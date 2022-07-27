健康醫療網》染疫後引發「細胞激素風暴」易致死！專家：攝取「這個」可降衝擊

近年研究發現乳鐵蛋白還可應用於COVID-19預防與治療，生物細胞分子生物學專家黃琇琴博士表示，對健康族群而言，可產生防護效果，避免感染。

談到「乳鐵蛋白」，大多數人只會聯想到對嬰幼兒成長的幫助，其實不只如此，對青少年或成人也有助益。近年研究發現乳鐵蛋白還可應用於COVID-19預防與治療，生物細胞分子生物學專家黃琇琴博士表示，對健康族群而言，可產生防護效果，避免感染；打疫苗族群，可避免、減輕副作用產生；發病族群，可減輕症狀、縮短病程；痊癒的人，可減輕或避免後遺症。若想攝取乳鐵蛋白，可挑選結合維生素D3與益生菌的三合一配方，兼顧抗敏、腸道與口腔保健、維持神經肌肉生理機能等。

口水、鼻涕都含有乳鐵蛋白！成預防COVID-19第一防線

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黃琇琴博士表示，乳鐵蛋白（Lactoferrin）早期發現是一種乳汁中攜帶鐵的蛋白質，具有多重功能，能抑制細菌、抗病毒、抗發炎，促進傷口癒合、抗骨質疏鬆等。乳鐵蛋白可在細胞膜上形成保護膜，阻擋病毒進入細胞內繁殖；還能將病毒團團圍住，使其無法直接接觸細胞膜；能抑制發炎反應，啟動免疫細胞活性，進而殺死病毒；還可調節凝血機制，結合血液內纖維蛋白融酶原（Plasminogen），避免造成血栓。

黃琇琴博士表示，乳鐵蛋白（Lactoferrin）早期發現是一種乳汁中攜帶鐵的蛋白質，具有多重功能，能抑制細菌、抗病毒、抗發炎，促進傷口癒合、抗骨質疏鬆等。（https://www.freepik.com/）

隨著科學進步，發現乳鐵蛋白不只存在於乳汁，眼淚、唾液、鼻涕、精液、陰道分泌物也有，是由免疫細胞所分泌的蛋白質。黃琇琴博士指出，新冠肺炎症狀複雜，除了上呼吸道感症狀外，有些人會出現腹瀉、噁心嘔吐等，主因是新冠病毒會透過鼻腔感染黏膜細胞並大量繁殖，另一部分則是透過口腔進入腸道內感染腸道黏膜細胞，才會出現腸胃道症狀，所以根據乳鐵蛋白的功效，可作為鼻腔、口腔防止病毒入侵的第一道防線。

當身體感染COVID-19後，免疫系統會分泌大量的發炎激素，使感染的組織產生發炎反應，也就會引起相關症狀，如發燒、肌肉痠痛、腹痛、頭痛、嘔吐、流鼻水等，但當大量的發炎細胞激素釋放到肺泡內，瞬間造成組織壞死，意即「細胞激素風暴」（Cytokine Storm），是感染者致死的主要原因之一，黃琇琴博士表示，研究證明乳鐵蛋白可降低發炎細胞的產量，降低衝擊。

乳鐵蛋白+維生素D3+益生菌，建立體內多重防線

如果想要攝取足夠的乳鐵蛋白，可以透過喝牛奶嗎？其實，一般人平均喝14公升牛奶，僅能吸收到1克的乳鐵蛋白，不過現今生物技術相當突破，因此民眾可選擇保健食品作為攝取主要來源，輕鬆就能攝取足量的乳鐵蛋白 ，黃琇琴博士更提到，不一定只能單一攝取乳鐵蛋白，還可選擇搭配維生素D3與益生菌的三合一配方，讓身體建立多重防線。尤其是低溫乾燥技術，純度95%以上的活性乳鐵蛋白；血液中維持一定含量的維生素D3也可預防COVID-19感染與惡化，還能促進鈣質吸收、維持神經肌肉機能；益生菌則可促進腸道保健。

黃琇琴博士說明，攝取乳鐵蛋白不只是嬰幼兒的專利，青少年、成人、老年人都可以攝取，針對腸胃機能不佳，如胃潰瘍、胃食道逆流，以及過敏體質，或是免疫力差、貧血、正在減重健身的人，都相當適合。

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者楊艾庭 染疫後引發「細胞激素風暴」易致死！專家：攝取「這個」可降衝擊

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