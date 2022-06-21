自由開講》真永續？假議題？15億綠能永續中心真能解決南投垃圾問題？

李圓恩

筆者讀到「南投縣決定不蓋焚化爐了 囤積20萬噸垃圾將這樣處理」的新聞標題，好奇的點入，卻發現僅是治標的方案與思維，並無新意及願意徹底解決垃圾、空汙、水汙染、農地違章工廠等環境問題的決心和遠見。

新聞稿開頭即提及「南投縣因無垃圾焚化廠，讓每日產出250噸的垃圾，僅能靠外縣市焚化廠協助，至今已囤積20萬噸垃圾待處理，垃圾帶來惡臭、影響生活品質，為解決長期困境，縣府決定興建綠能永續中心再生燃料製造廠，將垃圾做成燃料棒，取代工業煤炭使用，縣長林明溱表示，此舉將節省財政負擔，解決根本問題，強調與焚化廠不同。」

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關於文中因無焚化爐而導致每日產出250噸垃圾，僅能靠外縣市焚化廠協助，至今已囤積20萬噸的敘述，筆者認為是倒果為因的說法。卻未檢討垃圾量為何這麼多？是否從開發端就嘗試減少垃圾的產生，像是減少過度包裝、塑膠包裝等；或是如何從使用者端減少垃圾量？例如落實垃圾分類、廚餘製成堆肥、二手衣再利用、減少塑膠袋使用、減量衛生紙的使用、垃圾費隨袋徵收、相關的教育推廣......。透過解決以上這些面向，南投縣垃圾所造成的汙染影響，應可有一定的改善。但這些都不提，然後就直接跳到「由民間機構投資約15億元興建綠能中心」，就寄望能因此「一次解決所有問題」？！天底下真的有那麼輕鬆的事情？

至於文中所提民眾可能擔心綠能中心帶來空氣汙染「對此，林明溱強調，「綠能中心再生燃料廠絕對不是焚化爐」，保證不會焚燒垃圾，且各鄉鎮垃圾會先集中，再密封於貨櫃運輸，亦不會有轉運汙染問題。」這段話是表示焚化爐和焚燒垃圾是會造成空汙的。而縣長所理解的另一層汙染問題是關於垃圾堆置所散發的惡臭。但卻未從其他方面設法，僅能提出依賴花費巨資興建的綠能中心解決，而對照林縣長之前各式保證，林縣長的保證到底又有多少可信度？實在無法說服筆者。

當南投縣因PM2.5汙染嚴重名列空汙大縣，除了主要來自鄰近縣市排放，但縣內的農地違章工廠、各式移動汙染源（包含垃圾車）、超過五千多處的工地、超限利用的山坡地以及堆積、露燃或是被四處傾倒山谷的垃圾等，都有貢獻。南投縣不思著手面對及解決這些問題，卻必須興建並寄望所謂的先進技術，而可一勞永逸，令筆者感到只是不務實、漂綠及轉移焦點的做法。

從新聞稿所附的宣傳圖裡，關於綠能中心和焚化爐的差異，南投縣政府指出垃圾焚化爐「處理方式會高溫燃燒後煙囪排放」、「空氣品質是露天堆積臭氣滿天」、「環保指數是二氧化碳及空汙排放」，所以南投縣之前外運的垃圾，其實都為其他縣市造成了這些汙染。而綠能中心「處理方式為先進技術分類、產製SRF」、「空氣品質密封統一運送無臭味」、「環保指數符合國際碳中和目標」，所謂的碳中和，是名義上不製造額外的碳。而SRF製程及燃燒過程可能的空汙影響卻沒有被提及。且若要符合國際，為何不督促中央加嚴PM2.5標準以符合國際？繼而將縣內各式對空汙的減量及把關落實？以能真正讓民眾免於空汙的危害。只是聚焦在綠能中心的環保指數，實屬狹隘和避重就輕。

且文末以回饋金作結，是鼓勵縣民製造更多垃圾？！此外，15日新聞稿提及要新建南投綠能永續中心，「目前仍在找尋適當地點，將會選擇偏僻區域。」、「選定地點後，將依規定招開公聽會，讓所有縣民充分了解綠能中心的好處。」，但偏僻區域就該承受這樣的開發和可能的汙染嗎？而只能理解好處，卻不提壞處嗎？隔了兩日，馬上讀到「南投綠能中心用地拍板 竹山人反彈」的新聞，是否南投縣府根本就是一意孤行，未充分為縣民及生態環境著想，無提供公民參與表達意見的管道，並認真傾聽，只是為蓋綠能中心而蓋綠能中心。不但沒有解決問題，卻解決提出問題的人？

南投縣政府規劃在竹山鎮建設綠能中心去化垃圾，竹山鎮公所號召民眾抗議，表達反對立場。（竹山鎮公所提供）

呼籲南投縣政府，在興建所謂綠能永續中心前，能先著手解決及面對南投縣存在已久，不用花到15億就能透過落實政策、執法、教育推廣等面向來實行的垃圾減量務實做法。並聆聽在地民眾的需求，才能真正與民間攜手解決垃圾及空汙等嚴重的環境議題！

（親子共學中區暖暖蛇共學教育中心）

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