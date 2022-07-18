自由開講》專屬中共的網路「紅色烏托邦」

胡尼克

隨著中共二十大進入倒數階段，中國最大網路社群平臺微博也加強對敏感詞彙審查，公告為了營造「清朗」的網路空間，將對「諧音字、變體字」等不良信息的違規行為進行加強管制；對此日前中國大陸民眾與中共網管鬥智，故意以拼音縮寫或諧音字、變體字規避網絡封殺，例如近期的河南銀行流血衝突事件，大陸網民用諧音稱「救救荷蘭（河南）銀行的儲戶吧」，像是諸如此類的文字遊戲層出不窮。

中國微博再度加強言論審查力道，近日宣布將對「『諧音字、變體字』傳播不良信息的違規行為」加強整治。（報社合成／彭博、freepik）

近年中共對於網路言論有全面收緊跡象，將集中整治諧音字及錯別字，意味著先前為避免網路審查員對敏感字串的檢視與限制，導致不少中國網友只能改用諧音字、拆字或以羅馬拼音來縮寫規避，常見用語包括「習禁評」（習近平）、「民煮」（民主）、「民孕」（民運）等特定脈絡下的網路詞彙，未來皆會受到中共當局的審查和封殺。

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由此可見，中共對於網路上敏感詞彙限制總有一套審查標準，只要對黨有任何威脅的字眼，中共當局必定追究到底，在極權主義裡的言論自由就是中共說的算，完全不會在乎人民感受，只會一昧打擊在網路中僅存的自由意志，並在即將到來的二十大前整肅異己之音，將網路世界打造成中共專屬的「紅色烏托邦」，營造出不得有任何政治色彩言論，只能有歌頌領導的偉大，讚揚中共美好之聲。

（研究生）

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