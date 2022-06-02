自由開講》促轉會解散後的轉型正義之路

邱志偉

促進轉型正義委員會自2018年5月31日掛牌運作後，至今年5月30日正式畫下休止符。行政院將成立「人權與轉型正義處」作為接手後續轉型正義工作，並希望透過行政院的位階，可以更有效整合、完成部會的協調、溝通的工作。不過，回顧促轉會這些年的工作情況，以及當前的政治情勢發展，接下來的轉型正義工作必然將走入更困難的深水區，政府應花更多心力。

回顧促轉會這幾年的績效，有許多先天不足、後天又失調之處，這是台灣第一次以行政機關的位階，處理轉型正義工作。雖然定位在二級獨立機關，卻仍常有與各部門溝通無效的問題。在制度面上來說，涉及威權時期重點情治單位的國安局、調查局，就與促轉會溝通極為不順。最後都須透過總統府、行政院政務委員的跨部會協調，才能夠將重要的情治檔案交出，卻仍有許多檔案遭遮掩或拒絕移交，直到今日，促轉會工作績效依然毀譽參半，這是未來行政院推動促轉工作應借鏡之處。

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再來，促轉會的人員組成，還長年面臨出缺窘境，包含專任委員、主任委員都出缺，這在任何行政機關都屬不尋常，卻在促轉會成立短短4年內，頻繁發生。到底為何有志轉型正義工作者，對該機關詬病甚多，甚至呼籲該機關不應成為不斷延任的常設機關，這些年來紛擾不斷，溝通失當。

促進轉型正義委員會自2018年5月31日掛牌運作後，至今年5月30日正式畫下休止符。（本報資料照）

我認為最大關鍵，仍在於先天定位不明，政府處理決心不夠，導致該機關長年面臨內部路線之爭，而讓工作績效處於停擺，甚至法制面上提不出更多有效的法案，讓立法院能夠論辯。這都是促轉會成立以來的致命問題，也讓轉型正義工作不但無法達成社會和解，反讓原本支持轉型正義理念者，不少人抱以失望。

總體而言，回顧促轉會過去4年工作，主因授權不足，導致業務常出問題，又和外部民間團體聯繫溝通不良，讓過去的工作績效難獲顯著成績。未來交由行政院獨自接手之後，我們希望行政院務必記取經驗，尤其未來促轉會工作已經打散至內政部、國發會、法務部、衛福部，但相關部會的推動整合情況如何？有很多單位還要另成立籌備機關，這都需要行政院盡速督導完成。至於中正紀念堂轉型工作，這是重中之重的工作，文化部應該要獨立承接，不可任由中正紀念堂管理處自行其事，這只會讓轉型工程自相矛盾，務必特別留意。

年底馬上要舉行的縣市長選舉，這是過去執政以來，轉型正義工程的總驗收。我們希望台灣接下來的選舉，不要出現對錯誤歷史事實的頌揚，不要對威權人物重新緬懷，尤其不要發生菲律賓小馬可仕當選總統過程，以錯誤歷史概念作宣傳，讓許多歷史的謬誤再度發生。

未來的轉型正義之路，是民進黨更重要的歷史工程，促轉會解散，並非任務結束，因為我們任重道遠。我對轉型正義任務期許很深，希望行政院成立「人權與轉型正義處」，相關法制作業不宜拖遲。務必找出重要的工作，不要見樹不見林，要記取促轉會過去4年的經驗，讓未來的轉型正義工程能繼續深耕下去，讓深水區工作可以做的更好。

（立法委員）

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