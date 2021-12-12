自由開講》修訂學校組織編制提高小校教師擔任行政意願

陳啟濃

前日全國教師會會同時代力量立委，召開記者會，再度針對目前中小學教師擔任行政職務意願低落問題，希望教育部能讓老師回歸教學工作。

前日全國教師會會同時代力量立委，召開記者會，再度針對目前中小學教師擔任行政職務意願低落問題，希望教育部能讓老師回歸教學工作。（截圖自立委王婉諭臉書直播畫面）

這個老生常談的問題，已經不是減輕行政工作的負擔可以解決，問題的核心是學校組織編制的問題。大學教授也要兼行政職務，為何很少聽過教授在反彈不兼行政的狀況。而高中的教師兼行政意願，也比中小學來得高。即使中小學也存在因學校規模不同，教師擔任行政工作就有不同意願的情形。

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因為大學編制齊全，各處室人員都有編組公務人員或是助教，教授可以就單純的掛個職務，很少要自己親自處理公文，或是承辦業務，心力還是放在教學研究上面。而高中的編制的人員也比中小學多很多，各處室的兼職老師，底下也都有承辦的幹事協助。至於大型的國中國小，主任甚至不必上課，組長也沒幾節課，這樣才能全心處理行政業務。

各級學校就以中小學老師擔任行政的意願最低落，其中更以小型的學校情況最嚴重，國中比國小問題更大。小型的國中國小，兼職的主任組長，因為幾乎都是一人負責多項職務，行政業務繁重，上課節數又多，教學行政兩頭忙，無法兼顧，以至於造成教師兼行政意願低落。嚴格說起來，可歸咎為是老師的責任心使然，制度使然，不能怪罪老師不想擔任行政職務。

以筆者目前服務的學校來說，因只有六個班級，教務和學務合併為一個處室，除了主任外，各自只有一名組長負責。也就是說，大校教務處編制有三名組長，加上二名幹事，需要處理教務處的業務，本校卻只有一名老師的人力。他一人要面對五個人負擔的業務，當然會心力憔悴，造成人人意願低落。

如果能給小校多幾個專職的公務人員人力協助行政工作，或是不要因為學校小就把編制人數減少，即使減少也要有足夠的人力才能做好行政工作。學校組織編制辦法多年來受限於「人少業務少」的偏見，實則許多工作不因班級數少而減少。這些長年來的陋規，應該因實際需要做調整，才能提高小校老師擔任行政工作的意願。

（國中校長）

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