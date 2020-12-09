自由開講》南投人不該只有「跳票」或「浪費錢」的選擇

沈夙崢

近日南投縣政府公開「天空之星高空景觀塔」設計圖，引起各界輿論譁然，以及南投人的怒吼。這座天空之塔預計耗資3億，高達58公尺，座落在國內外知名、鬱鬱蔥蔥的名間松柏嶺受天宮附近。完全是浪費民脂民膏、破壞天然資源的規劃。

首先，矗立的建物與周遭自然景觀格格不入，且大興土木破壞環境；會發光的天空之塔更直接影響夜間生態，造成不可逆的破壞。加上松柏嶺受天宮一帶是切風口，未來天空之塔高達19-20層樓，安全性令人擔憂。

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南投縣政府規劃興建中的天空之星觀景塔。（記者張協昇翻攝）

另外，以林明溱縣長的預計完工時間來看，恐怕又是一項跳票政見。翻開過往紀錄，令人印象深刻的恐龍公園、草屯手工藝智慧園區、竹山竹藝產業園區、秀泰影城進駐南投等......全都沒做到。

不僅如此，林明溱總說「縣庫窮困」，連縣民期待的親子公園、國民運動中心都不願正面回應，如今卻想花3億興建天空之塔？這錢從何而來？若真有經費，為何不先傾聽南投縣民需要什麼？

我認為，為了地方發展，有些開發、建設是必要的，但要適地適宜，審慎評估後續效益（包括成本回收、地景地貌不可逆的破壞、安全性等）。

有些人說南投縣府這樣胡搞瞎搞，中央應該要制止，但按照地方自治法、分級治理的概念，地方政府建設地方有很大的自主權，除非違反國家法規、環評，否則中央很難制止。其實讓縣政府自主建設地方這邏輯沒錯，可惜現在的南投縣府和南投縣議會都有很大的改善空間，造成地方建設和監督雙雙失靈。

天空之星景觀塔這件事，完全顯現南投人只能從「跳票」、「浪費錢」、「引發災難」中選擇的無奈。要破除惡性循環的方法，其實掌握在縣民手中，在每四年的選擇上，應該細細思考希望南投往什麼方向發展，怎麼樣的縣長才有能力做到？在選擇地方民意代表時，更要評估是否能夠表達人民心聲、發揮有效監督？新陳代謝的過程或許緩慢，但我始終深信有起步就能改變。

（南投青年）

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