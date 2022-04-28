自由開講》國營事業「搞詭」出在細節裡！

陳慶坤

台灣鐵路工會、台灣鐵路產業工會將於5月1日發動「合法休假」的罷工，以抗議政府在推動台鐵公司化政策。鐵道學會質疑，過去在檢視「行政院體檢台鐵」所訂定的144條追蹤事項，是攸關台鐵員工工作安全與服務品質，然而兩工會沒主動去追蹤與鞭策，卻只在「公司化」議題出來咆哮？逼宮民眾以滿足自身的企圖，真的相當弔詭。

當然，「相當弔詭」的不只台鐵，「搞詭」台鐵也不是現在開始，而是國營事業的「台」字輩與「中」字輩的際遇天壤之別。換言之，因為「台灣」帶來悲苦才是問題的癥結，台灣人政權的民進黨政府是如何「顧人怨」；不是公司化不公司化的問題，而是「擴大矛盾對立」是造反的有利條件。

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台灣鐵路工會、台灣鐵路產業工會將於5月1日發動「合法休假」的罷工，以抗議政府在推動台鐵公司化政策。（本報資料照）

前一陣子台電「搞詭」搞完換台鐵（夏天到了台電應「挫咧等」），這兩大「台」字輩的國營事業，兩者互為表裡就可以癱瘓民進黨政府。

一樣是國營事業，中字輩的「中國石油公司」似乎安全多了；甚至中華航空公司就有不同的際遇，因為華航聽中國的話？行政院要「中國航空」「CHINA AIRLINES」「正名」、改識別，門都沒有，這是中字輩的威力，大致上也能平安無事。

比較特殊的華視，因為過去為軍方把持，納入公廣集團之後軍方退出媒體，行政院積極安插執政團隊入駐，希望以求一新氣象，但勢必得罪那些「老臣在在」眼紅者的不滿。「誤植跑馬燈」事件就要讓這些空降部隊難堪，導致公廣集團董事長陳郁秀、華視代總經理陳雅琳勢必請辭。與前者華航相較，「楣角」就出在這裡！

對此，國台辦發言人馬曉光記者會馬上呼應指出，民進黨做出的挑釁行為，是台灣安全的最大威脅，讓民眾心理造成莫大陰影，批「發生這種烏龍事件，完全是咎由自取」。紅色中國積極介入台灣大大小小事件，見縫插針，即使「弔詭事件」，也會有人跳出來澄清「和匪諜無關」！？

台電的屢次「鳥擊」停電，台鐵事故頻傳，工會罷工史無前例的全面停駛。台字輩的國營事業，似乎透顯出國營事業的「搞詭」出在細節裡！根據民團「台灣民主實驗室」研究，發表衡量中國影響力標準，中國滲透台灣的幫派、經濟間諜、乃至網路攻擊排名，台灣名列世界第一。畢竟台灣不是國家，是一個不正常的國家，民進黨政府謹慎上緊發條，否則，「螺絲」成為中國潛伏的第五縱隊找到著力點，是擴大矛盾對立、衝突的良機。

（哲學博士、大學助理教授）

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