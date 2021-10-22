天將奔烈》按圖不索驥，真相怎釐清？

如果「徹底釐清黨國威權統治真相」真的是重要的民主工程，則下一步理應是在「完全暫停政府檔案銷毀」前提下，務實地打開檔案庫房、戴上手套、捲起衣袖，依「藏寶圖」指示方向線索，積極針對各種相關檔案資料進行掌握、保存、清查、閱讀與勾稽分析。一旦證據明確，才能讓加害人與加害體制無所遁形、無從辯駁。

羅承宗／南臺科大財法所教授兼所長

以立委黃國書線民事件為契機，黨國威權時期監控的那段歷史，又再度成為公共輿論探討的課題。蔡英文總統本（10）月20日主持民進黨中常會時曾指出，這段歷史的真相，特別是當年黨國威權體制，為了限縮人民自由、打壓反對運動，所運用的各種手段，仍然還未被徹底釐清，相關的責任如何釐清，仍待社會集體討論，而這個歷史傷痕的彌平，以及社會真正的和解，也還有一段路要走云云。

總統此段發言，洵屬穩健周全。只是，在2021年時空當下，閱讀「真相…仍然還未被徹底釐清」這寥寥數字，給人無盡感嘆。

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將時間線拉回1995年6月25日，媒體刊登了一篇前調查局副局長高明輝專訪1，相當值得回味。

1973年發生台大哲學系事件，高明輝當年剛從國家安全局國內處調任到調查局政治偵防處（第三處）擔任副處長。有關大學校園內教員、學生是否有附匪傾向的調查業務，即由調查局第三處負責。在這篇報導裡，高明輝明確的說，1970年代初期政府對於學風較自由的大學院校，都採取監控措施。其中，台大是國內大學院校的龍頭，被監控得最厲害，其他如成大、政大、中興大學等也都有情治人員滲入。以台大為例，當時的教授，如王曉波、王津平、陳鼓應、胡佛等人，都是情治單位列偵的對象….而實施監控的單位，高明輝表示，除了調查局台北市調查處的文教組外，警總保安處、國家安全局特勤組、國民黨知青黨部也都是負責單位。

有關校園線民部分，高明輝則坦率指出，當時調查局曾積極吸收大學學生作為調查局的「通信員」，亦即布建人員。由於大部分的調查員都是大學畢業，因此，要從大學內吸收忠貞可靠的學弟、學妹們為其工作，也十分容易。以台大為例，幾乎每一個系所內，都有情治單位的耳目隱身其中，特別是法學院和哲學系，都是當時的重點目標區，情治單位的眼線也特別多。另外，他舉被台大哲學系事件調查小組指為「職業學生」的馮滬祥為例，則提及「馮滬祥進入台大後，被國民黨知青黨部吸收，如果曾不定時提供情報給黨部，也是極為自然之事」等語。

在這篇專訪裡，高明輝把黨國監控體制的「大時代」輪廓，頗為清晰勾勒。只是要特別注意的是，即便高明輝曾擔任調查局副局長，並參與黨國監控體制的實際運作，但諸多沒有證據輔佐的片面說法，或有誇大、記憶錯誤等主觀偏差。高明輝1995年的專訪內容毋寧像是一個黨國威權監控真相的「藏寶圖」而已，如果「徹底釐清黨國威權統治真相」真的是重要的民主工程，則下一步理應是在「完全暫停政府檔案銷毀」前提下，務實地打開檔案庫房、戴上手套、捲起衣袖，依「藏寶圖」指示方向線索，積極針對各種相關檔案資料進行掌握、保存、清查、閱讀與勾稽分析。一旦證據明確，才能讓加害人與加害體制無所遁形、無從辯駁。

如果「徹底釐清黨國威權統治真相」是重要的民主工程，則下一步理應是在「完全暫停政府檔案銷毀」前提下，務實地打開檔案庫房、戴上手套、捲起衣袖，依「藏寶圖」指示方向線索，積極針對各種相關檔案資料進行掌握、保存、清查、閱讀與勾稽分析。圖為德國史塔西博物館檔案室。（作者拍攝）

25年匆匆流逝，「金湯會報」、「春風會報」在促轉會努力下終於浮現一角，但更多繁重的浩大工程，不可能、也不應該單由促轉會一肩擔起。倘若其他更有人力與實力的部會、尤其是那些當年實際參與監控的主要機關今日依舊消極逃避、一副事不關己貌。那麼或許在若干年後，談到黨國威權體制真相時，我們依舊只能一面務虛地誦念著那些貌似高上大的舶來法學概念，一面在原地繼續踏步著。

註：

1.【聯合晚報】范立達專訪〈台大哲學系事件 高明輝：確有情治人員介入 前調查局副局長證實台大被監控最厲害，成大、政大、中興也都被滲透，並指王昇主持的「心盧」確有介入校園工作。 〉，1995-06-25。

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