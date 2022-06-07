自由開講》議員基於職責本該以縣民權益為優先

蔡東富

近日雲林縣議會與縣政府為了疫苗問題而有所爭執。儘管部分非雲林縣民不甚明瞭，或甚至因為某些網路宣傳而被誤導。但身為雲林縣議會的一份子，我相信自己能以較為客觀的陳述，描繪其他同仁的觀點。

首先，民意代表的職責除監督行政機關、反映民意外，更重要的是，相關事務都必須站在雲林縣民的立場與利益出發。簡單來說，雲林縣民的利益是最終也是最重要的依歸。

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從去年開始，中央每天自吹自擂其防疫政策「超前部署」的神話，早已不攻自破。去年此時當疫情第一次爆發，民眾才發現原來該有的疫苗儲備根本徹底不足。當鴻海等民間企業與部分縣市政府試圖自行採購時，還遭受中央政府的刻意刁難。直至民意徹底沸騰時，中央政府才願意接受民間疫苗的採購與捐贈。至於今年，就當中央政府宣示準備與病毒共存時，民眾才又再度發現連基本的快篩都完全不足。此外，幼童又是此波Omicron病毒最主要的攻擊對象。當中央宣示準備與病毒共存時，同樣又發生兒童疫苗準備不足的狀況。簡言之，超前部署神話早已變成一場拿民眾生命安全開玩笑的笑話。

幼童是此波Omicron病毒最主要的攻擊對象。當中央宣示準備與病毒共存時，同樣又發生兒童疫苗準備不足的狀況。（資料照）

其次，面對中央各項準備不周的狀況時，各縣市政府防疫與衛生單位莫不使出渾身解數、期盼能善保其縣民健康與生命安全。同樣的，當雲林縣政府掌握到共有35,300名學童有願意施打疫苗時，雲林縣政府當然得準備好100%充足疫苗數量。而不是用一個抽象的施打率，如95%這樣的數字，來準備疫苗數。這才叫真正的超前部署與充分部署。

但荒謬的是，中央進行疫苗調撥時，不僅未能依據雲林縣政府的實際需求提供100%充足的疫苗數，還擅自將原本就該給雲林的疫苗調撥給其他縣。而就當此事曝光後，民進黨籍的張庭綺議員居然還幫中央政府護航，刻意將相關疫苗調撥的日期與數量移花接木，故意製造雲林縣施打進度緩慢的假象（實際上當時雲林縣施打速度還高居全台第五）。

然而，整件事的源頭就在於中央未能即時準備好充足的兒童疫苗。同樣身為雲林縣議員的同仁不禁要追問張議員：在您心中，難道雲林縣學童的基本權益一點都不重要嗎？當中央政府未能即時準備好充足的疫苗給雲林縣府時，該被指責的難道不是中央政府嗎？事先準備好充足的疫苗再進入校園進行集體疫苗施打，不正是張麗善縣長該盡的基本職責嗎？如果連縣內學童的基本權益都能棄之不顧，這樣的議員還夠格稱之為雲林縣議員嗎？

病毒不分黨派。當疫情肆虐時，沒有人是局外人。中央防疫荒腔走板，民眾早已有目共睹。但讓人難過且失望的是，仍有議員將黨派鬥爭至於防疫之上，罔顧雲林縣學童的基本權益。若因此被罵不夠格當縣議員，還真的只是剛好而已。

（雲林縣議員）

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