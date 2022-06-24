自由開講》修法可遏止托育惡師？

李圓恩

相關報導〈惡師用棉被強蓋4歲童 不當灌水、強塞食物施暴遭訴〉，從內容可見，幼教老師因情緒失控，而對3名年僅4歲的幼童施暴：以手摀住臉部、持作業簿打頭、蓋住棉被以身體強壓、尚有以用手固定臉部強塞食物、抓其頸部、抬起身體上下搖晃、扛上肩膀在空中繞圈，並徒手掐捏臉部等。光標題就有兩個「強」字，彰顯了教師意欲控制孩童，對其施以暴力的程度，但除了孩童受到不當的虐待行為外，通篇卻未述及教師所受福利待遇、工作時間、情緒失控因由等，只是透過教師的行為，強化了教師的可惡，但類似的行為卻仍在我們所處的社會當下，層出不窮。

（美聯社／資料照）

2022年5月31日，立法院三讀修正《幼兒教育及照顧法》部分條文，以及「教保服務人員條例」。對於教保人員對待幼兒的不當行為，給出明確懲處，違者最高處60萬元以下罰鍰，且機構應解聘曾有相關犯行的人員，該員終身不得聘任，違者得處機構負責人最重30萬元以下罰鍰，情節重大更可廢止設立許可。

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修正內容裡提及「教保人員每年應參加教保專業知能研習18小時以上，但三讀條文進一步明定，機構新進用人員應於任職前2年，或任職後3個月內，接受基本救命術訓練8小時以上。此外，任職後每2年，均應接受性別平等及勞動權益相關課程各3小時以上、基本救命術訓練8小時以上、安全教育相關課程3小時以上及緊急救護情境演習1次以上。」但上述內容對於台灣於103年11月20日生效的《兒童權利公約》卻未述及，兒童人權的概念未獲重視、實踐。

台灣在2006年成為全世界繼蒙古之後第109個立法教育零體罰的國家。但是《民法》1085條卻仍維持「父母得於必要範圍內懲戒其子女。」之條文。

相關撰文〈朱宜君／不打不成器！是管教還是暴力？〉中提及「當子女有不當行為，父母固然要透過管教，來改正子女的過錯，但子女作為個人，是權利的主體，並不是父母的財產。」、「《民法》承認父母對子女有懲戒權，但父母必須在「保護教養子女的必要範圍」內施行懲戒，才算合法。」、「什麼是「必要範圍」呢？法院會依照家庭環境、子女性別、年齡、健康及性格、過錯輕重等情形，綜合判斷父母行使懲戒權的手段，是否適合於保護或教養子女。當父母採取的懲戒手段，超過了保護教養子女的必要程度，父母就無法以行使懲戒權作為理由，進而主張自己沒有違法。」

以香港近期的報導〈制度不足以杜絕虐兒 必須從基本概念根治〉來看，「2021年共有1,367宗呈報虐兒個案，其中虐兒方式分別涉及身體虐待、性虐待、忽視照顧等，而施虐者中約六成為父母。......無論是家中還是社福機構，受虐者往往都是兒童最親近、相處時間最長的對象，卻變成帶來最大傷害的人。」

而筆者認為，若學校不能體罰，但家裡仍可以體罰，就是給暴力的存在開了一個方便之門，而無法促進教育工作者及照顧者尋思及學習，不使用打罵威脅恐嚇利誘之外的教育方式。而當照護托育機構的人員之福利、工作時數等，未獲合理的待遇，以及社會對兒童人權的價值觀仍是陌生疏遠，那麼就算修正再多的法，也只是試圖透過打罵威脅恐嚇利誘的思維遏止暴力，卻僅是惡性循環，自欺欺人。

在修法的同時，具體落實及強化兒童人權的概念、改善教師勞動權益及福利等面向，而非僅是讓教師被動接受相關課程，但體制結構及制度仍無所改變，才可能由根本改善當下社會兒虐層出不窮的處境，建立兒童保護安全網，還給照顧者一個安心托育的可能。

（親子共學中區暖暖蛇共學教育中心）

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