自由開講》張開手臂歡迎台積電！高雄市亦應一併提升在地薪資、就業和市府稅收

徐慧倫

台積電再傳來高雄設廠的好消息！身為高雄在地人，深感驕傲並開心。台積電在台灣人心目中是一座護國神山，是高科技業的表率，相較在地產業是高薪工作的同義詞。

台積電再傳來高雄設廠的好消息！身為高雄在地人，深感驕傲並開心。（路透社）

今年8月24日經濟部才與亞利桑那州簽署MOU，加強半導體產業等領域，而這份備忘錄將在台灣積體電路製造公司（簡稱台積電）計劃投資120億美元在亞利桑那州興建一座晶圓廠的基礎上雙方繼續推動產業合作。不只如此，德國政府也傳出要吸引台積電前往設廠，祭出補貼建廠成本的2到4成的政策措施。全球各國無論是在疫情中或者是疫情後時代的經濟復甦期，更認知到晶片的需求成長並設法保障晶片來源，包括美、歐、日、韓、中等國都紛紛採取行動。

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事實上，台積電來高雄設廠的新聞，其實2017年開始就陸續釋出。例如西班牙媒體elperiodico de la energia在2017年三月就曾報導台積電因電力和水資源問題欲赴美國設廠。報導中指出，「如果台積電在高雄設廠，一天要用上25萬公噸的水，一年需要70億度電，供給上有困難…」。

如今，高雄市府在中央的支持下，有信心解決用地、水、電供應穩定的問題，高雄人都盼望台積電未來入駐高雄，也期待在不久的將來，台積電和高雄市政府能夠正式簽署合作備忘錄（MOU）。

隨著台積電的到來，身為高雄市民，也希望跨國台灣企業能為高雄帶來「三加」：

第一是加薪。高雄市平均薪資為$34,593元，而全國各縣市平均薪資為$40,240元，低於全國平均薪資5,647元。如果，台積電和其供應鏈的進駐，能夠使高雄一躍成為全國矚目、國際矚目的高科技城市，我們也期許這將帶動本市的平均薪資。

第二是增加政府稅收。每年到了繳稅時期，台北國稅局總是獨占鰲頭，以今年為例稅收北區國稅局稅收以NT1652.57億元居冠，而北區繳稅前兩名的企業正是台積電與鴻海。

第三是增加在地工作。今年上半年全國失業率為3.93%，高雄失業率略高於全國失業率為4%，較去年同期增加0.2個百分點。隨著台積電可能將進駐，高雄人也期盼全球半導體龍頭和其群聚效應，能為高雄百工百業增加人力需求，增加在地就業機會。

（時代力量高雄黨部左楠區執行長）

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