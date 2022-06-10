自由開講》新北消防局「搬戲」辛苦了 ！

◎鹿松濤

日前，有張姓前消防員爆料，恩恩爸爸6日赴新北市消防局聽取錄音檔時，全局上演的是一齣戲，引發全台網友震怒，以憤怒的留言灌爆新北市消防局的臉書粉專，就連Google Map地標名稱也被改成「新北市政府消防局演員訓練班」。筆者認為恩恩的不幸事件，原本只一個要真相的請求，怎會搞得如此複雜？究其原因，有下列值得思考。

日前，有張姓前消防員爆料，恩恩爸爸6日赴新北市消防局聽取錄音檔時，全局上演的是一齣戲，引發全台網友震怒。（報社合成/資料照、中央社）



其一、官僚心態：案件剛開始，侯市長回議員：「要資料就給他嘛……」不悅與官僚式的回答，與侯市長平時口口聲服務民眾的愛民形象，形成極大的反差。為何如此？難免啟人疑竇？侯一向善於運用媒體，民調也很高，是否恃寵而驕，不得而知？

其二、切香腸式的提供：現在是資訊時代，任何通聯記錄均可迅即查明，若以各種理由或規定搪塞，實難以服眾；如果消防局以告人的速度，來協助恩爸取得資料，一定會贏得喝采。切香腸式的提供只會越搞越複雜。

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其三、模擬演出反效果：不知哪一位老兄想出這種絕妙方法？持平而論，恩爸只是要個資料，幹嘛來這套呼攏他，演戲讓他看，真的那麼愛演媽？不論動機如何，未免太一廂情願。其實消防人員工作滿辛苦，社會應給予掌聲，會想出天才方法還是少數。也許這位長官也是用心良苦吧！

筆者認為，誠實面對問題，解決問題方為上策，若無疏失，就提供全套流程，以消弭質疑；若真的有疏失，就依規定懲處改進，莫再讓悲劇發生。真的，別再歹戲拖棚了。

（退休教師）

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