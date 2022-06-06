自由開講》議員本於職責質詢縣長不應被縣長羞辱

張庭綺

本人担任雲林縣第二選區議員，以最高票當選，本於職責，溫和理性的質詢張麗善縣長，不但沒有得到縣長的答案，卻在議會當眾受到縣長訓斥「沒有資格當雲林縣議員！」

民主改革以來，台灣與雲林縣政史上，沒有一位縣長曾嗆過「沒有資格當雲林縣議員！」張麗善縣長應是第一位，歷史應會讓張縣長留下一個紀錄。

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民主改革以來，台灣與雲林縣政史上，沒有一位縣長曾嗆過「沒有資格當雲林縣議員！」張麗善縣長（右）應是第一位，歷史應會讓張縣長留下一個紀錄。張庭綺議員（左）（報社合成／資料照、張庭綺議員臉書）

這個衝突，庭綺有任何委曲，吞下肚也就算了，但還是要對縣長在議會不回答我的問題，提出我的質疑：縣長口口聲聲中央大小眼，把3300劑疫苗撥給綠營執政的縣巿，真的是這樣嗎？中央5／24撥疫苗給縣政府，但衛生局為什麼規劃到6／2才進入校園施打？有些學校還排到6／7以後才能施打，縣政府在拖什麼？而中間這段時間，發生民眾到診所排隊排到打架的事件，這樣的規劃都沒問題？質詢你卻換來一句「沒有資格當雲林縣議員！」

不知道是不是在野黨監督的壓力，張縣長突然把診所的疫苗全數收回？讓家長取消原本預約的兒童施打時程？對民眾造成困擾，朝令夕改，突然下令要各校在端午前通通要打完，怎麼打？縣府的指令是各校自己想辦法！縣長從拖拖拉拉施打的態度，大轉彎成拼施打率，然後砲打中央疫苗給太少？這個責任歸縣長還中央，議員不能質詢？要換來你一句「沒有資格當雲林縣議員！」

你的反覆不定，都不會覺得對縣民與學校，以及指揮中心不好意思？打個比喻，原本向餐廳訂了100人份的喜宴，在前1小時突然改成1000人份，老闆向你說不好意思，我們趕趕看，然後你就大發雷霆的指責老闆怎麼可以把另外900份讓給隔壁廳的新人辦喜宴，有這種奧客嗎？然後明知雲林自己都不夠用了，還借給別的縣巿，作為議員質詢你疫苗借給誰？借了幾劑？又向誰借回來補？為什麼都不說？都不能問？為什麼我們要質詢？因為你的哥哥張榮味有打過特權疫苗，張家的疫苗酬傭是有前例可循的，作為議員不能質詢縣長借給誰？縣長不說，卻只給雲林縣民一句「張庭綺沒有資格當雲林縣議員！」這是縣長應有的態度嗎？

議員本於職責質詢縣長，不應被縣長羞辱，如果一個議員不但得不到答案，還要受到這樣的霸凌，那雲林縣的未來，會有一個比台中顏家還要盤根錯節的地方勢力，這真的令人担擾。

（雲林縣議員）

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