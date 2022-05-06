自由開講》《藝術很有事》：軟爛的豪笑

吳思鋒

雖然平常看戲是我的興趣，也是我的工作，但我從未看過嚎哮排演的演出與網路影片。這讓我在看《藝術很有事》的時候，變成一個陌生的觀眾，在其中捕捉新鮮感，以及嚎哮到底嚎不嚎哮的樂趣。

看了以後，我對兩個地方最感興趣，同時也最意猶未盡。一個是團長黃建豪說，他們創作的共識是「希望劇場是一個娛樂」。這句話讀起來不言自明，可是身為劇場觀眾，我也看過很難笑的演出，因為在演出與觀看之間，有一個複雜的中介過程，也可以說這裡就是「美」的存在之處。尤其在以分心、加速為主的數位時代，劇場這個古老的媒介，如何與之抗衡？

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加上即便這兩、三年面臨疫情，劇場生態迎來一波劇場的數位工程，許多劇場工作者仍持守劇場是「一個不可重現的現場」的古典意義。或許也是喜劇類種所致，嚎哮排演早在2017、2018年Youtuber沖起之際，已察覺並嘗試創作影片，走入更大的社群，因為受眾擴大，對創作與表演的考驗也更嚴酷。娛樂仰賴共感，從題材、語言到肢體如何創造共感，從來不是件容易的事。

喜劇劇團「嚎哮排演」。（公視提供）

另一個吸引我的點，來自共同創辦人蕭東意用「軟爛」形容劇團風格。嚴肅一點說，這並不是玩笑話，從節目中節選的片段來看，可能包括用喜劇表演誇大存在的荒謬，可能包括用刻意的淺薄突顯社會的消費性格。劇場是一個身體實踐的場域，軟爛的身體或許能更有力地指出當代生活情境，譬如躺平、內捲、窮忙、青貧世代等詞彙及其所反映的社會現狀，不都是製造軟爛身體的現實溫床嗎？（一個「我們不想努力了」的當代社會敘事）

喜劇劇團「嚎哮排演」。（公視提供）

岔個題，看《藝術很有事》讓我想起曾看過張釗維在上一個世紀末為公共電視製作、拍攝的《跨──廢墟地圖》，雖然只看到一部分，但對於他如何捕捉從八零到九零的小劇場及前衛藝術，還有解嚴初期的時代性，並透過記錄影像傳遞那股生猛活力，非常驚艷。我把「很有事」閱讀為「事件感」，如何拍出藝術的事件感；簡單來說，一種是看見並記錄已經足以構成一起事件的藝術，另一種是從藝術的細節發掘未來性的潛能，兩者都需要敏銳的觸覺。我推想，此便是這個節目的存在之要了。藝術當然很有事，因為藝術創作者總是敏感於各個差異，對既成的物事提出不同的觀看方式。

回頭來說，娛樂並不等於缺乏深度。一個劇團的誕生與運作，也與社會變遷息息相關，節目長度雖然總是有限，卻提供了一個窺看舞台的入口。喜劇是笑的藝術。我們用力的笑，長出新的力量，面對不一定會更好的明天。

（作者為澳門《劇場．閱讀》副主編）

《藝術很有事》是有觀點、多單元、無主持的全外景藝文節目。節目以藝術和藝術家為主體，策展為導向，飽含建築和美術館等相關議題，每周以一個主題為核心，推出一至三個單元，跨界探索各類藝文領域的創作內涵，力求在最短的時間表達最深的含意。

4月16日起，每週六 14:30

公視頻道首播4月17日起，每週日 19:00

公視3台播出，OTT 平台「公視+」同步上架

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