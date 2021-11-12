自由開講》歧視就是歧視，不要一錯再錯了！

洪昱睿

國民黨立委賴士葆昨天稍早接受媒體採訪時指出，在衛福部長陳時中在宴席上唱歌影片中出現的女性「看起來是飯局妹，頭髮這麼長應該就是飯局妹。」引發各界眾多譁然，然賴士葆不但不道歉，反而還在網路上PO文硬拗反擊。

國民黨立委賴士葆昨天稍早接受媒體採訪時指出，在衛福部長陳時中在宴席上唱歌影片中出現的女性「看起來是飯局妹，頭髮這麼長應該就是飯局妹。」引發各界眾多譁然。（報社合成/https://www.freepik.com/）

賴委員發言不當也不道歉、轉移焦點還指責別人政治操作的態度，其實並不令人意外，但若像他自己說的，他的發言可受公評，那怎麼不能接受質疑，還繼續出來硬拗、扯東扯西呢？

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重回原點，解析賴委員此番言論中的問題，至少可歸納出幾個疑點：

第一、性別歧視。何謂「飯局妹」？即便稱為「女陪侍」好了，這樣的工作一定只能是女性從事嗎？而用「某某妹」來形容特定職業，就有貶抑女性的嫌疑。

第二、職業歧視。「女陪侍」（或賴委員所稱的「飯局妹」）是什麼見不得人的工作嗎？只要沒有違法；就是正當職業，不該受到任何看輕。再說，怎麼不問，為什麼有人吃飯喝酒（特別是男性），需要有陪侍呢？

第三、外型歧視。「頭髮這麼長應該就是飯局妹」這句話實在太沒邏輯了，頭髮的長短與是否是什麼身分根本毫無關係，用外型去判斷、評論一個人，這種檔次未免太低了吧！

第四、信口開河。賴委員身為公眾人物，未經查證即逕自對外作不負責任的發言，特別不應該，該影片當中的該名女性已被證實是某大型人力銀行的陳姓前執行長，立法委員應比一般民眾擁有更多資源去進行事實查核，連這麼基本的程序都不做，即興對外發言，實在太過輕率了。

最後，講錯話就講錯話，該道歉就道歉，如果還要硬拗亂扯，人民的眼睛是雪亮的。而還幫著講錯話的人護航的同溫層眾，小心不要忙幫不成，反而成為扣分隊友了！

（語文工作者）

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