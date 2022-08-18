自由開講》日本執政黨迎接未來的黃金三年－對日、台、美、中的影響

王輝生

日本執政的自民黨在參議院選舉中大勝，參衆兩院加上友黨，已掌握了修憲門坎的三分之二國會議員，往後三年除非衆議院倒閣，再無大選。

安倍離世，黨內少了強有力的制衡者，躊躇滿志的岸田首相挾勝選餘威，正夢想在未來的黃金三年中，如何當個太平宰相。

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安倍離世，黨內少了強有力的制衡者，躊躇滿志的岸田首相挾勝選餘威，正夢想在未來的黃金三年中，如何當個太平宰相。（REUTERS）

不料，天不從人願，日本疫災延燒、經濟疲敝，加上中國興風作浪、驚濤拍岸，水火不濟卻苦無良藥，戰雲密布反而無為而治，導致支持率暴跌，大夢乍醒的岸田首相，突然於8月10日，正如日媒所說「電光石火」般緊急改組內閣，期能力挽狂瀾。

身段柔軟的岸田首相稱：「日本正面臨戰後最大的危機，必須思考有事時，政權該如何運作」，此時「黨の結束が大事」（日文的「結束」是團結成束的意思，與中文具有終結之意的「結束」迥然有異）。呼籲黨內各派團結成束、共體時艱，以解燃眉之急。

「強自取柱 柔自取束」，強者如安倍，自然而然、自成柱樑而衆星拱月；柔者如岸田，也自然而然、自我約束以尋求黨內的團結。因為，岸田首相只是黨內第四大派閥「宏池會」的龍頭，底氣不足，而且內閣閣員有限，在僧多粥少之下，只能捨己讓人而籠絡諸派，惟獨，國防及外交必須牢牢掌握在手中。

外相是「岸田派」的老二林芳正，他被視為是親中的指標人物，但卻也是政權的骨幹，所以必須留任；而親台的岸信夫，因身體違和又涉及「舊統一教會」，岸田首相就順理成章地讓他下台，而強化國防，即是安倍的宿願也是新內閣的首務，但問題所在的防衛費，自民黨內頗有雜音。

「岸田派」的老二林芳正，被視為是親中的指標人物。（REUTERS）

安倍生前主張快速提升防衛費到GDP的2%以上，才能救亡圖存。而當家的岸田首相礙於財源難籌，則主張對於防衛費的「內容、預算、財源」須先斟酌損益，再從長計議，計劃於五年內緩慢積累到目標。

所以，當曾任安倍秘書、長達六年，也是岸信夫防衛相左右手的島田和久防衛省政務次官，違逆上意，提議增幅防衛費時，馬上在六月，就被岸田首相拔職，雖經安倍及岸信夫一再懇求留任，岸田首相仍然無動於衷。

而曾任防衛相的浜田靖一因曾主張：「與其注焦防衛費的金額多寡，不如重視如何強化國防才是要務」，對於急速增幅防衛預算，態度消極，與岸田首相的想法，不謀而合。又因浜田為人沈穩善解人意，專長溝通妥協（根回し），而且，剛隨同石破茂元防衛相訪問台灣並晉見蔡英文總統，可歸類為友台人士。

拔擢無派閥而且是再度回鍋的浜田，接替岸信夫，不但可駕輕就熟地馬上進入狀況，也對親台派有所交代。因此岸田首相退一步妥協，放棄了原本自己屬意的囊中人選，如「岸田派」的寺田捻，或「安倍派」福田系的福田達夫。對親台派而言，任用浜田，雖不甚滿意但比起以上二人，尚勉可同意。

由於美國裴洛西衆議長旋風式訪台，波濤洶湧，面對中國的無端生釁，美國嚴陣以待，然而，身為同盟國的日本林外相，不思挺美，反而當媒體詢問其態度時，竟然脫口而說：「沒有立場評論」。

在美中角力的過程中，其想坐山觀虎鬥的態度，昭然若揭，啓美疑竇。加上，當台灣的賴清德副總統專程前來弔唁安倍時，林外相面對媒體的詢問，竟稱：「你所說的那位人物」而迴避賴副總統的職稱名諱。諸如此類、種種傾中傷台的言行，不勝枚舉，都讓日本保守人士憂心忡忡。

