自由開講》失望與不捨：給台灣的一封信

提要：貝嶺返美療傷。因為新北市警方的無作為、疏失、遮掩、誤導，我是帶著憤懣，帶著對警察執法權與法治不彰的巨大失望離開臺灣的。

臺灣的法律和警方的執法中對暴力的防範，因為應對和懲罰不足，反成縱容。

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我寄望臺灣的立委們能在仇恨與暴力漸趨增長的當下，起而行動，形成超黨派的共識，以修法或增例變革警政體制，強化警方執法職能，以預防和制止暴力犯罪。

貝嶺

人身安全和人性尊嚴，應該是，也必須是自由和民主社會的基石。

數小時前，結束臺大兩個月課程的四個耶魯大學美籍學生發來短信：「我們在桃園機場，期待回到美國！」此刻，他們的返美班機已在天空。

所以，我也可以公開告之，我已早於他們返美療傷。 如我日前給友人們的私訊：「感謝每一位的關心，本人自耕莘醫院病房出院曾返烏來書房寓所兩日，可因凶嫌仍逍遙法外，我需暫離暴力襲擊發生地。所以，經台美多方緊急協助，航空公司騰出三個座位讓我得以躺下飛返美國，現已安抵波士頓的家。」

由於耶魯大學的學生們已安全飛返美國，他們對7月26日晚發生首次暴力襲擊的目擊證詞將公之於眾。

我須面對、更須克服的是暴力後的受創恐懼症，這症狀從返抵美國的次日始，顯現為，在街上看到陌生人的恐懼性條件反射，另外，就是睡眠中不時出現的傷害性噩夢，它以不同於凶嫌的面相在我的夢中呈現，而且總是在「行兇」發生前一刻突然驚醒。同樣，令我不安的是那四位耶魯大學學生（三女一男），雖倖免，可因目睹凶嫌施暴的女學生也有類似症狀。返抵美國後，雖耶魯校方可安排心理輔導，我則祈望環境改變、家人相聚可讓症狀漸漸消失，或如力勸我返美療傷的美國作家友人所說：「他們年輕，又未目睹凶嫌持凶器的第二次突襲，學生們遲早會身心復原，或留下長久噩夢的是你！」

作家貝嶺上個月26日與4名美國耶魯大學學生在新店區家中聚會時，遭到鄰居毆打造成肋骨斷裂。（本報資料照）

因為新北市警方的無作為、疏失、遮掩、誤導，我是帶著憤懣，帶著對警察執法權與法治不彰的巨大失望離開臺灣的。

仇恨是滋生暴力的溫床，仇恨距暴力更只有一步之遙。薩爾曼·魯西迪（Salman Rushdie）於8月12日在美國紐約州遇刺更是明證。仇外暴力（包括仇中）更會損毀一個社會甚至國家在國際上的形象和印象。四位耶魯學生雖因我力抗凶嫌及回返保護而倖免受襲，可正如他們的證詞所言：「在地警方在貝嶺老師報警且到場後毫無作為。」所以，臺灣帶給他們的除了美好，還有噩夢般的回憶。

這個世界的每個地區、甚至每一刻，都有仇恨和暴力犯罪，臺灣或不在最嚴重之列。仇恨和暴力大都來自個人和意識形態，少部份來國家和團體。對於前者，重點是如何應對？臺灣的法律和警方的執法中對暴力的防範，因為應對和懲罰不足，反成縱容。

臺灣的和平與安全，不僅需要來去匆匆的各國政要、議會議員，更需要在臺灣長住、長訪，置身民間，在大學、研究機構、文化藝術團體、甚至鄰里鄉親融為一體的國際友人、學者、專家、留學生、文化人、藝術家，他們是臺灣社會和世界真正的連結。他們在，臺灣就在。他們安全，臺灣就更安全。

無疑，臺灣是一個自由與民主的社會，但是，自由與民主需有人身安全與治安的保障。無論原住民、平地人、外省人、新住民，作為國族共同體，臺灣人的善良世所皆知，「臺灣最美的風景是人」更是早年中客對臺灣留下的最好形容。可臺灣從來不是人間樂土，近年來，這塊土地上暴戾之氣躁升，仇恨與暴力，甚至暴力凶殺漸頻。人民的良善，不能做為警察執行力和法治不彰的遁詞。

新北市地域廣闊，人口中新住民及長住外國人或僅次於臺北市，新北市警方在讓國人、外國人在新北市享有安全的生活和旅居環境上沒有理由不作為。作為前警政署長、且才從警察公職退休的新北市市長侯友宜，更有不可推諉的治理職責。

我寄望臺灣的立委們能在仇恨與暴力漸趨增長的當下，起而行動，形成超黨派的共識，以修法或增例變革警政體制，強化警方執法職能，以預防和制止暴力犯罪。

我也在此公開尋求法律協助，尋求能幫助我走完整個暴力傷害案件司法過程的律師。 這是一封不忍、寫得艱難，也不好寫的信。

作爲一個對臺灣有過重大貢獻的人，一個曾為臺灣引介邀請了捷克作家總統瓦茨拉夫·哈維爾（Václav Havel，1936－2011）和奈及利亞詩人、劇作家，人權戰士、諾貝爾文學獎得主沃倫·索因卡（Wole Soyinka，1934—）先後來訪而不求任何報酬的人，一個由臺灣政府所頒梅花卡的臺灣永久居民。我對臺灣的感情，即便在受到暴力襲擊後，仍舊沒有改變。

讓事實說話，面對凶嫌在尋釁及行凶過程中的仇外、辱外言論，我們已沒有退縮的空間。我在此鄭重公告，地處新北市烏來區四十坪面積的自由文化書房將演變為創作自由、藝術表達和出版自由下的公共空間，每年將接納各國流亡作家、難民作家、藝術家、導演及紀錄片工作者前來居住和創作，傾向出版社將在這四位耶魯大學學生協助下選定國際入住者。

首位受邀入住者是來自柏林的德籍中國流亡作家、德國書業和平獎（Peace Prize of the German Book Trade）得主廖亦武。

不是告別，或只是暫別。我還將回到臺灣，以面對該仇恨暴力凶案的刑事審理，因為，我對臺灣的司法還抱持信心。

（作者為出身中國的華裔美籍作家、台灣永久居民）

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