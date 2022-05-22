自由開講》父母和兒女是誰給誰痛苦？

陳啟濃

台科大校友會理事長，在跟母校畢業生致詞，提到希望兒女不要跟同性在一起，更不要找黑人對象，認為有這種事是兒女將快樂建築在他的身上。身為高級科技人士，話語卻充滿歧視與偏見，無端會造成社會更多的對立與紛爭。

台科大今舉辦畢業典禮，校友總會理事長蔡侑霖上台致詞，談到對自己兒女的狀態，直言不要女兒帶女生回來、兒子帶男生回來結婚，不要帶黑人回來結婚，言語充滿歧視同性與種族，引發一片譁然。（翻攝自YouTube）

兒女不是父母的財產，他們是獨立的個體。父母的責任在於把子女教育好，將來能在社會上有基本的經濟生活，照顧好自己，尊重身邊所有人。

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記得有次問內人，她希望兒子將來選擇怎樣類型的女生結婚，老婆不假思索就回答我，只要說兒子喜歡的對象她都喜歡。這應該是身為父母應該有的對子女的尊重與信任的態度，因為子女長大成人，他可獨當一面後，要對自己的決定負責，父母不適合替他們做選擇。

至於對黑人對象的拒絕，更是很嚴重的族群歧視。人類的平等，在2022年今天的世界上，應該要成為共同的信念與價值。而婚姻能從族群偏見中解放出來，更是一個開放且進步社會的重要指標。

其實父母對子女的過度干預，除了是不信任的態度，更是造成子女壓力很嚴重的來源，應該說父母不該把自己的喜好建立在子女的痛苦上。

（二個兒子的父親）

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