由於內閣人事在公布前，岸田陣營曾事先釋放出「林外相將留任而岸外相及高市早苗政調會長將去職」的風聲，以測風向。但，遭到右派人士的大反彈。因為安倍的鐵桿支持層力挺高市，而這股支持層即使在安倍最低迷時，仍有近三成，始終不離不棄，這是一股足以左右政局的力量，任何政客都不敢輕忽。

著名作家兼政論家、門田隆將更直接了當地訴之媒體，公開警告「美方已經對林外相保持距離，如再排除高市早苗入閣，將對世界發出錯誤的訊息」云云，措辭相當嚴厲。

岸田首相為了政權的長治久安，只好從善如流，也為了未雨綢繆，將未來可能角逐大位的人選，如茂木敏充（幹事長）及去年總裁爭奪戰時的二位競爭對手，高市早苗及河野太郎等人，及早收編入閣，納於麾下，就近看管以免將來夜長夢多。 吉田茂及岸信介是引領日本、走出戰後悲情的二位靈魂領袖。吉田茂以追求日本的「豐衣足食」為重，主張「政經分離」，重經濟而輕武裝，衍生為後來的「宏池會」。

岸信介則主張日本應儘早「自主自立」，擺脫美國為日本所量身打造的國家體制，所以寄望「憲法改正」，使日本成為一個正常的國家。岸信介的理念一脈相傳至今，由其外孫安倍晋三，克紹箕裘，發揚光大，成為現在自民黨內的最大派閥「清風會（安倍派）」。

岸田首相有鑒於自己派系的人少勢孤，上任後極力串連、溫情呼喚本來就源自於「宏池會」的各派，如「麻生派」等歸隊。 因為麻生太郎就是「宏池會」始祖吉田茂的嫡孫，本人原屬「宏池會」、因故而出走。麻生因服膺安倍，長年充當安倍的副總理，二人於私於公都是莫逆之交而合作無間，安倍（Abe）－麻生（Aso）的雙A體制，縱橫日本政壇多年，留下不少豐功偉績。

安倍下台後，麻生成為岸田政權的Kingmaker，因而榮任自民黨的副總裁，於是，岸田－麻生新軸心，應運而生。所以往後的黃金三年，若「麻生派」歸隊，則「大宏池會」就水到渠成，屆時或將取代「清風會（安倍派）」成為自民黨的最大派閥。

因為「清風會（安倍派）」群龍無首，目前暫時採取集體領導體制。派內的「安倍系」與以福田達夫為首的「福田系」，在安倍生前就貌合神離，此時更是各有算計，讓人有見縫插針的機會。

岸田首相重用親中的林外相，以備為將來與中修好的現成管道。為了平衡，就不得不在挺台的「安倍派」中物色人選入閣或入黨四役。岸田首相看好安倍側近的萩生田光一前經産相，雖然他涉及「舊統一教會」，又非派系的會長，但仍然在內閣人事公布直前，罕見地禮遇他，安排在官邸隨麻生之後，親自接見，並委以黨四役政調會長的重任。

另一位，無派閥卻力挺台灣不餘遺力的高市早苗則延攬入閣，任經濟安保相，而且在閣議的坐位排列及閣員大合照的站立序位上，都煞費苦心，位於首相左側象徵No２、是親台的高市早苗，位於首相右側象徵No3、是親中的林芳正。親台親中、分立首相左右、不偏不倚，蘊含著岸田首相的中庸治國之道。

中國對台軍演（台灣有事），卻將導彈射入日本的專屬經濟海域（日本有事），引起日本抗議，但日方的用字遣辭仍然相當節制，稱中國彈道飛彈「落下」日本的專屬經濟海域（EEZ）。

然而，中國絲毫不領情，除了否定有所謂的專屬經濟海域外，中國駐日大使館竟還惡人告狀，發出警告訊息：「忠告日本勿再犯歷史錯誤」、「日本應謹言慎行，日本最沒有資格說三道四」。

