邦同一陣線，共同因應北京帶來的威脅。

蔡英文總統多次強調民主國家合作對台灣安全的重要性。最近接受美國「外交事務」雙月刊邀請撰文也說，我們致力與周邊國家合作，防止東海、南海及台灣海峽爆發軍事衝突。她並說，台灣位處由日本北方至婆羅洲的第一島鏈，這條海上防線一旦遭武力破壞，將衝擊國際貿易，破壞整個西太平洋的穩定。總統的說法，正呼應美國近期與日本、英國等國海軍在西太平洋海域聯合演訓之目的，共同因應中國擴張所衝擊的區域安全架構。台灣不該是「左鄰右舍吵架」的旁觀者，更應是與民主夥伴的積極參與者。

共軍頻繁來亂，我國防部指出，共軍各項軍事準備均以攻台作戰為核心，近年不斷擴大軍事活動及採取灰色地帶行動，企圖消耗台灣海空戰力。美國退役陸軍中將、前白宮國安顧問麥馬斯特在國會聽證會也說，共軍動武最危險時間點，就落在明年北京冬奧、中共二十大後；美國須加緊腳步恢復在印太區域的恫嚇力，並以台灣為中心。這均揭露北京的圖謀，就是劍指台灣。蔡總統曾言，台灣唯一的選項，就是更堅定保衛自己。因應嚴峻敵情，總統可以宣示加大軍事革新的強度，包括目前備受批評的募兵制度，從軍力結構需求再重估徵、募選項。雙十節慶將至，三軍統帥的總統，應藉此場合，積極向國際社會展現我們的高度防衛意志。

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