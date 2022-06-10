自由開講》居家玩創意，生活有藝思

曹俊彥

因疫情影響，人們「宅」在家裡的時間變多了。從積極面來說：親子互動的時間也充裕了。「藝術很有事」的節目掌握良機，策劃了「居家玩創意」藝術作品徵件活動。是一個合乎時宜的藝術活動。

徵件的對象是國內十八歲以下的少年及兒童。年齡跨距很大。特別的是，他們並不像往常的美術比賽，會依年齡或不同學年，分成幾組來評比，而是將所有應徵作品，放在一起，混齡評比。為的是要呈現「居家玩創意」的特色。最後選出入圍的作品有十件。分別是來自最年幼的四歲妹妹，最年長的十八歲高中生，和大部分小學中低年級的小朋友。

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選出入圍的作品，這個「居家玩創意」活動只完成了一半。接下來製作單位邀請評審在線上與創作者對談，在評審的誘導下，小小創作者就著自己的作品，談創作的想法與製作的過程，並透露長輩的協助和兄弟姊妹的合作與互動。可以感受到家人一起玩藝術的快樂氛圍。雖然說喜愛藝術活動是小朋友的天性，但是家庭的環境和家人的態度絕對是有影響的。譬如：四歲小妹妹亞霏就是因為她的阿嬤平時有在畫粉彩畫，才有機會接觸到這樣的畫材，畫出《彩色長髮公主》，平日父親彈奏音樂的律動感，也自然的呈現在作品中；另外，俞永澤小朋友在媽媽幫忙畫眉毛塗腮紅，祖母幫忙收集背景用的熱帶植物，再由媽媽幫忙拍照，完成「名畫改作」的《芙烈達自畫像》，這些合作過程，一定增加不少家庭樂趣。而且對芙烈達的藝術更加印象深刻，另外一家人一起參觀田中達也的展覽後興起了仿作的念頭。媽媽幫忙將大西瓜剖半，亮妤、亮丞姐弟倆將模型小人的衣著改成泳裝，全家合作佈置出一個夏天的水上樂園，是一件看起來很清涼的微型雕塑。

媽媽幫忙將大西瓜剖半，亮妤、亮丞姐弟倆將模型小人的衣著改成泳裝，全家合作佈置出一個夏天的水上樂園，是一件看起來很清涼的微型雕塑。（截圖自「藝術很有事」節目YT頻道）

孩子的年齡漸長，也會有獨自創作的想法。十歲的亮穎，想到以方塊的造型重繪孟克的「吶喊」，在這幅新作中，連太陽都變成方形的！接著，他再將這些方塊的概念發展成遊戲軟體，還自己配樂，好像是一個琴棋書畫樣樣能玩的孩子。在對談中，評審故意逗他，要他說說自己有什麼缺點，他想了一會兒，竟說，我的缺點就是找不到缺點！評審送給他一句話是「希望你有一天會找到」這是一句，面對將來可能的挫折的一劑預防針！

十八歲的高中生致翰，平時喜愛畫軍事漫畫，畫技相當成熟，他提出的作品是以有關節能移動的寫實漫畫，逐格的拍成籃球爭霸戰的短篇動畫，在與評審的對話中，透露他並沒有先畫腳本。而是隨性的拍一格，移動一些，再拍一格，再移動一些。任劇情自由發展的。所以會有相當無厘頭的畫面產生。

「居家玩創意」的基本意念應該是日復一日持久的從事動腦、動手的創作活動。讓創作成為一種日常。如同讓評審鄒駿昇對創作者叮嚀的那句「不要為應徵才創作」。因為創作的深度是由累積而來的，如同創作繪本《帥哥會做的事》就是因為作者永盛迷上摺紙，日日夜夜地挑戰不同難度與趣味的摺紙，在生活中有了許多真實的體驗，才有可能做出這麼活生生，且有內涵的圖畫故事。

評審在對談中所說的話，和創作者與家人一起玩創意的過程都是值得大家慢慢的去深思與體會的。

（兒童文學美術創作者）

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