面對此一顛倒是非的指控，在8月10日的新內閣就任會上，識司外交的林外相及肩負國防的浜田防衛相，都選擇沉默。唯獨萩生田政調會長，義正辭嚴地回應「中國用自己的行動（發射導彈襲擊台日海域）印證了安倍所言不虛」。

他並強調應遂行安倍的宿願，快速力行參議院大選時的公約，將「防衛費增額到GDP的2%以上」。毅然決然的對應，頗有安倍之風，加上有岸田首相的加持，又蒙「清風會（安倍派）」大老森喜朗元首相的青睞，萩生田成為安倍接班人的聲勢大漲。

但，「清風會（安倍派）」的四大天王中，萩生田當選衆議員的次數才六回，最為資淺，諸前輩如下村博文代理會長（當選九回，最近因在文部科學相任內涉及舊統一教會的改名而被指摘）等人，能否心悅誠服，實難預料。而且心懷異志的派內「福田系」也讓「清風會（安倍派）」的未來充滿變數。

源出吉田茂的「宏池會」，自從池田勇人元首相於1957年創立，一甲子以來都秉持吉田茂「政經分離」的政策，維持著與中國的良好關係。 身為該會老大的岸田會長自無例外，曾任「廣島日中友好協會」會長，而「宏池會」老二的林芳正外相，在上任直前、更曾是「日中友好議員連盟」的會長。基於派閥「重經輕武」的傳統，對於「憲法改正」，岸田首相沒有像安倍般的急迫使命感，所以可能只會被動的順勢而為，而不會積極的主動出擊。

林外相曾洋洋得意地說：「在中、美雙方都能說得上話，是日本的強項」，見微知著，所以今後岸田新內閣的政策，將以此為本，在政治上，以美國馬首是瞻，而在經濟上，則寄望中國市場。在親美及不反中之間，左右逢源以尋求符合日本國益的平衡點。

中美交惡而劍拔弩張，目前中國元老齊聚北戴河開會、政治鬥爭正如火如荼進行中，習近平面臨三連任的關鍵時刻，而，中國戰狼卻狼爪四伸，到處惹禍，招致天下圍中的窘境。

所以，中國亟欲在日本尋覓突破口；而日本也因景氣低迷、經濟不振，覬覦中國市場，雙方都有互修友好的潛因，能否如願以償，9月27日的「安倍國葬日」及9月29日的「日中建交五十周年紀念日」都是試金石。

後安倍，有實力的日本政治家，肯無怨無悔並劍及履及地力挺台灣者，屈指可數。諸挺台大將中，有史以來最眷顧台灣的防衛相岸信夫，除了破例地在「防衛省白皮書」上對於台灣的情勢大幅著墨外，更以現任防衛相之尊，白紙黑字地記入：「不許可中國以武力統一台灣」等等力挺台灣的言行不一而足，可惜天妒英才，身體有恙，而森喜朗又垂垂老矣，麻生太郎若重歸老巢、回鍋「宏池會」的話，則即使他挺台有意也將身不由己，而無派閥的高市早苗，在痛失安倍的支撐後，鋒芒尖銳的她，在男權至上的日本政壇，恐將孤掌難鳴。

所幸，台日之絆，有著千絲萬縷的連結。安倍苦心孤詣所建構「台灣有事=日本有事=日美同盟有事」的概念，美國拜登總統在今年五月，東京「日美峰會」後的記者會上，當著岸田首相面前，已經公開唱和。而八月，中國的對台軍演，又用導彈印證此事。

此一「安倍唱、拜登和、岸田隨」的概念（台灣有事=日本有事=日美同盟有事），在日本政壇已經朗朗上口，幾成共識而定調，留下的課題只是如何落實而已。所以，在龐大友台厭中的日本民意監督下，岸田新政府的對台政策，萬變也將不離其宗。

「強自取柱 」強者安倍自成柱樑而叱咤風雲；反之，「柔自取束」柔者岸田首相謙沖自牧，自我約束，以「天衣無縫」「春風接人」為座右銘，被媒體所戲稱「沒有敵人」的岸田首相，軟性治國，在未來的黃金三年裡，能否繼強人安倍之後，強去柔來而順道而行，或，引領風騷而再創風華？全球都拭目以待。

（日本醫療法人輝生醫院理事長 京都大學醫學博士） 自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

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