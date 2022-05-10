自由開講》拜託柯P市長，刮別人鬍子前，請把自己的先刮乾淨！

胡亂泡

先說重要結論，確診在家已經夠鬱卒了，結果連絡台中的親人後才知道，同一個台灣，因執政者的不同，行政效率及作法也大不相同。在台北PCR完後，只能回家一人一室隔離等簡訊，等到確診簡訊後又是漫長的等待，大約等到第3天左右才有接到衛生局的人電話，之後又是漫長的等待，讓人焦躁、不安；相較於台北為什麼台中可結合社區照護、有醫院責任分區、LINE視訊診療？台北不能嗎？為什麼台中的確診者每天關心電話接不完？還主動協助線上掛號診療，台北卻是要1922、1999打到掛！？先不論台中的關懷包有血氧機、5支快篩、電子體溫計、口罩、垃圾袋、零食…….等，光關懷包內的文宣就可解決確診者絕大多數的疑惑，除了市長的信外，還有醫療照護分區電話、生活關懷分區電話、心靈健康專線，免費醫療諮詢服務，然後居隔期間垃圾存放跟注意事項，居家緊急送醫條件、電子書服務平台，而在天龍國的我們，快篩陽性、確診在家只能不知所措。

奇怪ㄟ，明明我們偉大柯p就跟印度神童一樣可以「預知疫情紀事」對疫情發展有神準預言，但卻只說不做？相較於其他縣市，台北市卻爆出只花53萬元買快篩？然後卻一直在旁邊說風涼話沒作為？怪中央不給你疫苗、怪確診人數一下子太多，東怪西怪，選你當市長就是要你超前部署，你不是立委、不是議員，更不是選舉的機器，每天只會炮打中央，沒有作為，把事推的一乾二淨，台北市長現在是柯文哲ㄟ，不是陳時中ㄟ，不去跟你的衛生局長討論後續如何做社區PCR，不去跟民政局長討論如何運用台北市綿密的里鄰系統來關懷確診的人，一天到晚搞選舉！

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台北市長柯文哲。（資料照）

臺北市截至111年4月底止共有456里、 9624鄰，試想若請鄰里長協助電話關心里民的身心狀況匯報、發放關懷包，對比現今的確診人數，請鄰里長每天照三餐關心都還游刃有餘，不要再一天到晚上電視問陳時中，現在應該是展現領導力的時候了。

不可否認，台北確診人數的確上升的很快，但請您別忘了，台北以外的其他城市也是等比例在上升，更何況台北市擁有全台最優秀的公務人員、最多的醫療資源、最多的經費，若能把檢驗批判功過對錯的時間，用於規劃、領導，用最少的資源做最多的事，怎麼可能台中做得到，台北做不到？

此外筆者真的要善意嚴正的提醒一下柯p市長，為政者要有仁慈之心，千萬不要幸災樂禍，更不要以為一昧的不作為怪罪中央，就能拉抬年底的選情，台灣真的太小了，跟台灣其他縣市相比，您真的把台北市帶領的不怎麼樣，「這種搞法」全然以旁觀者、政治角度出發，台灣人又不是笨蛋，套句台灣俗諺的智慧來說就是「地球是圓的，相堵會到」，以及「搖擺沒有落魄的久」，不要以為你的「司馬昭之心」沒人會知，將帥無能，真的會累死三軍，如此作法只會操死台北辛苦工作的第一線人員，犧牲廣大市民對你的信任。

（學生）

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