自由開講》台灣必須掌握潮流、把握機會

黃大益

外交部7月21日證實，由日本跨黨派國會議員所組成的「思考日本安全保障之會」將於27日至30日訪台，共同團長為日本眾議員、前防衛大臣石破茂與濱田靖一員，訪團中有4人曾擔任防衛省要職，可見此訪團焦點在於區域安全保障，訪問將就台日雙方安全保障議題進行意見交換。此刻正值美國前國防部長艾斯培率「大西洋理事會」來訪之際，美日兩國前國防部長前後訪台，除了展現雙方實質友好關係，也顯示國際社會對台灣戰略地位的重視，更是對台安全保障的延伸，具有實質意義。

圖為上週二（12日）駐日代表謝長廷在臉書發文，他與日本國會跨黨派團體「思考日本安全保障之會」餐敘，並表示將有一團七位國會議員在月底訪問台灣。（取自謝長廷臉書）

台日雙方長年維持緊密的互訪交流，兩國國民情感深切良好，日本前首相安倍晉三生前也積極推進日本國內的友台關係，曾說出「台灣有事，就是日本有事」。5月初日本自民黨青年局曾組團訪台，然而在安倍首相過世後，「思考日本安全保障之會」為首個訪台的日本訪團，可將其視為日本方面藉此展現重視與台灣關係的態度並無改變，有望延續安倍首相生前致力推動的「台日友好」姿態。

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除了「思考日本安全保障之會」將訪台之外，歐洲議會副議長畢爾也於近日來訪，表示自己以副議長身分高調訪台，就是要傳遞一種「嚇阻」（deterrence）的訊號，並強調歐洲議會堅決反對任何單方面改變台海現狀的行為。畢爾更直言歐洲對香港的幫助「來得太遲也過於天真」，歐洲已學到教訓，「不會對台灣的案例天真」。此外，立法院長游錫堃目前正在甫接任輪值歐盟主席的捷克訪問，捷克參議院議長韋德齊接待游院長時強調捷克與台灣都是民主國家，分享共同的價值觀，「不應卑躬屈膝對極權國家屈服」。這些於台灣而言，皆是與歐洲國家發展更進一步交流的良好徵兆，包含更多的雙邊訪問、雙邊投資協定，以及歐洲在台代表處得以升級、台歐在氣候變遷、數位轉型等各領域合作議題。

從美國、日本到歐洲，逐漸與台灣建立起實質的關係，可見外交成果「花正在開」；當世界更珍視台灣民主自由的價值的同時，台灣也必須掌握潮流、把握機會，與對台友善的國家建立深厚友誼，進而發展實質互利的對外關係，才是台灣與世界民主國家之福。

（前桃園市政府青年諮詢委員）

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